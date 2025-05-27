У США хочуть перевіряти соцмережі всіх іноземних студентів,- Politico

Адміністрація президента США Дональда Трампа розглядає можливість зобов’язати всіх іноземних студентів, які подаються на навчання в США, проходити перевірку соціальних мереж. Це суттєве посилення правил, яке може торкнутися кожного, хто планує вчитися в США.

Про це пише видання Politico, яке ознайомилося з дипломатичною депешею - внутрішнім документом, який передають між урядовими установами, повідомляє Цензор.НЕТ.

Зазначається, що документ датований вівторком, 27 травня - його вже підписав держсекретар США Марко Рубіо. У документі сказано, що адміністрація наказує посольствам і консульським відділам США призупинити планування нових співбесід для іноземців на отримання студентських віз.

Видання пише, що якщо адміністрація США справді запровадить обовʼязкову перевірку соцмереж для іноземних студентів, це може сильно загальмувати видачу студентських віз. Зокрема, від цього можуть постраждати американські університети, які залежать від іноземців як джерела поповнення фінансової скарбниці.

Читайте також: Скандал довкола закритого чату в Signal: на п’ятьох топпосадовців Трампа подали до суду

"Від цього моменту, готуючись до розширення обов’язкової перевірки та перевірки в соціальних мережах, консульські відділи не повинні створювати жодних додаткових місць для призначення на прийом для студентських або обмінних віз (F, M та J), доки не надійдуть подальші вказівки Держдепу, яких ми очікуємо найближчими днями",- цитує Politico документ.

Водночас у документі не сказано чітко, що саме перевірятимуть у соцмережах, але є натяк, що це буде повʼязано із запобіганням тероризму та антисемітизму.

Раніше вже були запроваджені подібні перевірки, але вони стосувалися переважно тих, хто повертався на навчання і, можливо, брав участь у протестах проти дій Ізраїлю в Газі.

Читайте також: США більше не можуть вирішувати всі проблеми світу, - Рубіо