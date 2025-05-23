Мирный план РФ имеет целью фактически заставить Украину признать оккупацию своих регионов, - The Guardian

Мирный план РФ содержит условие, при котором Украина должна юридически признать аннексию Крыма Россией, а также фактически согласиться с оккупацией части восточных регионов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет The Guardian.

В понедельник президент Владимир Зеленский подтвердил, что Кремль требует, чтобы украинские войска оставили как минимум пять областей. Речь идет не о мире, а лишь о прекращении огня и начале переговоров.

До начала широкомасштабной войны в этих регионах проживало около 11 миллионов украинцев. Для многих из них это означает потерю дома, невозможность возвращения, а также риск того, что их родственники и друзья останутся навсегда под контролем репрессивного российского режима.

"Во всей стране существует сильное ощущение, что Россия захочет захватить больше территории Украины, поэтому любые уступки лишь кормят монстра. Украинцы знают, что жизнь под оккупацией ужасна. Они никогда не согласятся юридически признать свою оккупированную землю чем-то другим, чем незаконной жестокой аннексией", - заявила исследовательница Chatham House Арина Луцевич.

Пока непонятно, сколько людей осталось в оккупированных районах. Часть городов была разрушена, миллионы украинцев покинули свои дома. По данным ООН, 3 миллиона являются внутренне перемещенными лицами, еще 6 миллионов - за рубежом.

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Предложения, которые не завершают войну, а лишь замораживают ее, могут иметь серьезные последствия. Они создают препятствия для восстановления, способствуют внутренней нестабильности и могут дать Путину шанс снова вмешиваться во внутреннюю политику Украины.

"Ключевой вопрос для Украины - будет ли надежная гарантия безопасности, которая позволит вернуть частный капитал в страну? Единственная гарантия, которую Путин никогда не оспаривал, - это статья 5 НАТО. Именно поэтому украинцы решительно настроены на вступление в Альянс", отметил управляющий директор по вопросам Европы аналитической компании Eurasia Group Муджтаба Рахман.

"Российская оккупация не только препятствует реформам, но и блокирует консолидацию демократии - ключевое условие для вступления Украины в ЕС и НАТО. А риск нестабильности отпугивает любые прямые иностранные инвестиции", - добавляет Луцевич.

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Таким образом, без реальных гарантий безопасности, без полного контроля над территорией и без признания справедливости, Украина рискует остаться с "замороженным конфликтом" - в ситуации, которая не дает возможности двигаться вперед.