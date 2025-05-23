На фронті зафіксовано 84 боєзіткнення, найбільше - на Покровському та Курському напрямках, - Генштаб

Від початку доби, станом на 16:00, на фронті відбулося 84 бойових зіткнення.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на зведення Генштабу ЗСУ.

Ситуація на півночі

Від обстрілів з території РФ постраждали прикордонні населені пункти Миропільське, Шевченкове Перше, Проходи, Новодмитрівка, Мар’їне, Старикове, Дмитрівка, Олександрівка, Угроїди, Степок, Чуйківка Сумської області.

Бойові дії на Харківщині

На Харківському напрямку ворог намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників поблизу Вовчанська, отримав відсіч.

На Куп’янському напрямку противник тричі намагався просунутися в районах Колісниківки та Загризового, але був зупинений нашими захисниками.

Бойові дії на Донбасі

На Лиманському напрямку загарбницька армія атакувала шість разів поблизу населених пунктів Нове, Новомихайлівка, Зелена Долина, Торське та в бік Григорівки, три боєзіткнення тривають.

На Сіверському напрямку ворог активних наступальних дій не проводив.

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Одну атаку ворожих підрозділів відбили наші захисники на Краматорському напрямку в напрямку Білої Гори.

На Торецькому напрямку загалом за сьогодні противник атакував 9 разів неподалік Озарянівки, Кримського, Дружби та Торецька, наразі точаться два боєзіткнення.

На Покровському напрямку з початку доби окупанти здійснили 25 спроб потіснити наших захисників із займаних позицій у районах населених пунктів Шевченко Перше, Миролюбівка, Єлизаветівка, Малинівка, Лисівка, Удачне, Новомиколаївка, Троїцьке, Котлярівка та Андріївка. Сили оборони стримують натиск противника та відбили 21 атаку, чотири боєзіткнення досі тривають. Втрати ворога уточнюються. Авіаудару зазнала Довга Балка.

Сьогодні на Новопавлівському напрямку ворог 13 разів атакував поблизу населених пунктів Новопіль, Зелене Поле, Вільне Поле, Багатир, Веселе та Бурлацьке, досі продовжується одне боєзіткнення.

Бойові дії на півдні

На Гуляйпільському напрямку некерованими ракетами був атакований район населеного пункту Залізничне.

На Оріхівському напрямку окупанти тричі намагалися йти вперед в районах Степового та в напрямку Новоданилівки, були зупинені українськими підрозділами.

Одну невдалу спробу наступу противник здійснив на Придніпровському напрямку.

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Операція ЗСУ на Курщині

На Курському напрямку підрозділи Сил оборони України протягом доби відбили 19 атак російських загарбників, ще три боєзіткнення продовжуються. Противник завдав трьох авіаційних ударів, скинувши при цьому п’ять КАБ, здійснив 160 обстрілів, зокрема дев’ять - із реактивних систем залпового вогню.

На інших напрямках фронту ситуація суттєвих змін не зазнала.