Трамп вступился за советника Уолтца после скандала с чатом в Signal: Он усвоил урок

Президент США Дональд Трамп поддержал своего советника по национальной безопасности Майка Уолтца на фоне скандала со сливом данных журналисту Atlantic через закрытый чат в мессенджере Signal, где высокопоставленные чиновники обсуждали планы ударов по йеменским хуситам.

Об этом он сказал в интервью NBC News, информирует Цензор.НЕТ.

"Майкл Уолтц усвоил урок, и он хороший человек", - заявил Трамп.

Американский президент также утверждает, что хотя журналист The Atlantic случайно попал в закрытый чат о военных планах, его присутствие "никоим образом не повлияло" на удары по хуситам в Йемене.

На вопрос, как именно журналист оказался в чате, Трамп ответил: "Это был контакт одного из людей Майка. У сотрудника был его номер".

Он также выразил уверенность в своей команде и не разочаровался из-за инцидента с The Atlantic.

По его словам, эта ситуация была "единственным сбоем за два месяца, и оказалось, что он несерьезный".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Трамп возлагает ответственность за скандал с чатом в Signal на Уолтца, - WSJ

Утечка конфиденциальной информации из чата Signal

Напомним, ранее главный редактор издания The Atlantic Джеффри Голдберг случайно попал в закрытый чат в Signal, где члены администрации президента США обсуждали удары по Йемену.

Трамп также заявил, что ему "ничего не известно" о репортаже журналиста The Atlantic, которого случайно добавили в секретный чат в Signal, где члены его администрации обсуждали удары по Йемену.

После министр обороны США Пит Хегсет отрицал, что военные планы США обсуждали в чате и обвинил главного редактора The Atlantic в "распространении фейков".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путин подарил Трампу новый портрет: тот был "тронут", - BBC