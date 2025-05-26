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Стартует проект "Трайб", который поможет ветеранам реализоваться в сфере права

Проект Трайб помогает ветеранам реализоваться в правозащитной сфере

Стартовал проект "Трайб", который поможет 25 ветеранам и ветеранкам со всей Украины реализовать себя в сфере прав человека, адвокации и социальных изменений.

Об этом сообщила координатор медиа и кампаний Amnesty International Ukraine Валерия Бурлакова, передает Цензор.НЕТ.

Обучение продлится с июля по ноябрь 2025 года. Оно будет включать онлайн-лекции, офлайн-ретриты, практические тренинги, поездки в громады, менторство, работу с медиа, адвокацию, психоэмоциональную поддержку и реализацию собственных проектов участников и участниц.

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Темы обучения:

  • Права ветеранов и ветеранок;
  • Основы правозащиты и общественного активизма;
  • Публичные коммуникации и работа со СМИ;
  • Медийная грамотность;
  • Оценка рисков, в том числе репутационных;
  • Психологическая устойчивость и поддержка;
  • Реализация адвокационных кампаний.

Участники смогут получить менторскую поддержку от Amnesty International, пройти сессии психотерапии (по желанию), а также реализовать свой собственный проект - от кампаний за инклюзивность до защиты прав женщин в секторе обороны или прав животных.

Анкету для участия можно заполнить по ссылке.

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Проект Трайб помогает ветеранам реализоваться в правозащитной сфере

Автор: 

Amnesty International (206) ветераны (1115) Бурлакова Лера (250)


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Ліваки зрозуміли, що заробляти на гей-парадах не на часі, і почали розпил бабла на навколоветеранських проектах.
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26.05.2025 13:07 Ответить
 
 