Уолтц взял на себя полную ответственность за скандал вокруг Signal: Я не видел этого лузера в чате, номер мог быть под чужим именем

Главный редактор The Atlantic Джеффри Голдберг случайно попал в закрытый чат в мессенджере Signal, где высокопоставленные чиновники обсуждали планы ударов по йеменским хуситам. Сейчас выясняется, как произошла такая досадная ошибка.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN.

"Я беру на себя полную ответственность. Я создал эту группу. Моя работа заключается в том, чтобы убедиться, что все скоординировано", - сказал советник президента США по вопросам национальной безопасности Майк Уолтц в интервью Fox News накануне вечером.

Он также резко высказался в адрес главного редактора The Atlantic Джеффри Голдберга, пытаясь объяснить, как контактная информация репортера, которого ненавидит президент Дональд Трамп, оказалась в его телефоне.

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"Это стыдно, да. Мы собираемся докопаться до сути", - сказал он.

Отвечая на вопрос о том, откуда у него номер телефона Голдберга, Волц предположил, что номер репортера случайно был указан под чужим именем - человека, которого он планировал привлечь в группу Signal.

"У вас когда-нибудь было такое, что в контактах указано чье-то имя, а потом у вас там чей-то другой номер? Да? У вас есть чужой номер на чужом контакте. Так что, конечно, я не видел этого лузера в группе. Он был похож на кого-то другого", - заверил Уолтц.

"Сейчас мы пытаемся выяснить, сделал ли он это намеренно, или это произошло каким-то другим техническим способом", - добавил Уолтц, заверив, что никогда не встречался с Голдбергом.

Уолтц не назвал имя человека, которого он намеревался внести в чат, но сказал: "Человек, который, как я думал, был в чате, никогда там не был". Он также поддержал министра обороны Пита Хегсета.

Хотя Уолтц утверждает, что информация, которой делились в чате Signal, не была секретной, он сказал, что предпочел бы, чтобы Голдберг не обнародовал полные тексты сообщений.

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Утечка конфиденциальной информации из чата Signal

Напомним, ранее главный редактор издания The Atlantic Джеффри Голдберг случайно попал в закрытый чат в Signal, где члены администрации президента США обсуждали удары по Йемену.

Трамп также заявил, что ему "ничего не известно" о репортаже журналиста The Atlantic, которого случайно добавили в секретный чат в Signal, где члены его администрации обсуждали удары по Йемену.

После министр обороны США Пит Хегсет отрицал, что военные планы США обсуждали в чате и обвинил главного редактора The Atlantic в "распространении фейков".