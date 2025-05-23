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Новости Мирный план
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Мирный план РФ имеет целью фактически заставить Украину признать оккупацию своих регионов, - The Guardian

Россия предоставила свой мирный план

Мирный план РФ содержит условие, при котором Украина должна юридически признать аннексию Крыма Россией, а также фактически согласиться с оккупацией части восточных регионов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет The Guardian.

В понедельник президент Владимир Зеленский подтвердил, что Кремль требует, чтобы украинские войска оставили как минимум пять областей. Речь идет не о мире, а лишь о прекращении огня и начале переговоров.

До начала широкомасштабной войны в этих регионах проживало около 11 миллионов украинцев. Для многих из них это означает потерю дома, невозможность возвращения, а также риск того, что их родственники и друзья останутся навсегда под контролем репрессивного российского режима.

"Во всей стране существует сильное ощущение, что Россия захочет захватить больше территории Украины, поэтому любые уступки лишь кормят монстра. Украинцы знают, что жизнь под оккупацией ужасна. Они никогда не согласятся юридически признать свою оккупированную землю чем-то другим, чем незаконной жестокой аннексией", - заявила исследовательница Chatham House Арина Луцевич.

Пока непонятно, сколько людей осталось в оккупированных районах. Часть городов была разрушена, миллионы украинцев покинули свои дома. По данным ООН, 3 миллиона являются внутренне перемещенными лицами, еще 6 миллионов - за рубежом.

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Предложения, которые не завершают войну, а лишь замораживают ее, могут иметь серьезные последствия. Они создают препятствия для восстановления, способствуют внутренней нестабильности и могут дать Путину шанс снова вмешиваться во внутреннюю политику Украины.

"Ключевой вопрос для Украины - будет ли надежная гарантия безопасности, которая позволит вернуть частный капитал в страну? Единственная гарантия, которую Путин никогда не оспаривал, - это статья 5 НАТО. Именно поэтому украинцы решительно настроены на вступление в Альянс", отметил управляющий директор по вопросам Европы аналитической компании Eurasia Group Муджтаба Рахман.

"Российская оккупация не только препятствует реформам, но и блокирует консолидацию демократии - ключевое условие для вступления Украины в ЕС и НАТО. А риск нестабильности отпугивает любые прямые иностранные инвестиции", - добавляет Луцевич.

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Таким образом, без реальных гарантий безопасности, без полного контроля над территорией и без признания справедливости, Украина рискует остаться с "замороженным конфликтом" - в ситуации, которая не дает возможности двигаться вперед.

Автор: 

россия (96018) Украина (45001) война в Украине (4489)


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Топ комментарии
+9
А навіщо ви цей план називаєте мирним? Тут з миром абсолютно нічого не пов'язано. Це як Гітлер писав на вході в концтабіри «Arbeit macht frei»
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23.05.2025 09:32
+6
Що ви розумієте? Адже тупорилий трампон провів чудову розмову по телефону з ******.
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23.05.2025 09:24
+4
все эти "эксперты" занимаются только одной вещью а именно констатация фактов о которых и так всем известно. А что делать и как выйти из положения не предлагает ни один. Точнее все что они предлагают это бесконечная война в ходе которой Украина и рф уничтожают друг друга в ходе многолетней войны на истощение.
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23.05.2025 09:28
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Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Що ви розумієте? Адже тупорилий трампон провів чудову розмову по телефону з ******.
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23.05.2025 09:24 Ответить
"Таким чином, без реальних гарантій безпеки, без повного контролю над територією та без визнання справедливості, Україна ризикує залишитися із "замороженим конфліктом" - у ситуації, яка не дає можливості рухатися вперед."

А як всього цього досягти? Що порадять "експерти" The Guardian щодо цього питання?
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23.05.2025 09:27 Ответить
Нада просто піз'діть вас, стєпан, промишлєннимі нормамі. Іншого рецепта не існує...
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23.05.2025 09:54 Ответить
все эти "эксперты" занимаются только одной вещью а именно констатация фактов о которых и так всем известно. А что делать и как выйти из положения не предлагает ни один. Точнее все что они предлагают это бесконечная война в ходе которой Украина и рф уничтожают друг друга в ходе многолетней войны на истощение.
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23.05.2025 09:28 Ответить
Великою мірою вони констатують не факти а домисли про факти.
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23.05.2025 09:51 Ответить
Вірно пупкіну пернд своїм стадом не можна поступитися Україні бо за цнєе порвутьвсіх як тузік ганчірку а Україні нема куди ідти зі своєх землі і під кацапами 300 р були хай як вони себе не називали імперія срср одне і те гімно різна обгортка
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23.05.2025 10:03 Ответить
А навіщо ви цей план називаєте мирним? Тут з миром абсолютно нічого не пов'язано. Це як Гітлер писав на вході в концтабіри «Arbeit macht frei»
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23.05.2025 09:32 Ответить
Мирний план рашки - як вчора писав Залужний - нам не бачити 20% України як своїх вух без дзеркала
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23.05.2025 09:32 Ответить
Слова "мирний" і "сарана" - несумісні.
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23.05.2025 09:35 Ответить
Нічого в них не вийде, наш Великий Боневтік Потужно-Брехливий і його начальник єрмак, поставлений ще в Омані, коли обдурили мудрий нарід 73%, сказали, що їдуть кататися на лижах в Буковель, а самі на літаку медведчука полетіли до Оману здавати нас ворогу за гроші, сказали, що ніяких вже "мінських" не буде, з їх обіцянок-цяцянок вони вийдуть на кордони 1991 року, а по факту вони кілометрами кожного дня здать Україну і поки нарід цього не зрозуміє, то буде гинути і втрачати свою землю. Мене вчили так-не можеш, йди, а на твоє місце прийдуть ті, що можуть і виправлять положення. До 2024 року народ і армія добре били ворога і звільняли окуповані територіїх, поки не влізли "кварталіці" не створили Ставку і не стали керувати армією.
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23.05.2025 09:38 Ответить
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23.05.2025 09:39 Ответить
Юморить кацапня, весєло.
Там скоро ювілейного, мільйонного, асвабадітєля привезуть вперед ногами.
Встрєчай, юмаріст...
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23.05.2025 09:48 Ответить
З чого ржеш,дятельний? Сам з себе...
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23.05.2025 10:22 Ответить
По факту-касапи окупували частину території і якщо не можна негайно звільнити,то видається,мав би бути закон про окуповані території,в якому все чітко приписано,як діяти, дотримуватись його і людям би було зрозуміло.
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23.05.2025 09:44 Ответить
Який закон? В Україні для влади законів не існує. Якщо навіть Конституція не діє то що там якісь закони. І це для всіх влад за 34 роки. Не хотіли навесні 22 го року федералізацію лугандоонії та відкладені перемовини про АРК на 25 років - отримуйте мінус 4 області і Крим як вуха від оселедця. Доборолась Україна до самого краю....
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23.05.2025 09:58 Ответить
Читав,в Грузії є,а за 22-й зелені відповідають і Конституцію розтоптали також вони.
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23.05.2025 10:19 Ответить
З Кримом зрозуміло, а що означає "фактично погодитися з окупацією частини східних регіонів"?
Ці регіони вже окуповані фактично, погодитись - це припинити вогонь?
Тоді виходить що будь-яке перемир'я або зупинка війни без кордонів 1991 року буде "фактично погодитись з окупацією"
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23.05.2025 11:33 Ответить
 
 