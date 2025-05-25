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Новини Китай постачає зброю Росії
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Китай постачає верстати, спецхімію і порох на військові підприємства РФ, є підтвердження щодо 20 заводів, - Служба зовнішньої розвідки

Китай постачає на підприємства РФ верстати, спецхімію, порох

Україна має підтверджені дані щодо постачання Китаєм спецхімії, пороху і верстатів на 20 військових заводів Росії.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це повідомив голова Служби зовнішньої розвідки України Олег Іващенко.

"Є інформація, що Китай постачає верстати, спецхімію, порох і компоненти саме на підприємства військового призначення. Ми маємо підтверджені дані по 20 російських заводах", - розповів він.

За даними Іващенка, у 2024-2025 роках зафіксовано щонайменше п’ять фактів авіаційної співпраці з КНР. Йдеться про обладнання, запчастини і документацію. У шістьох випадках відбувалися великі поставки спецхімії.

Також читайте: СБУ передасть Китаю інформацію про їхніх громадян, які працюють на заводі з виробництва дронів у РФ, - Зеленський

Також він розповів, що на початок 2025 року 80 % критичної електроніки для російських дронів – китайського походження. При цьому є підміни, обман у назвах, є фірми-прокладки, через які з Китаю до Росії йде все необхідне для виробництва мікроелектроніки.

Також читайте: Китай ніколи не постачав зброю ні Росії, ні Україні, - МЗС КНР

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що українські розвідувальні органи отримали інформацію, що Китай постачає РФ артилерію і порох, окрім того, є дані, що представники КНР займаються виробництвом деякої зброї на території Росії.

Своєю чергою в МЗС Китаю називають "безпідставними" звинувачення президента України Володимира Зеленського в тому, що КНР постачає зброю Росії.

Автор: 

Китай (4676) росія (65829) СЗР (125)


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Топ коментарі
+11
Так китайці, СИСТЕМНО, і допомагають ******, УБИВАТИ українців з 2014 року!!
Аброхамій з служками з ВРУ, від китайців не просто у захваті!!!….
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25.05.2025 11:09
+10
там масштаб набаго більший
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25.05.2025 11:09
+10
«У путіна кілька днів». Стільки часу американські сенатори визначили для Кремля, аби зупинити війну й піти на чесні перемовини з Україною. Інакше - новий пакет санкцій перетворить Росію на торгівельного ізгоя.

Законопроєкт із промовистою назвою «Про нищівні санкції» представили сенатори Ліндсі Грем (республіканець із Південної Кароліни) та Річард Блументаль (демократ із Коннектикуту). І цей документ уже має потужну підтримку: понад 80 зі 100 сенаторів готові тиснути на Кремль - попри партійні відмінності.

Суть документа:
- 500% мита для всіх країн, що купують нафту, газ і уран із Росії
- повна ізоляція РФ від світової торгівлі
- санкції проти фінансової системи
- удар по «спонсорах» агресії, включно з Китаєм
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25.05.2025 11:17
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Вони дуже наживаються, коммі кляті
У нас же теж всі дрони з кнр-клмпонентів.
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25.05.2025 11:08 Відповісти
там масштаб набаго більший
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25.05.2025 11:09 Відповісти
Так китайці, СИСТЕМНО, і допомагають ******, УБИВАТИ українців з 2014 року!!
Аброхамій з служками з ВРУ, від китайців не просто у захваті!!!….
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25.05.2025 11:09 Відповісти
«У путіна кілька днів». Стільки часу американські сенатори визначили для Кремля, аби зупинити війну й піти на чесні перемовини з Україною. Інакше - новий пакет санкцій перетворить Росію на торгівельного ізгоя.

Законопроєкт із промовистою назвою «Про нищівні санкції» представили сенатори Ліндсі Грем (республіканець із Південної Кароліни) та Річард Блументаль (демократ із Коннектикуту). І цей документ уже має потужну підтримку: понад 80 зі 100 сенаторів готові тиснути на Кремль - попри партійні відмінності.

Суть документа:
- 500% мита для всіх країн, що купують нафту, газ і уран із Росії
- повна ізоляція РФ від світової торгівлі
- санкції проти фінансової системи
- удар по «спонсорах» агресії, включно з Китаєм
показати весь коментар
25.05.2025 11:17 Відповісти
Божечки, які ж кловани...
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25.05.2025 11:29 Відповісти
Смішно таку дурню читати і наївно вірити
Хтось дійсно вірить , що мага-чорти підуть проти свого лідера
У якого в ФША культ особистості
Ані я , ані JP Morgan - не вірять
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25.05.2025 11:30 Відповісти
Чергове "китайське" попередження, схоже що здулася Гамеріка.
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25.05.2025 11:52 Відповісти
рудий буде уператися ,but Сенат подолає вето
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25.05.2025 11:59 Відповісти
Обов'язково. Ці санкції будуть не менш нищівними, ніж попередні.
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25.05.2025 12:14 Відповісти
500% мита на торгівлю з Китаєм та Індією?

