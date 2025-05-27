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Новини Перевірки соцмереж в іноземних студентів в США
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У США хочуть перевіряти соцмережі всіх іноземних студентів,- Politico

Соцмережі іноземних студентів можуть почати перевіряти в США

Адміністрація президента США Дональда Трампа розглядає можливість зобов’язати всіх іноземних студентів, які подаються на навчання в США, проходити перевірку соціальних мереж. Це суттєве посилення правил, яке може торкнутися кожного, хто планує вчитися в США.

Про це пише видання Politico, яке ознайомилося з дипломатичною депешею - внутрішнім документом, який  передають між урядовими установами, повідомляє Цензор.НЕТ.

Зазначається, що документ датований вівторком, 27 травня - його вже підписав держсекретар США Марко Рубіо. У документі сказано, що адміністрація наказує посольствам і консульським відділам США призупинити планування нових співбесід для іноземців на отримання студентських віз.

Видання пише, що якщо адміністрація США справді запровадить обовʼязкову перевірку соцмереж для іноземних студентів, це може сильно загальмувати видачу студентських віз. Зокрема, від цього можуть постраждати американські університети, які залежать від іноземців як джерела поповнення фінансової скарбниці.

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"Від цього моменту, готуючись до розширення обов’язкової перевірки та перевірки в соціальних мережах, консульські відділи не повинні створювати жодних додаткових місць для призначення на прийом для студентських або обмінних віз (F, M та J), доки не надійдуть подальші вказівки Держдепу, яких ми очікуємо найближчими днями",- цитує Politico документ.

Водночас у документі не сказано чітко, що саме перевірятимуть у соцмережах, але є натяк, що це буде повʼязано із запобіганням тероризму та антисемітизму.

Раніше вже були запроваджені подібні перевірки, але вони стосувалися переважно тих, хто повертався на навчання і, можливо, брав участь у протестах проти дій Ізраїлю в Газі.

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Автор: 

перевірка (1239) США (23303) студенти (438) месенджери (61)


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Топ коментарі
+3
Гарварду треба переїхати в Канаду!!
трампон лусне від злоби
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27.05.2025 23:20
+3
Вовчик назви мені хоть одну соцмережу 1995 року...
Чекаю.
Молодий ти ще, і куратор твій молодий - тому і не знаєте що в 1995 році всі ще читали соціальние газєти Правду, Ізвестія і Труд...
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28.05.2025 01:03
+2
Британці потирають руки (конкурентів буде менше).

Кембридж і Оксфорд можуть вдвічі збільшити плату за навчання для іноземних студентів.
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27.05.2025 23:24
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Варто було це зробити на 30 років раніше.
Та що ж-краще пізно....
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27.05.2025 23:17 Відповісти
Вовчик назви мені хоть одну соцмережу 1995 року...
Чекаю.
Молодий ти ще, і куратор твій молодий - тому і не знаєте що в 1995 році всі ще читали соціальние газєти Правду, Ізвестія і Труд...
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28.05.2025 01:03 Відповісти
Розслабся і отримуй задоволення- я є єдина твоя знайома людина яка грала в ігри на компі 1988 року.
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28.05.2025 01:34 Відповісти
Ну... ну... будеш бабку лахматити тінейджерам зеленим.
Я все бачи в добре пам'ятаю пізній совок, "вовка що ловить яйця", денді, коли з'явився ДОСТУПНИЙ інтернет, переворот росії 1993 року, вбивство лістьева (я тоді приймач на рибалці слухав), дефолт росії 1998 року... і.д. і.т.п.
Завязуй вумнічати.
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28.05.2025 02:00 Відповісти
Навіть перша соціалка - АСЬКА десь близько 2000го з'явилася.
І це на фоні, коли інтернет був доступний лише в інститутах... і навіть в компьютерних клубах його ще не було.
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28.05.2025 02:03 Відповісти
іди в сраку путіна.
Я грав на компі в: якісь космічні двухвимірні космолети і в ПАКМЕН.
Факінг.
І так.
Який там інет або по сітці?
Ви взагалі розумієте що таке в 1987 році зробити комп з іграми в ссср?
Там людей просто розстрілювали за їхні переконнання.
Так, поржи чмо. А у мене є пруфи)
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28.05.2025 02:54 Відповісти
при моєму бажанні я ще можу дати адресу в фейсбцці.
Але чи маю я на це бажання.?
Адже ця людина поки не отримала своє визннання.
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28.05.2025 03:06 Відповісти
Гарварду треба переїхати в Канаду!!
трампон лусне від злоби
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27.05.2025 23:20 Відповісти
Будуть там волати "свободу пластиліну", мали б розумні люди бути, але мозок випалений лівацькою маячнею
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28.05.2025 00:08 Відповісти
свіжий поц-акаунт
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28.05.2025 00:30 Відповісти
У США хочуть перевіряти соцмережі

А чои би не започаткуати паралельні Трумпівські поцмережі?
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27.05.2025 23:23 Відповісти
Британці потирають руки (конкурентів буде менше).

Кембридж і Оксфорд можуть вдвічі збільшити плату за навчання для іноземних студентів.
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27.05.2025 23:24 Відповісти
США = СССР ?? Не? Сфффапода!
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27.05.2025 23:25 Відповісти
Freedom of speech is often misunderstood, especially in a university setting. It does not mean that you can say what you want in whatever way you want. Not at all. Freedom of speech means that you are absolutely free to express the immensity of your love for Donald Trump and Israel, and if someone tries to object to that expression of love, they will pay dearly. Freedom should be used to spread love for those chosen by God.
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27.05.2025 23:28 Відповісти
Old experienced trumpsucker.
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28.05.2025 00:32 Відповісти
Вспомнилось, как Иран приглашал к себе американских студентов, которых отчислили за погромы в ВУЗах... Но вряд ли эти любители "Палестины", туда поехали)
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27.05.2025 23:31 Відповісти
Нехай краще перевіряють на "обрізаніє".
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27.05.2025 23:33 Відповісти
не певнений, що буба пройшов би тест.
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27.05.2025 23:35 Відповісти
Запросять на співбесіду і перша фраза: «знімай штани».
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27.05.2025 23:38 Відповісти
3/4 опи би як рукой зняло...
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27.05.2025 23:44 Відповісти
Отличная работа,замечательный американский универ не место для политических испражнений иностранцев.
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27.05.2025 23:42 Відповісти
Хто буде банити москвоботів?
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28.05.2025 00:33 Відповісти
Слишком много пропалестинских вакханалий студентов. С этим надо было что-то делать.
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28.05.2025 00:07 Відповісти
ну ви теж кавбоєць, а як за вашими прийдуть?
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28.05.2025 00:12 Відповісти
є закон і він повинен робити - зробив щось злодійське?
тюрма і срок.
не зробив? - не лізьте нікому в штани.
а не поголовно всіх обезшанювати і по пісюнах міряти...
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28.05.2025 00:21 Відповісти
Ух, скільки протрампівських коментарів. Чи точніше - проізраїльських, адже мета перевірки не виявлення ворогів США, а пошуки невдоволених Ізраїлем. Отаке от президенство Трампа - все во ім'я спокійного сну для Нетаньяху.
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28.05.2025 00:12 Відповісти
А в нас в війну навіть сімки на 4 рік не додумалились індифікувати по паспортним даним
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28.05.2025 00:58 Відповісти
 
 