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Новости Проверки соцсетей студентов в США
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В США хотят проверять соцсети всех иностранных студентов, - Politico

Соцсети иностранных студентов могут начать проверять в США

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность обязать всех иностранных студентов, которые подаются на обучение в США, проходить проверку социальных сетей. Это существенное ужесточение правил, которое может коснуться каждого, кто планирует учиться в США.

Об этом пишет издание Politico, которое ознакомилось с дипломатической депешей - внутренним документом, который передают между правительственными учреждениями, сообщает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что документ датирован вторником, 27 мая, его уже подписал госсекретарь США Марко Рубио. В документе сказано, что администрация приказывает посольствам и консульским отделам США приостановить планирование новых собеседований для иностранцев на получение студенческих виз.

Издание пишет, что если администрация США действительно введет обязательную проверку соцсетей для иностранных студентов, это может сильно затормозить выдачу студенческих виз. В частности, от этого могут пострадать американские университеты, которые зависят от иностранцев как источника пополнения финансовой казны.

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"С этого момента, готовясь к расширению обязательной проверки и проверки в социальных сетях, консульские отделы не должны создавать никаких дополнительных мест для назначения на прием для студенческих или обменных виз (F, M и J), пока не поступят дальнейшие указания Госдепа, которых мы ожидаем в ближайшие дни",- цитирует Politico документ.

В то же время в документе не сказано четко, что именно будут проверять в соцсетях, но есть намек, что это будет связано с предотвращением терроризма и антисемитизма.

Ранее уже были введены подобные проверки, но они касались преимущественно тех, кто возвращался на учебу и, возможно, участвовал в протестах против действий Израиля в Газе.

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Автор: 

проверка (820) США (27055) студенты (671) мессенджеры (27)


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Топ комментарии
+3
Гарварду треба переїхати в Канаду!!
трампон лусне від злоби
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27.05.2025 23:20
+3
Вовчик назви мені хоть одну соцмережу 1995 року...
Чекаю.
Молодий ти ще, і куратор твій молодий - тому і не знаєте що в 1995 році всі ще читали соціальние газєти Правду, Ізвестія і Труд...
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28.05.2025 01:03
+2
Британці потирають руки (конкурентів буде менше).

Кембридж і Оксфорд можуть вдвічі збільшити плату за навчання для іноземних студентів.
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27.05.2025 23:24
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Правила форума Совет форумчан
Варто було це зробити на 30 років раніше.
Та що ж-краще пізно....
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27.05.2025 23:17 Ответить
Вовчик назви мені хоть одну соцмережу 1995 року...
Чекаю.
Молодий ти ще, і куратор твій молодий - тому і не знаєте що в 1995 році всі ще читали соціальние газєти Правду, Ізвестія і Труд...
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28.05.2025 01:03 Ответить
Розслабся і отримуй задоволення- я є єдина твоя знайома людина яка грала в ігри на компі 1988 року.
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28.05.2025 01:34 Ответить
Ну... ну... будеш бабку лахматити тінейджерам зеленим.
Я все бачи в добре пам'ятаю пізній совок, "вовка що ловить яйця", денді, коли з'явився ДОСТУПНИЙ інтернет, переворот росії 1993 року, вбивство лістьева (я тоді приймач на рибалці слухав), дефолт росії 1998 року... і.д. і.т.п.
Завязуй вумнічати.
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28.05.2025 02:00 Ответить
Навіть перша соціалка - АСЬКА десь близько 2000го з'явилася.
І це на фоні, коли інтернет був доступний лише в інститутах... і навіть в компьютерних клубах його ще не було.
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28.05.2025 02:03 Ответить
іди в сраку путіна.
Я грав на компі в: якісь космічні двухвимірні космолети і в ПАКМЕН.
Факінг.
І так.
Який там інет або по сітці?
Ви взагалі розумієте що таке в 1987 році зробити комп з іграми в ссср?
Там людей просто розстрілювали за їхні переконнання.
Так, поржи чмо. А у мене є пруфи)
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28.05.2025 02:54 Ответить
при моєму бажанні я ще можу дати адресу в фейсбцці.
Але чи маю я на це бажання.?
Адже ця людина поки не отримала своє визннання.
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28.05.2025 03:06 Ответить
Гарварду треба переїхати в Канаду!!
трампон лусне від злоби
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27.05.2025 23:20 Ответить
Будуть там волати "свободу пластиліну", мали б розумні люди бути, але мозок випалений лівацькою маячнею
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28.05.2025 00:08 Ответить
свіжий поц-акаунт
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28.05.2025 00:30 Ответить
У США хочуть перевіряти соцмережі

А чои би не започаткуати паралельні Трумпівські поцмережі?
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27.05.2025 23:23 Ответить
Британці потирають руки (конкурентів буде менше).

Кембридж і Оксфорд можуть вдвічі збільшити плату за навчання для іноземних студентів.
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27.05.2025 23:24 Ответить
США = СССР ?? Не? Сфффапода!
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27.05.2025 23:25 Ответить
Freedom of speech is often misunderstood, especially in a university setting. It does not mean that you can say what you want in whatever way you want. Not at all. Freedom of speech means that you are absolutely free to express the immensity of your love for Donald Trump and Israel, and if someone tries to object to that expression of love, they will pay dearly. Freedom should be used to spread love for those chosen by God.
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27.05.2025 23:28 Ответить
Old experienced trumpsucker.
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28.05.2025 00:32 Ответить
тa ну нельзя же тaк зaглaтывaть, совесть имейте
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28.05.2025 05:07 Ответить
Вспомнилось, как Иран приглашал к себе американских студентов, которых отчислили за погромы в ВУЗах... Но вряд ли эти любители "Палестины", туда поехали)
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27.05.2025 23:31 Ответить
Нехай краще перевіряють на "обрізаніє".
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27.05.2025 23:33 Ответить
не певнений, що буба пройшов би тест.
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27.05.2025 23:35 Ответить
Запросять на співбесіду і перша фраза: «знімай штани».
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27.05.2025 23:38 Ответить
3/4 опи би як рукой зняло...
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27.05.2025 23:44 Ответить
Отличная работа,замечательный американский универ не место для политических испражнений иностранцев.
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27.05.2025 23:42 Ответить
Хто буде банити москвоботів?
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28.05.2025 00:33 Ответить
Слишком много пропалестинских вакханалий студентов. С этим надо было что-то делать.
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28.05.2025 00:07 Ответить
ну ви теж кавбоєць, а як за вашими прийдуть?
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28.05.2025 00:12 Ответить
є закон і він повинен робити - зробив щось злодійське?
тюрма і срок.
не зробив? - не лізьте нікому в штани.
а не поголовно всіх обезшанювати і по пісюнах міряти...
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28.05.2025 00:21 Ответить
Ух, скільки протрампівських коментарів. Чи точніше - проізраїльських, адже мета перевірки не виявлення ворогів США, а пошуки невдоволених Ізраїлем. Отаке от президенство Трампа - все во ім'я спокійного сну для Нетаньяху.
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28.05.2025 00:12 Ответить
А в нас в війну навіть сімки на 4 рік не додумалились індифікувати по паспортним даним
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28.05.2025 00:58 Ответить
 
 