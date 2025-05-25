Китай постачає верстати, спецхімію і порох на військові підприємства РФ, є підтвердження щодо 20 заводів, - Служба зовнішньої розвідки

Україна має підтверджені дані щодо постачання Китаєм спецхімії, пороху і верстатів на 20 військових заводів Росії.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це повідомив голова Служби зовнішньої розвідки України Олег Іващенко.

"Є інформація, що Китай постачає верстати, спецхімію, порох і компоненти саме на підприємства військового призначення. Ми маємо підтверджені дані по 20 російських заводах", - розповів він.

За даними Іващенка, у 2024-2025 роках зафіксовано щонайменше п’ять фактів авіаційної співпраці з КНР. Йдеться про обладнання, запчастини і документацію. У шістьох випадках відбувалися великі поставки спецхімії.

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Також він розповів, що на початок 2025 року 80 % критичної електроніки для російських дронів – китайського походження. При цьому є підміни, обман у назвах, є фірми-прокладки, через які з Китаю до Росії йде все необхідне для виробництва мікроелектроніки.

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Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що українські розвідувальні органи отримали інформацію, що Китай постачає РФ артилерію і порох, окрім того, є дані, що представники КНР займаються виробництвом деякої зброї на території Росії.

Своєю чергою в МЗС Китаю називають "безпідставними" звинувачення президента України Володимира Зеленського в тому, що КНР постачає зброю Росії.