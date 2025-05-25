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Новости Китай поставляет оружие России
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Китай поставляет станки, спецхимию и порох на военные предприятия РФ, есть подтверждение относительно 20 заводов, - Служба внешней разведки

Китай поставляет на предприятия РФ станки, спецхимию, порох

Украина имеет подтвержденные данные о поставках Китаем спецхимии, пороха и станков на 20 военных заводов России.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом сообщил глава Службы внешней разведки Украины Олег Иващенко.

"Есть информация, что Китай поставляет станки, спецхимию, порох и компоненты именно на предприятия военного назначения. Мы имеем подтвержденные данные по 20 российским заводам", - рассказал он.

По данным Иващенко, в 2024-2025 годах зафиксировано не менее пяти фактов авиационного сотрудничества с КНР. Речь идет об оборудовании, запчастях и документации. В шести случаях происходили крупные поставки спецхимии.

Также читайте: СБУ передаст Китаю информацию об их гражданах, работающих на заводе по производству дронов в РФ, - Зеленский

Также он рассказал, что на начало 2025 года 80% критической электроники для российских дронов - китайского происхождения. При этом есть подмены, обман в названиях, есть фирмы-прокладки, через которые из Китая в Россию идет все необходимое для производства микроэлектроники.

Также читайте: Китай никогда не поставлял оружие ни России, ни Украине, - МИД КНР

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что украинские разведывательные органы получили информацию, что Китай поставляет РФ артиллерию и порох, кроме того, есть данные, что представители КНР занимаются производством некоторого оружия на территории России.

В свою очередь в МИД Китая называют "безосновательными" обвинения президента Украины Владимира Зеленского в том, что КНР поставляет оружие России.

Автор: 

Китай (3023) россия (96018) СВР (140)


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Топ комментарии
+11
Так китайці, СИСТЕМНО, і допомагають ******, УБИВАТИ українців з 2014 року!!
Аброхамій з служками з ВРУ, від китайців не просто у захваті!!!….
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25.05.2025 11:09
+10
там масштаб набаго більший
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25.05.2025 11:09
+10
«У путіна кілька днів». Стільки часу американські сенатори визначили для Кремля, аби зупинити війну й піти на чесні перемовини з Україною. Інакше - новий пакет санкцій перетворить Росію на торгівельного ізгоя.

Законопроєкт із промовистою назвою «Про нищівні санкції» представили сенатори Ліндсі Грем (республіканець із Південної Кароліни) та Річард Блументаль (демократ із Коннектикуту). І цей документ уже має потужну підтримку: понад 80 зі 100 сенаторів готові тиснути на Кремль - попри партійні відмінності.

Суть документа:
- 500% мита для всіх країн, що купують нафту, газ і уран із Росії
- повна ізоляція РФ від світової торгівлі
- санкції проти фінансової системи
- удар по «спонсорах» агресії, включно з Китаєм
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25.05.2025 11:17
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Правила форума Совет форумчан
Вони дуже наживаються, коммі кляті
У нас же теж всі дрони з кнр-клмпонентів.
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25.05.2025 11:08 Ответить
там масштаб набаго більший
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25.05.2025 11:09 Ответить
Так китайці, СИСТЕМНО, і допомагають ******, УБИВАТИ українців з 2014 року!!
Аброхамій з служками з ВРУ, від китайців не просто у захваті!!!….
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25.05.2025 11:09 Ответить
«У путіна кілька днів». Стільки часу американські сенатори визначили для Кремля, аби зупинити війну й піти на чесні перемовини з Україною. Інакше - новий пакет санкцій перетворить Росію на торгівельного ізгоя.

Законопроєкт із промовистою назвою «Про нищівні санкції» представили сенатори Ліндсі Грем (республіканець із Південної Кароліни) та Річард Блументаль (демократ із Коннектикуту). І цей документ уже має потужну підтримку: понад 80 зі 100 сенаторів готові тиснути на Кремль - попри партійні відмінності.

Суть документа:
- 500% мита для всіх країн, що купують нафту, газ і уран із Росії
- повна ізоляція РФ від світової торгівлі
- санкції проти фінансової системи
- удар по «спонсорах» агресії, включно з Китаєм
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25.05.2025 11:17 Ответить
Божечки, які ж кловани...
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25.05.2025 11:29 Ответить
Смішно таку дурню читати і наївно вірити
Хтось дійсно вірить , що мага-чорти підуть проти свого лідера
У якого в ФША культ особистості
Ані я , ані JP Morgan - не вірять
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25.05.2025 11:30 Ответить
Чергове "китайське" попередження, схоже що здулася Гамеріка.
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25.05.2025 11:52 Ответить
рудий буде уператися ,but Сенат подолає вето
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25.05.2025 11:59 Ответить
Обов'язково. Ці санкції будуть не менш нищівними, ніж попередні.
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25.05.2025 12:14 Ответить
500% мита на торгівлю з Китаєм та Індією?

