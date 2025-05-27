В США хотят проверять соцсети всех иностранных студентов, - Politico
Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность обязать всех иностранных студентов, которые подаются на обучение в США, проходить проверку социальных сетей. Это существенное ужесточение правил, которое может коснуться каждого, кто планирует учиться в США.
Об этом пишет издание Politico, которое ознакомилось с дипломатической депешей - внутренним документом, который передают между правительственными учреждениями, сообщает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что документ датирован вторником, 27 мая, его уже подписал госсекретарь США Марко Рубио. В документе сказано, что администрация приказывает посольствам и консульским отделам США приостановить планирование новых собеседований для иностранцев на получение студенческих виз.
Издание пишет, что если администрация США действительно введет обязательную проверку соцсетей для иностранных студентов, это может сильно затормозить выдачу студенческих виз. В частности, от этого могут пострадать американские университеты, которые зависят от иностранцев как источника пополнения финансовой казны.
"С этого момента, готовясь к расширению обязательной проверки и проверки в социальных сетях, консульские отделы не должны создавать никаких дополнительных мест для назначения на прием для студенческих или обменных виз (F, M и J), пока не поступят дальнейшие указания Госдепа, которых мы ожидаем в ближайшие дни",- цитирует Politico документ.
В то же время в документе не сказано четко, что именно будут проверять в соцсетях, но есть намек, что это будет связано с предотвращением терроризма и антисемитизма.
Ранее уже были введены подобные проверки, но они касались преимущественно тех, кто возвращался на учебу и, возможно, участвовал в протестах против действий Израиля в Газе.
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Та що ж-краще пізно....
Чекаю.
Молодий ти ще, і куратор твій молодий - тому і не знаєте що в 1995 році всі ще читали соціальние газєти Правду, Ізвестія і Труд...
Я все бачи в добре пам'ятаю пізній совок, "вовка що ловить яйця", денді, коли з'явився ДОСТУПНИЙ інтернет, переворот росії 1993 року, вбивство лістьева (я тоді приймач на рибалці слухав), дефолт росії 1998 року... і.д. і.т.п.
Завязуй вумнічати.
І це на фоні, коли інтернет був доступний лише в інститутах... і навіть в компьютерних клубах його ще не було.
Я грав на компі в: якісь космічні двухвимірні космолети і в ПАКМЕН.
Факінг.
І так.
Який там інет або по сітці?
Ви взагалі розумієте що таке в 1987 році зробити комп з іграми в ссср?
Там людей просто розстрілювали за їхні переконнання.
Так, поржи чмо. А у мене є пруфи)
Але чи маю я на це бажання.?
Адже ця людина поки не отримала своє визннання.
трампон лусне від злоби
А чои би не започаткуати паралельні Трумпівські поцмережі?
Кембридж і Оксфорд можуть вдвічі збільшити плату за навчання для іноземних студентів.
тюрма і срок.
не зробив? - не лізьте нікому в штани.
а не поголовно всіх обезшанювати і по пісюнах міряти...