Стартует проект "Трайб", который поможет ветеранам реализоваться в сфере права

Стартовал проект "Трайб", который поможет 25 ветеранам и ветеранкам со всей Украины реализовать себя в сфере прав человека, адвокации и социальных изменений.

Об этом сообщила координатор медиа и кампаний Amnesty International Ukraine Валерия Бурлакова, передает Цензор.НЕТ.

Обучение продлится с июля по ноябрь 2025 года. Оно будет включать онлайн-лекции, офлайн-ретриты, практические тренинги, поездки в громады, менторство, работу с медиа, адвокацию, психоэмоциональную поддержку и реализацию собственных проектов участников и участниц.

Также читайте: В 2024 году поступило почти 30 тыс. заявлений по защите прав человека в секторе безопасности и обороны, - Лубинец

Темы обучения:

Права ветеранов и ветеранок;

Основы правозащиты и общественного активизма;

Публичные коммуникации и работа со СМИ;

Медийная грамотность;

Оценка рисков, в том числе репутационных;

Психологическая устойчивость и поддержка;

Реализация адвокационных кампаний.

Участники смогут получить менторскую поддержку от Amnesty International, пройти сессии психотерапии (по желанию), а также реализовать свой собственный проект - от кампаний за инклюзивность до защиты прав женщин в секторе обороны или прав животных.

Анкету для участия можно заполнить по ссылке.

Также читайте: Кабмин сделал е-удостоверение основным документом для подтверждения статуса ветерана. Бумажный документ будут выдавать по требованию