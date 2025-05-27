Китай не поставляет летальное вооружение сторонам конфликта в Украине, - МИД страны
Министерство иностранных дел Китая заявляет, что страна не поставляет летальное вооружение ни одной из сторон конфликта в Украине и строго контролирует экспорт товаров двойного назначения.
Об этом заявила пресс-секретарь МИД КНР Мао Нин, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Мы никогда не поставляли летальное оружие ни одной стороне конфликта и строго контролируем экспорт товаров двойного назначения", - сказала Мао. Она добавила, что "Украина это прекрасно знает".
Пресс-секретарь подчеркнула, что позиция Китая по украинскому вопросу остается последовательной и четкой - Пекин выступает за продвижение мирных переговоров и прекращение конфликта.
Мао также отметила, что Китай решительно выступает против "безосновательных обвинений и политических манипуляций" относительно его сотрудничества с Россией.
Напомним, глава Службы внешней разведки Украины Олег Иващенко сообщил, что Украина имеет подтвержденные данные о поставках Китаем спецхимии, пороха и станков на 20 военных заводов России.
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Ну як йшли китайські до нас і до русні, так і йдуть.
Немає у Китаю принципової позиції щодо підтримки росії.
Була б - зупинили б всі продажі дронів та компонентів по світу, крім росії, на півроку. Цього було б достатньо для обвалу фронту, а за півроку конкурентів Китаю не з'явиться.