Китай постачає верстати, спецхімію і порох на військові підприємства РФ, є підтвердження щодо 20 заводів, - Служба зовнішньої розвідки
Україна має підтверджені дані щодо постачання Китаєм спецхімії, пороху і верстатів на 20 військових заводів Росії.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це повідомив голова Служби зовнішньої розвідки України Олег Іващенко.
"Є інформація, що Китай постачає верстати, спецхімію, порох і компоненти саме на підприємства військового призначення. Ми маємо підтверджені дані по 20 російських заводах", - розповів він.
За даними Іващенка, у 2024-2025 роках зафіксовано щонайменше п’ять фактів авіаційної співпраці з КНР. Йдеться про обладнання, запчастини і документацію. У шістьох випадках відбувалися великі поставки спецхімії.
Також він розповів, що на початок 2025 року 80 % критичної електроніки для російських дронів – китайського походження. При цьому є підміни, обман у назвах, є фірми-прокладки, через які з Китаю до Росії йде все необхідне для виробництва мікроелектроніки.
Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що українські розвідувальні органи отримали інформацію, що Китай постачає РФ артилерію і порох, окрім того, є дані, що представники КНР займаються виробництвом деякої зброї на території Росії.
Своєю чергою в МЗС Китаю називають "безпідставними" звинувачення президента України Володимира Зеленського в тому, що КНР постачає зброю Росії.
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У нас же теж всі дрони з кнр-клмпонентів.
Аброхамій з служками з ВРУ, від китайців не просто у захваті!!!….
Законопроєкт із промовистою назвою «Про нищівні санкції» представили сенатори Ліндсі Грем (республіканець із Південної Кароліни) та Річард Блументаль (демократ із Коннектикуту). І цей документ уже має потужну підтримку: понад 80 зі 100 сенаторів готові тиснути на Кремль - попри партійні відмінності.
Суть документа:
- 500% мита для всіх країн, що купують нафту, газ і уран із Росії
- повна ізоляція РФ від світової торгівлі
- санкції проти фінансової системи
- удар по «спонсорах» агресії, включно з Китаєм
Хтось дійсно вірить , що мага-чорти підуть проти свого лідера
У якого в ФША культ особистості
Ані я , ані JP Morgan - не вірять
Так це ж вже було...
Я вас і без того ненавидів!
приехали собирать дань в Новгород по приказу хана.
Якщо ти забув, то левова частка визначних винаходів людства - китайські. Від України теж ніхто ніяких технологій не приховує. І? Багато досягли?