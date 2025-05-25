Китай поставляет станки, спецхимию и порох на военные предприятия РФ, есть подтверждение относительно 20 заводов, - Служба внешней разведки
Украина имеет подтвержденные данные о поставках Китаем спецхимии, пороха и станков на 20 военных заводов России.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом сообщил глава Службы внешней разведки Украины Олег Иващенко.
"Есть информация, что Китай поставляет станки, спецхимию, порох и компоненты именно на предприятия военного назначения. Мы имеем подтвержденные данные по 20 российским заводам", - рассказал он.
По данным Иващенко, в 2024-2025 годах зафиксировано не менее пяти фактов авиационного сотрудничества с КНР. Речь идет об оборудовании, запчастях и документации. В шести случаях происходили крупные поставки спецхимии.
Также он рассказал, что на начало 2025 года 80% критической электроники для российских дронов - китайского происхождения. При этом есть подмены, обман в названиях, есть фирмы-прокладки, через которые из Китая в Россию идет все необходимое для производства микроэлектроники.
Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что украинские разведывательные органы получили информацию, что Китай поставляет РФ артиллерию и порох, кроме того, есть данные, что представители КНР занимаются производством некоторого оружия на территории России.
В свою очередь в МИД Китая называют "безосновательными" обвинения президента Украины Владимира Зеленского в том, что КНР поставляет оружие России.
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У нас же теж всі дрони з кнр-клмпонентів.
Аброхамій з служками з ВРУ, від китайців не просто у захваті!!!….
Законопроєкт із промовистою назвою «Про нищівні санкції» представили сенатори Ліндсі Грем (республіканець із Південної Кароліни) та Річард Блументаль (демократ із Коннектикуту). І цей документ уже має потужну підтримку: понад 80 зі 100 сенаторів готові тиснути на Кремль - попри партійні відмінності.
Суть документа:
- 500% мита для всіх країн, що купують нафту, газ і уран із Росії
- повна ізоляція РФ від світової торгівлі
- санкції проти фінансової системи
- удар по «спонсорах» агресії, включно з Китаєм
Хтось дійсно вірить , що мага-чорти підуть проти свого лідера
У якого в ФША культ особистості
Ані я , ані JP Morgan - не вірять
Так це ж вже було...
Я вас і без того ненавидів!
приехали собирать дань в Новгород по приказу хана.
Якщо ти забув, то левова частка визначних винаходів людства - китайські. Від України теж ніхто ніяких технологій не приховує. І? Багато досягли?