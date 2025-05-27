Китай не поставляет летальное вооружение сторонам конфликта в Украине, - МИД страны

Министерство иностранных дел Китая заявляет, что страна не поставляет летальное вооружение ни одной из сторон конфликта в Украине и строго контролирует экспорт товаров двойного назначения.

Об этом заявила пресс-секретарь МИД КНР Мао Нин, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы никогда не поставляли летальное оружие ни одной стороне конфликта и строго контролируем экспорт товаров двойного назначения", - сказала Мао. Она добавила, что "Украина это прекрасно знает".

Пресс-секретарь подчеркнула, что позиция Китая по украинскому вопросу остается последовательной и четкой - Пекин выступает за продвижение мирных переговоров и прекращение конфликта.

Мао также отметила, что Китай решительно выступает против "безосновательных обвинений и политических манипуляций" относительно его сотрудничества с Россией.

Напомним, глава Службы внешней разведки Украины Олег Иващенко сообщил, что Украина имеет подтвержденные данные о поставках Китаем спецхимии, пороха и станков на 20 военных заводов России.

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