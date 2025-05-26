Стартує проєкт "Трайб", який допоможе ветеранам реалізуватися у сфері права

Стартував проєкт "Трайб", який допоможе 25 ветеранам та ветеранкам з усієї України реалізувати себе у сфері прав людини, адвокації та соціальних змін.

Про це повідомила координаторка медіа та кампаній Amnesty International Ukraine Валерія Бурлакова, передає Цензор.НЕТ.

Навчання триватиме із липня до листопада 2025 року. Воно міститиме онлайн-лекції, офлайн-ретрити, практичні тренінги, поїздки у громади, менторство, роботу з медіа, адвокацію, психоемоційну підтримку та реалізацію власних проєктів учасників і учасниць.

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Теми навчання:

Права ветеранів та ветеранок;

Основи правозахисту та громадського активізму;

Публічні комунікації та робота зі ЗМІ;

Медійна грамотність;

Оцінка ризиків, у тому числі репутаційних;

Психологічна стійкість та підтримка;

Реалізація адвокаційних кампаній.

Учасники матимуть змогу отримати менторську підтримку від Amnesty International, пройти сесії психотерапії (за бажанням), а також реалізувати свій власний проєкт - від кампаній за інклюзивність до захисту прав жінок у секторі оборони чи прав тварин.

Анкету для участі можна заповнити за посиланням.

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