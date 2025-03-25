Трамп возлагает ответственность за скандал в Signal на советника Уолтца, - WSJ

Президент США Дональд Трамп обвинил советника по национальной безопасности Майка Уолтца в скандале, связанном с обсуждением конфиденциальных деталей операции в чате Signal.

Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на чиновников администрации, информирует Цензор.НЕТ.

Как отмечается, Трамп был разочарован этим эпизодом и направил свой гнев на Уолтца.

Один из чиновников сообщил, что в понедельник глава государства спросил помощников, как Уолтц мог допустить такую халатность.

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Несмотря на скандал, Белый дом официально заявил, что президент сохраняет доверие к своей команде. "Президент Трамп по-прежнему полностью доверяет своей команде по национальной безопасности, включая Уолтца", - заявила пресс-секретарь Белого дома Каролина Левитт.

Утечка конфиденциальной информации из чата Signal

Напомним, ранее главный редактор издания The Atlantic Джеффри Голдберг случайно попал в закрытый чат в Signal, где члены администрации президента США обсуждали удары по Йемену.

Трамп также заявил, что ему "ничего не известно" о репортаже журналиста The Atlantic, которого случайно добавили в секретный чат в Signal, где члены его администрации обсуждали удары по Йемену.

После министр обороны США Пит Хегсет отрицал, что военные планы США обсуждали в чате и обвинил главного редактора The Atlantic в "распространении фейков".

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