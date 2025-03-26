Скандал вокруг закрытого чата в Signal: на пятерых топ-чиновников Трампа подали в суд
Неправительственная организация American Oversight накануне подала федеральный иск в Вашингтоне против пяти топ-чиновников администрации Трампа, которые присутствовали в чате в Signal и обсуждали там детали операции США против боевиков-хуситов в Йемене.
Об этом сообщает ABC News, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украинскую правду".
Организация в иске заявила, что использование мессенджера для таких разговоров выглядит как нарушение федерального законодательства о сохранении документации по принятию решений.
Федерального судью просят безотлагательно "обязать ответчиков выполнить предусмотренные законом обязательства по сохранению и восстановлению федеральных архивов, возникших путем неразрешенного использования Signal для принятия важных решений в сфере нацбезопасности".
Ответчиками назвали главу Пентагона Пита Хегсета, директора национальной разведки Тульси Габбард, директора ЦРУ Джона Рэткилффа, главу Минфина Скотта Бессента, госсекретаря Марко Рубио, а также Национальное управление по архивам и документации.
Утечка конфиденциальной информации из чата Signal
Напомним, ранее главный редактор издания The Atlantic Джеффри Голдберг случайно попал в закрытый чат в Signal, где члены администрации президента США обсуждали удары по Йемену.
Трамп также заявил, что ему "ничего не известно" о репортаже журналиста The Atlantic, которого случайно добавили в секретный чат в Signal, где члены его администрации обсуждали удары по Йемену.
После министр обороны США Пит Хегсет отрицал, что военные планы США обсуждали в чате и обвинил главного редактора The Atlantic в "распространении фейков".
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"напомилялись" до широкомасштабної війни , зельона мразота
Далі буде....
Так, була, але це російська операція.
Це була наша операція, я особисто подзвонив Лукашенко.- Зеленський.
Компетенція адміністрації Трампа на рівні адміністрації Зеленського...