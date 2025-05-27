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Новини Китай постачає зброю Росії
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Китай не постачає летальне озброєння сторонам конфлікту в Україні, - МЗС країни

китай

Міністерство закордонних справ Китаю заявляє, що країна не постачає летальне озброєння жодній зі сторін конфлікту в Україні та суворо контролює експорт товарів подвійного призначення.

Про це заявила речниця МЗС КНР Мао Нін, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми ніколи не постачали летальну зброю жодній стороні конфлікту і суворо контролюємо експорт товарів подвійного призначення", - сказала Мао. Вона додала, що "Україна це чудово знає".

Речниця підкреслила, що позиція Китаю щодо українського питання залишається послідовною та чіткою - Пекін виступає за просування мирних переговорів і припинення конфлікту.

Мао також зазначила, що Китай рішуче виступає проти "безпідставних звинувачень та політичних маніпуляцій" стосовно його співпраці з Росією.

Нагадаємо, голова Служби зовнішньої розвідки України Олег Іващенко повідомив, що Україна має підтверджені дані щодо постачання Китаєм спецхімії, пороху і верстатів на 20 військових заводів Росії.

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Автор: 

Китай (4676) зброя (7505) росія (65829) війна в Україні (4526)


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Щоб ви вдавилися власною брехнею, косоокі покидьки
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27.05.2025 11:41 Відповісти
БРЕХНЯ 100%. ББМ китайського виробництва вже використовуются россійськими окупантами.
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27.05.2025 11:42 Відповісти
Ходя обізвався!
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27.05.2025 11:44 Відповісти
Ага, хитросраке постачає всі складники та обладнання, але "єтадругоєвініпанімаїтє", тварюки.
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27.05.2025 12:00 Відповісти
За підсумками 2024 року товарообіг України склав $112,3 млрд. Зокрема імпортували товарів на суму $70,7 млрд, а експортували - на $41,6 млрд. Найбільше товарів імпортували з Китаю - $14,4 ... Джерело: https://censor.net/n3528872
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27.05.2025 12:29 Відповісти
Вони вже двічі суворо контролюють продаж дронів.
Ну як йшли китайські до нас і до русні, так і йдуть.
Немає у Китаю принципової позиції щодо підтримки росії.
Була б - зупинили б всі продажі дронів та компонентів по світу, крім росії, на півроку. Цього було б достатньо для обвалу фронту, а за півроку конкурентів Китаю не з'явиться.
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27.05.2025 12:25 Відповісти
Він постачає не летальне,яке потім перетворюєця в летальне
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27.05.2025 12:34 Відповісти
Брехня ! разом з рф китайци відкривають автоматичні лінії збірки чи виготовлення військового обладнання, самі хизуються цим в соц.мережах
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27.05.2025 13:10 Відповісти
Ну так їх постачаєте своєму васалу кндр,а вже вона вашу воєнку безпосередньо підганяє рашестану.. Тому Піднебесна як би ні до чого...
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27.05.2025 16:50 Відповісти
 
 