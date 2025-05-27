У США хочуть перевіряти соцмережі всіх іноземних студентів,- Politico
Адміністрація президента США Дональда Трампа розглядає можливість зобов’язати всіх іноземних студентів, які подаються на навчання в США, проходити перевірку соціальних мереж. Це суттєве посилення правил, яке може торкнутися кожного, хто планує вчитися в США.
Про це пише видання Politico, яке ознайомилося з дипломатичною депешею - внутрішнім документом, який передають між урядовими установами, повідомляє Цензор.НЕТ.
Зазначається, що документ датований вівторком, 27 травня - його вже підписав держсекретар США Марко Рубіо. У документі сказано, що адміністрація наказує посольствам і консульським відділам США призупинити планування нових співбесід для іноземців на отримання студентських віз.
Видання пише, що якщо адміністрація США справді запровадить обовʼязкову перевірку соцмереж для іноземних студентів, це може сильно загальмувати видачу студентських віз. Зокрема, від цього можуть постраждати американські університети, які залежать від іноземців як джерела поповнення фінансової скарбниці.
"Від цього моменту, готуючись до розширення обов’язкової перевірки та перевірки в соціальних мережах, консульські відділи не повинні створювати жодних додаткових місць для призначення на прийом для студентських або обмінних віз (F, M та J), доки не надійдуть подальші вказівки Держдепу, яких ми очікуємо найближчими днями",- цитує Politico документ.
Водночас у документі не сказано чітко, що саме перевірятимуть у соцмережах, але є натяк, що це буде повʼязано із запобіганням тероризму та антисемітизму.
Раніше вже були запроваджені подібні перевірки, але вони стосувалися переважно тих, хто повертався на навчання і, можливо, брав участь у протестах проти дій Ізраїлю в Газі.
Будь ласка, зачекайте...
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Та що ж-краще пізно....
Чекаю.
Молодий ти ще, і куратор твій молодий - тому і не знаєте що в 1995 році всі ще читали соціальние газєти Правду, Ізвестія і Труд...
Я все бачи в добре пам'ятаю пізній совок, "вовка що ловить яйця", денді, коли з'явився ДОСТУПНИЙ інтернет, переворот росії 1993 року, вбивство лістьева (я тоді приймач на рибалці слухав), дефолт росії 1998 року... і.д. і.т.п.
Завязуй вумнічати.
І це на фоні, коли інтернет був доступний лише в інститутах... і навіть в компьютерних клубах його ще не було.
Я грав на компі в: якісь космічні двухвимірні космолети і в ПАКМЕН.
Факінг.
І так.
Який там інет або по сітці?
Ви взагалі розумієте що таке в 1987 році зробити комп з іграми в ссср?
Там людей просто розстрілювали за їхні переконнання.
Так, поржи чмо. А у мене є пруфи)
Але чи маю я на це бажання.?
Адже ця людина поки не отримала своє визннання.
трампон лусне від злоби
А чои би не започаткуати паралельні Трумпівські поцмережі?
Кембридж і Оксфорд можуть вдвічі збільшити плату за навчання для іноземних студентів.
тюрма і срок.
не зробив? - не лізьте нікому в штани.
а не поголовно всіх обезшанювати і по пісюнах міряти...