Так це ж вже було...
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25.05.2025 13:23 Ответить
А косоокому послу країни щуроїдів у рило ці доказичому не пхають?
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25.05.2025 11:18 Ответить
Китай і для України торговий партнер №1 за підсумками минулого року.
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25.05.2025 11:22 Ответить
Завтра китайский дипломат, скажет что вы врете и они ничего не поставляют... И что дальше? Вводите тогда санкции против Китая, если они помогают рф.
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25.05.2025 11:25 Ответить
Постачає і ******* шо не при ділах - знає шо нігуя йому не буде - друга економіка світу
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25.05.2025 11:33 Ответить
Кислоокі!
Я вас і без того ненавидів!
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25.05.2025 11:52 Ответить
ще 10 років потому ,було ясно ,шо китай повноціний співучасник цієї війни, московії проти України , Захід та США думали ,шо ці два гегемона сі ту ху* ло, просто хочуть Україну ...де їх **** ська розвідка була ?! шо вони ,тільки сьогодні , почали розуміти шо їде війна за вес Захід ...і трамп вже разом з ними, тягне свої ручки з ключкою від гольфу ,на пів амеріканського континенту ...Заходу пора діяти , бо китай вже лижи намастив ...
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25.05.2025 12:05 Ответить
Подумаєш, теж мені проблема. Просто тепер до "російській економіці скоро капець" додамо ще "китайській економіці скоро капець" - і все буде ок.
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25.05.2025 12:10 Ответить
рф стало давно проксі кнр, як і кндр
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25.05.2025 12:11 Ответить
Косорилі тварюки.
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25.05.2025 12:11 Ответить
Русские и китайцы -- братья на век. Вспомните, как китайцы в 1245году
приехали собирать дань в Новгород по приказу хана.
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25.05.2025 12:33 Ответить
китай ********* країна така ж як кацапляндія, товари цих уйобків треба заборонити скрізь, взагалі після війни китайські товари в Україні повинні бути під табу
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25.05.2025 12:38 Ответить
Це призведе до колапсу торгівлі. Зараз все виробляється в Китаї.
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25.05.2025 12:45 Ответить
Хлопчику, без китайських товарів ти повернешся в кам"яний вік. Лопухами знов витиратимешся. Я вже про фронт мовчу. Майже 100% комплектуючих наших дронів - китайські. Чим будемо воювати? Лопатами? Так вони зараз теж китайські.
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25.05.2025 14:03 Ответить
З цим нічого не вдієш. Друга економіка світу ,а може й перша. Я за своє життя ,починаючи з початку 80-х, з подивом спостерігав як жадібний капіталізм в погоні за надприбутками копав собі велику яму надаючи китайським комунякам передові технології і западаючи на "шарове" виробництво своїх товарів В Китаї.
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25.05.2025 12:41 Ответить
"надаючи китайським комунякам передові технології"

Якщо ти забув, то левова частка визначних винаходів людства - китайські. Від України теж ніхто ніяких технологій не приховує. І? Багато досягли?
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25.05.2025 13:59 Ответить
Синє і солодке.. .Передові технології передавались під дешеву робочу силу разом з інвестиціями в виді нових побудованих заводів. А велика китайська стіна, порох і т.п. це про інше.
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25.05.2025 15:13 Ответить
А чому Україні не передавали технології, не будували заводів і не робили таких інвестицій? Може, справа не лише в дешевій робочій силі?
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25.05.2025 15:17 Ответить
Вибач, безоплатних консультацій не надаю.
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25.05.2025 15:29 Ответить
китай заробляє, усі заробляють
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25.05.2025 13:08 Ответить
Китай хочет стать гегемоном. Нужен ему корридор в ЕС. А для этого нужно ЕС подчинить. Я так мыслю.
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25.05.2025 13:23 Ответить
ублюдочна абхазька мавна вже написала вітальну телеграму на адресу політбюро кпк?!
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25.05.2025 13:40 Ответить
Китайози ніколи не признаються у постачанні зброї. Ти йому пісяй в очі,воно примружиться і буде казати божа роса
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25.05.2025 13:53 Ответить
Ну по всему миру страны поставляют нацистам оружие и средства производства оружия. США этим тоже занимаются, Германия поставляет одному мировому террористу тоже подлодки и танковые пушки. И ничего. С этим надо жить и разрабатывать свое более разрушительное оружие.
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25.05.2025 15:01 Ответить
 
 