Так це ж вже було...
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25.05.2025 13:23 Відповісти
А косоокому послу країни щуроїдів у рило ці доказичому не пхають?
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25.05.2025 11:18 Відповісти
Китай і для України торговий партнер №1 за підсумками минулого року.
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25.05.2025 11:22 Відповісти
Завтра китайский дипломат, скажет что вы врете и они ничего не поставляют... И что дальше? Вводите тогда санкции против Китая, если они помогают рф.
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25.05.2025 11:25 Відповісти
Постачає і ******* шо не при ділах - знає шо нігуя йому не буде - друга економіка світу
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25.05.2025 11:33 Відповісти
Кислоокі!
Я вас і без того ненавидів!
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25.05.2025 11:52 Відповісти
ще 10 років потому ,було ясно ,шо китай повноціний співучасник цієї війни, московії проти України , Захід та США думали ,шо ці два гегемона сі ту ху* ло, просто хочуть Україну ...де їх **** ська розвідка була ?! шо вони ,тільки сьогодні , почали розуміти шо їде війна за вес Захід ...і трамп вже разом з ними, тягне свої ручки з ключкою від гольфу ,на пів амеріканського континенту ...Заходу пора діяти , бо китай вже лижи намастив ...
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25.05.2025 12:05 Відповісти
Подумаєш, теж мені проблема. Просто тепер до "російській економіці скоро капець" додамо ще "китайській економіці скоро капець" - і все буде ок.
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25.05.2025 12:10 Відповісти
рф стало давно проксі кнр, як і кндр
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25.05.2025 12:11 Відповісти
Косорилі тварюки.
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25.05.2025 12:11 Відповісти
Русские и китайцы -- братья на век. Вспомните, как китайцы в 1245году
приехали собирать дань в Новгород по приказу хана.
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25.05.2025 12:33 Відповісти
китай ********* країна така ж як кацапляндія, товари цих уйобків треба заборонити скрізь, взагалі після війни китайські товари в Україні повинні бути під табу
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25.05.2025 12:38 Відповісти
Це призведе до колапсу торгівлі. Зараз все виробляється в Китаї.
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25.05.2025 12:45 Відповісти
Хлопчику, без китайських товарів ти повернешся в кам"яний вік. Лопухами знов витиратимешся. Я вже про фронт мовчу. Майже 100% комплектуючих наших дронів - китайські. Чим будемо воювати? Лопатами? Так вони зараз теж китайські.
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25.05.2025 14:03 Відповісти
З цим нічого не вдієш. Друга економіка світу ,а може й перша. Я за своє життя ,починаючи з початку 80-х, з подивом спостерігав як жадібний капіталізм в погоні за надприбутками копав собі велику яму надаючи китайським комунякам передові технології і западаючи на "шарове" виробництво своїх товарів В Китаї.
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25.05.2025 12:41 Відповісти
"надаючи китайським комунякам передові технології"

Якщо ти забув, то левова частка визначних винаходів людства - китайські. Від України теж ніхто ніяких технологій не приховує. І? Багато досягли?
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25.05.2025 13:59 Відповісти
Синє і солодке.. .Передові технології передавались під дешеву робочу силу разом з інвестиціями в виді нових побудованих заводів. А велика китайська стіна, порох і т.п. це про інше.
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25.05.2025 15:13 Відповісти
А чому Україні не передавали технології, не будували заводів і не робили таких інвестицій? Може, справа не лише в дешевій робочій силі?
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25.05.2025 15:17 Відповісти
Вибач, безоплатних консультацій не надаю.
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25.05.2025 15:29 Відповісти
китай заробляє, усі заробляють
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25.05.2025 13:08 Відповісти
Китай хочет стать гегемоном. Нужен ему корридор в ЕС. А для этого нужно ЕС подчинить. Я так мыслю.
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25.05.2025 13:23 Відповісти
ублюдочна абхазька мавна вже написала вітальну телеграму на адресу політбюро кпк?!
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25.05.2025 13:40 Відповісти
Китайози ніколи не признаються у постачанні зброї. Ти йому пісяй в очі,воно примружиться і буде казати божа роса
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25.05.2025 13:53 Відповісти
Ну по всему миру страны поставляют нацистам оружие и средства производства оружия. США этим тоже занимаются, Германия поставляет одному мировому террористу тоже подлодки и танковые пушки. И ничего. С этим надо жить и разрабатывать свое более разрушительное оружие.
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25.05.2025 15:01 Відповісти
 
 