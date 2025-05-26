Стартует проект "Трайб", который поможет ветеранам реализоваться в сфере права
Стартовал проект "Трайб", который поможет 25 ветеранам и ветеранкам со всей Украины реализовать себя в сфере прав человека, адвокации и социальных изменений.
Об этом сообщила координатор медиа и кампаний Amnesty International Ukraine Валерия Бурлакова, передает Цензор.НЕТ.
Обучение продлится с июля по ноябрь 2025 года. Оно будет включать онлайн-лекции, офлайн-ретриты, практические тренинги, поездки в громады, менторство, работу с медиа, адвокацию, психоэмоциональную поддержку и реализацию собственных проектов участников и участниц.
Темы обучения:
- Права ветеранов и ветеранок;
- Основы правозащиты и общественного активизма;
- Публичные коммуникации и работа со СМИ;
- Медийная грамотность;
- Оценка рисков, в том числе репутационных;
- Психологическая устойчивость и поддержка;
- Реализация адвокационных кампаний.
Участники смогут получить менторскую поддержку от Amnesty International, пройти сессии психотерапии (по желанию), а также реализовать свой собственный проект - от кампаний за инклюзивность до защиты прав женщин в секторе обороны или прав животных.
Анкету для участия можно заполнить по ссылке.
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