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Новости Журналист попал в закрытый чат администрации Трампа
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Скандал вокруг закрытого чата в Signal: на пятерых топ-чиновников Трампа подали в суд

Піт Гегсет

Неправительственная организация American Oversight накануне подала федеральный иск в Вашингтоне против пяти топ-чиновников администрации Трампа, которые присутствовали в чате в Signal и обсуждали там детали операции США против боевиков-хуситов в Йемене.

Об этом сообщает ABC News, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украинскую правду".

Организация в иске заявила, что использование мессенджера для таких разговоров выглядит как нарушение федерального законодательства о сохранении документации по принятию решений.

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Федерального судью просят безотлагательно "обязать ответчиков выполнить предусмотренные законом обязательства по сохранению и восстановлению федеральных архивов, возникших путем неразрешенного использования Signal для принятия важных решений в сфере нацбезопасности".

Ответчиками назвали главу Пентагона Пита Хегсета, директора национальной разведки Тульси Габбард, директора ЦРУ Джона Рэткилффа, главу Минфина Скотта Бессента, госсекретаря Марко Рубио, а также Национальное управление по архивам и документации.

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Утечка конфиденциальной информации из чата Signal

Напомним, ранее главный редактор издания The Atlantic Джеффри Голдберг случайно попал в закрытый чат в Signal, где члены администрации президента США обсуждали удары по Йемену.

Трамп также заявил, что ему "ничего не известно" о репортаже журналиста The Atlantic, которого случайно добавили в секретный чат в Signal, где члены его администрации обсуждали удары по Йемену.

После министр обороны США Пит Хегсет отрицал, что военные планы США обсуждали в чате и обвинил главного редактора The Atlantic в "распространении фейков".

Автор: 

США (26409) мессенджеры (27)


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Топ комментарии
+12
Білий дім перетворюється в філіал фсб. Хто б міг подумати, що кацапія (навіть не сесере) нагнуть США. І що далі? Скоро трамп буде чати "вкантактє" створювати?
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26.03.2025 09:35
+8
Невже ідіотів в Америці теж признають ідіотами?
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26.03.2025 09:34
+7
Вони ще вчаться! Дайте їм ще сто днів!

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26.03.2025 09:38
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Невже ідіотів в Америці теж признають ідіотами?
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26.03.2025 09:34 Ответить
Шо значить "теж"? Ідіоти в Україні продовжують рулити країною.
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26.03.2025 10:21 Ответить
вони не ідіоти, ідіоти ті, хто їх обрали..., не треба перекладати вину з хворої голови на здорову...
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26.03.2025 10:48 Ответить
І це теж, але Зєля на інтелектуала не тягне зовсім.
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26.03.2025 11:27 Ответить
Білий дім перетворюється в філіал фсб. Хто б міг подумати, що кацапія (навіть не сесере) нагнуть США. І що далі? Скоро трамп буде чати "вкантактє" створювати?
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26.03.2025 09:35 Ответить
Скоріше в ОПу на Банковій...
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26.03.2025 09:39 Ответить
Не подсказывайте им, с них станется
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26.03.2025 09:43 Ответить
Вони там просто зарозумілі ідіоти в першу чергу, а вже потім московські агенти.
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26.03.2025 09:45 Ответить
Вони ще вчаться! Дайте їм ще сто днів!

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26.03.2025 09:38 Ответить
Скрябін Вся та *******,яка сидить у Раді,то всьо має бути стріляне і пизжене!
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26.03.2025 10:03 Ответить
мені цікаво .. розмінування Чонгару чи Азову вони вважають помилкою чи ні ? (риторичне)

"напомилялись" до широкомасштабної війни , зельона мразота
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26.03.2025 10:06 Ответить
закони і трампісти речі не сумісні. які кумедні ці в суд подавальники.
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26.03.2025 09:50 Ответить
Добре, що в них ще немає Печерського райсуду
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26.03.2025 12:08 Ответить
іще не вечір. буде.
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26.03.2025 12:29 Ответить
Вот и понеслась веселуха у "отличных ребят и профессионалов", все сидели и ждали, когда они закончат себя зарывать и начнут включать мозги, а нет, копают дальше!
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26.03.2025 09:51 Ответить
Стабильность застой скучно захотелось движухи ..выбрали Трампа ..и засвителии пули бури скандалы суды отставки импичмента и раненое ухо...
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26.03.2025 09:59 Ответить
Так це ще не пройшло і 100 днів !
Далі буде....
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26.03.2025 09:54 Ответить
піту гегсету пофуй, оно яку охорону собі відхопив (нарцисизм заразний)
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26.03.2025 10:02 Ответить
дайте вгадаю - трамп рубіо венс волц і маланка
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26.03.2025 10:09 Ответить
Я б на місці журналіста також подав би до суду позов проти Волца за образи та брхню
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26.03.2025 12:07 Ответить
Розборки Трампа з Зеленським в Білому домі схоже на карму боневтіку за стадіон 2019
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26.03.2025 12:11 Ответить
Операції по вагнерівцях не було, це фейк.
Так, була, але це російська операція.
Це була наша операція, я особисто подзвонив Лукашенко.- Зеленський.

Компетенція адміністрації Трампа на рівні адміністрації Зеленського...
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26.03.2025 13:14 Ответить
за 100 днів так обіср*тися....
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27.03.2025 01:21 Ответить
 
 