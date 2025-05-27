В США хотят проверять соцсети всех иностранных студентов, - Politico

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность обязать всех иностранных студентов, которые подаются на обучение в США, проходить проверку социальных сетей. Это существенное ужесточение правил, которое может коснуться каждого, кто планирует учиться в США.

Об этом пишет издание Politico, которое ознакомилось с дипломатической депешей - внутренним документом, который передают между правительственными учреждениями, сообщает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что документ датирован вторником, 27 мая, его уже подписал госсекретарь США Марко Рубио. В документе сказано, что администрация приказывает посольствам и консульским отделам США приостановить планирование новых собеседований для иностранцев на получение студенческих виз.

Издание пишет, что если администрация США действительно введет обязательную проверку соцсетей для иностранных студентов, это может сильно затормозить выдачу студенческих виз. В частности, от этого могут пострадать американские университеты, которые зависят от иностранцев как источника пополнения финансовой казны.

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"С этого момента, готовясь к расширению обязательной проверки и проверки в социальных сетях, консульские отделы не должны создавать никаких дополнительных мест для назначения на прием для студенческих или обменных виз (F, M и J), пока не поступят дальнейшие указания Госдепа, которых мы ожидаем в ближайшие дни",- цитирует Politico документ.

В то же время в документе не сказано четко, что именно будут проверять в соцсетях, но есть намек, что это будет связано с предотвращением терроризма и антисемитизма.

Ранее уже были введены подобные проверки, но они касались преимущественно тех, кто возвращался на учебу и, возможно, участвовал в протестах против действий Израиля в Газе.

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