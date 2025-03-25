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Новости Журналист попал в закрытый чат администрации Трампа
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Трамп вступился за советника Уолтца после скандала с чатом в Signal: Он усвоил урок

Трамп поддержал Майка Волца после утечки данных из чата в Signal

Президент США Дональд Трамп поддержал своего советника по национальной безопасности Майка Уолтца на фоне скандала со сливом данных журналисту Atlantic через закрытый чат в мессенджере Signal, где высокопоставленные чиновники обсуждали планы ударов по йеменским хуситам.

Об этом он сказал в интервью NBC News, информирует Цензор.НЕТ.

"Майкл Уолтц усвоил урок, и он хороший человек", - заявил Трамп.

Американский президент также утверждает, что хотя журналист The Atlantic случайно попал в закрытый чат о военных планах, его присутствие "никоим образом не повлияло" на удары по хуситам в Йемене.

На вопрос, как именно журналист оказался в чате, Трамп ответил: "Это был контакт одного из людей Майка. У сотрудника был его номер".

Он также выразил уверенность в своей команде и не разочаровался из-за инцидента с The Atlantic.

По его словам, эта ситуация была "единственным сбоем за два месяца, и оказалось, что он несерьезный".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Трамп возлагает ответственность за скандал с чатом в Signal на Уолтца, - WSJ

Утечка конфиденциальной информации из чата Signal

Напомним, ранее главный редактор издания The Atlantic Джеффри Голдберг случайно попал в закрытый чат в Signal, где члены администрации президента США обсуждали удары по Йемену.

Трамп также заявил, что ему "ничего не известно" о репортаже журналиста The Atlantic, которого случайно добавили в секретный чат в Signal, где члены его администрации обсуждали удары по Йемену.

После министр обороны США Пит Хегсет отрицал, что военные планы США обсуждали в чате и обвинил главного редактора The Atlantic в "распространении фейков".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путин подарил Трампу новый портрет: тот был "тронут", - BBC

Автор: 

США (26409) слив информации (63) Трамп Дональд (5089) мессенджеры (27) Майк Уолтц (74)


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Топ комментарии
+13
Цього ніколи не було, але він засвоїв урок.

Трамп лучєзарний.
Ізбранноє..
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25.03.2025 16:48
+8
Як це нагадує наше зелене шапіто
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25.03.2025 16:49
+6
По яких помийницях шастав Трамп,щоб набрати цей непотріб?
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25.03.2025 16:53
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Правила форума Совет форумчан
Цього ніколи не було, але він засвоїв урок.

Трамп лучєзарний.
Ізбранноє..
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25.03.2025 16:48 Ответить
Як це нагадує наше зелене шапіто
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25.03.2025 16:49 Ответить
З язика зняв - ефективні менеджери, я їм довіряю. Як з ксерокса.
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25.03.2025 17:12 Ответить
Вдув йому?
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25.03.2025 16:50 Ответить
По яких помийницях шастав Трамп,щоб набрати цей непотріб?
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25.03.2025 16:53 Ответить
Зелені наші йому майстер-клас показали. Гасло "зробимо їх разом" - тепер це популярна франшиза, яку 95-квартал продав американцям
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25.03.2025 16:57 Ответить
А міністр оборони, який *****..ів про "фейк", ще й образив журналіста, теж жодної відповідальності не понесе. Супер! Є підстава звернення до суду
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25.03.2025 16:53 Ответить
Хто дружить з головою - вчаться на чужих помилках а телепні на своіх
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25.03.2025 16:55 Ответить
То ще не факт, що це був помилковий провтик
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25.03.2025 17:01 Ответить
А як зветься прилад для оцінювання того, чи урок засвоєно чи ні?
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25.03.2025 16:59 Ответить
"Маю право на помилку"...ага
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25.03.2025 17:00 Ответить
Тепер наради будуть проводити в мережі Х, бо вона своя...
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25.03.2025 17:01 Ответить
Тобто Тампон знову обісрався і потратив мільярди доларів американських платників податків щоб розбомбити пусті ангари в Ємені. І це не в перший раз Тампон попереджав ворога перед атакою. Згадайте як Тампон в свою минулу каденцію попередив ***** і Асада за 6 годин до атаки сил НАТО на сирійські військові бази. І коаліція НАТО всю ніч бомбила дорогезними ракетами пусті ангари.
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25.03.2025 17:01 Ответить
Під час зустрічі президентів США та України Дональда Трампа і Володимира Зеленського в Білому домі у п'ятницю, 28 лютого, стався інцидент з одним із представників ЗМІ. Охорона вивела з Овального кабінету, де проходив брифінг, кореспондента російського агентства ТАСС, який не був акредитований для участі в цьому заході. Про це повідомив журналіст The Independent Ендрю Файнберг у соцмережі Х. За інформацією журналіста, російського репортера не було в затвердженому списку ЗМІ, але йому якимось чином вдалося потрапити на зустріч президентів. Коли у пресслужбі Білого дому дізналися про присутність журналіста без акредитації, його негайно виставили.
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25.03.2025 17:07 Ответить
япаржал
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25.03.2025 18:40 Ответить
рудопикий мішок з лайном з манією величі
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25.03.2025 19:00 Ответить
По- перше, хороша людина-це не професія! По-друге, Волц апріорі не може засвоїти урок, бо не має чим засвоювати...
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25.03.2025 19:33 Ответить
ТруПм а ти засвойш хочь один урок!ти дибил!
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25.03.2025 20:03 Ответить
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26.03.2025 00:17 Ответить
 
 