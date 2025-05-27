Китай не постачає летальне озброєння сторонам конфлікту в Україні, - МЗС країни

Міністерство закордонних справ Китаю заявляє, що країна не постачає летальне озброєння жодній зі сторін конфлікту в Україні та суворо контролює експорт товарів подвійного призначення.

Про це заявила речниця МЗС КНР Мао Нін, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми ніколи не постачали летальну зброю жодній стороні конфлікту і суворо контролюємо експорт товарів подвійного призначення", - сказала Мао. Вона додала, що "Україна це чудово знає".

Речниця підкреслила, що позиція Китаю щодо українського питання залишається послідовною та чіткою - Пекін виступає за просування мирних переговорів і припинення конфлікту.

Мао також зазначила, що Китай рішуче виступає проти "безпідставних звинувачень та політичних маніпуляцій" стосовно його співпраці з Росією.

Нагадаємо, голова Служби зовнішньої розвідки України Олег Іващенко повідомив, що Україна має підтверджені дані щодо постачання Китаєм спецхімії, пороху і верстатів на 20 військових заводів Росії.

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