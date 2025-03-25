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Новости Журналист попал в закрытый чат администрации Трампа
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Трамп возлагает ответственность за скандал в Signal на советника Уолтца, - WSJ

Переписка чиновников США в Signal. Трамп доверяет Уолцу

Президент США Дональд Трамп обвинил советника по национальной безопасности Майка Уолтца в скандале, связанном с обсуждением конфиденциальных деталей операции в чате Signal.

Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на чиновников администрации, информирует Цензор.НЕТ.

Как отмечается, Трамп был разочарован этим эпизодом и направил свой гнев на Уолтца.

Один из чиновников сообщил, что в понедельник глава государства спросил помощников, как Уолтц мог допустить такую халатность.

Читайте также: Трамп сохраняет доверие к Уолцу после утечки конфиденциальной информации из чата Signal, - Белый дом

Несмотря на скандал, Белый дом официально заявил, что президент сохраняет доверие к своей команде. "Президент Трамп по-прежнему полностью доверяет своей команде по национальной безопасности, включая Уолтца", - заявила пресс-секретарь Белого дома Каролина Левитт.

Утечка конфиденциальной информации из чата Signal

Напомним, ранее главный редактор издания The Atlantic Джеффри Голдберг случайно попал в закрытый чат в Signal, где члены администрации президента США обсуждали удары по Йемену.

Трамп также заявил, что ему "ничего не известно" о репортаже журналиста The Atlantic, которого случайно добавили в секретный чат в Signal, где члены его администрации обсуждали удары по Йемену.

После министр обороны США Пит Хегсет отрицал, что военные планы США обсуждали в чате и обвинил главного редактора The Atlantic в "распространении фейков".

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Автор: 

Трамп Дональд (5089) Майк Уолтц (74)


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Топ комментарии
+6
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25.03.2025 15:41
+4
Ещё чуток пройдёт времени и у Трампа все будут виновны ..в том что он престарелый дурачок..
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25.03.2025 15:36
+4
Та вони там всі розумово відсталі
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25.03.2025 15:38
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І. тут радник винуватий - хто би мав сумнів....
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25.03.2025 15:35 Ответить
Ещё чуток пройдёт времени и у Трампа все будут виновны ..в том что он престарелый дурачок..
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25.03.2025 15:36 Ответить
До речі, сьогоднішня команда Трумпфа справді винна, що сьогодні президентом Америки є перестарілий дурачок. 😊 Вони б йому менше дупу лизали та більш критично доносилиінформацію, в тому числі і про його стан, можливо було б не так помітно.
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25.03.2025 15:44 Ответить
Білий Дурдом🤡🤡🤡🤠
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25.03.2025 15:37 Ответить
Та вони там всі розумово відсталі
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25.03.2025 15:38 Ответить
...на зрадника Волца
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25.03.2025 15:40 Ответить
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25.03.2025 15:41 Ответить
Нічого думати - підвішати за яиця
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25.03.2025 15:41 Ответить
Так що, Гетсет брехав щодо журналіста? Виходить, це не журналіст "торгує сміттям", а міністр оборони розповсюджує сміття власним ротом.
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25.03.2025 15:41 Ответить
І ці люди забороняють мені колупатися в носі!
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25.03.2025 15:44 Ответить
Повбивайте там один одного, покидьки.

Дайте можливість нормальним людям розгребти те лайно, що ви вчворили за два місяці.
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25.03.2025 15:46 Ответить
Трмп "покладає" (рос.: "кладёт") не тільки відповідальність, і не тільки на Волца...
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25.03.2025 15:49 Ответить
Да у трампа всі подібрани під нього. Такої дерьмової команди в такого недопризедента в Америці не було. Нам всім дуже "пощастило" бути при падінні Америки до рівня 0.
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25.03.2025 15:50 Ответить
Точно. Косоокий сі вже задоволено руки потирає та готується до стрибка на Тайвань.
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25.03.2025 16:16 Ответить
Добре, що хоч не на Україну. Мабуть маска не запросив на обговорення...
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25.03.2025 15:53 Ответить
збіговисько довбойобів...
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25.03.2025 15:56 Ответить
з прослуховуванням
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25.03.2025 16:04 Ответить
Зашквари та прой#би команди трампона мені здорово почали нагадувати зашквари нашої зеленої плісняви. Воно й не дивно, бо замість фахівців трампон (як і буратінка/дерьмак) понабирав сраколизів-пристосуванців, друзів по гольфу, бізнесу, родичів родичів та кого кремлівська гебня порадила (чи наказала?).
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25.03.2025 16:11 Ответить
А я думал только в Германии военные ведут секретные совещания в приложении для школьников.
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25.03.2025 16:38 Ответить
 
 