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Новости Китай поставляет оружие России
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Китай не поставляет летальное вооружение сторонам конфликта в Украине, - МИД страны

китай

Министерство иностранных дел Китая заявляет, что страна не поставляет летальное вооружение ни одной из сторон конфликта в Украине и строго контролирует экспорт товаров двойного назначения.

Об этом заявила пресс-секретарь МИД КНР Мао Нин, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы никогда не поставляли летальное оружие ни одной стороне конфликта и строго контролируем экспорт товаров двойного назначения", - сказала Мао. Она добавила, что "Украина это прекрасно знает".

Пресс-секретарь подчеркнула, что позиция Китая по украинскому вопросу остается последовательной и четкой - Пекин выступает за продвижение мирных переговоров и прекращение конфликта.

Мао также отметила, что Китай решительно выступает против "безосновательных обвинений и политических манипуляций" относительно его сотрудничества с Россией.

Напомним, глава Службы внешней разведки Украины Олег Иващенко сообщил, что Украина имеет подтвержденные данные о поставках Китаем спецхимии, пороха и станков на 20 военных заводов России.

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Щоб ви вдавилися власною брехнею, косоокі покидьки
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27.05.2025 11:41 Ответить
БРЕХНЯ 100%. ББМ китайського виробництва вже використовуются россійськими окупантами.
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27.05.2025 11:42 Ответить
Ходя обізвався!
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27.05.2025 11:44 Ответить
Ага, хитросраке постачає всі складники та обладнання, але "єтадругоєвініпанімаїтє", тварюки.
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27.05.2025 12:00 Ответить
За підсумками 2024 року товарообіг України склав $112,3 млрд. Зокрема імпортували товарів на суму $70,7 млрд, а експортували - на $41,6 млрд. Найбільше товарів імпортували з Китаю - $14,4 ... Джерело: https://censor.net/n3528872
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27.05.2025 12:29 Ответить
Вони вже двічі суворо контролюють продаж дронів.
Ну як йшли китайські до нас і до русні, так і йдуть.
Немає у Китаю принципової позиції щодо підтримки росії.
Була б - зупинили б всі продажі дронів та компонентів по світу, крім росії, на півроку. Цього було б достатньо для обвалу фронту, а за півроку конкурентів Китаю не з'явиться.
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27.05.2025 12:25 Ответить
Він постачає не летальне,яке потім перетворюєця в летальне
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27.05.2025 12:34 Ответить
Брехня ! разом з рф китайци відкривають автоматичні лінії збірки чи виготовлення військового обладнання, самі хизуються цим в соц.мережах
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27.05.2025 13:10 Ответить
 
 