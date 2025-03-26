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Новости Журналист попал в закрытый чат администрации Трампа
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Уолтц взял на себя полную ответственность за скандал вокруг Signal: Я не видел этого лузера в чате, номер мог быть под чужим именем

Волц говорит, что Украина разделяет видение Трампа относительно мира

Главный редактор The Atlantic Джеффри Голдберг случайно попал в закрытый чат в мессенджере Signal, где высокопоставленные чиновники обсуждали планы ударов по йеменским хуситам. Сейчас выясняется, как произошла такая досадная ошибка.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN.

"Я беру на себя полную ответственность. Я создал эту группу. Моя работа заключается в том, чтобы убедиться, что все скоординировано", - сказал советник президента США по вопросам национальной безопасности Майк Уолтц в интервью Fox News накануне вечером.

Он также резко высказался в адрес главного редактора The Atlantic Джеффри Голдберга, пытаясь объяснить, как контактная информация репортера, которого ненавидит президент Дональд Трамп, оказалась в его телефоне.

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"Это стыдно, да. Мы собираемся докопаться до сути", - сказал он.

Отвечая на вопрос о том, откуда у него номер телефона Голдберга, Волц предположил, что номер репортера случайно был указан под чужим именем - человека, которого он планировал привлечь в группу Signal.

"У вас когда-нибудь было такое, что в контактах указано чье-то имя, а потом у вас там чей-то другой номер? Да? У вас есть чужой номер на чужом контакте. Так что, конечно, я не видел этого лузера в группе. Он был похож на кого-то другого", - заверил Уолтц.

"Сейчас мы пытаемся выяснить, сделал ли он это намеренно, или это произошло каким-то другим техническим способом", - добавил Уолтц, заверив, что никогда не встречался с Голдбергом.

Уолтц не назвал имя человека, которого он намеревался внести в чат, но сказал: "Человек, который, как я думал, был в чате, никогда там не был". Он также поддержал министра обороны Пита Хегсета.

Хотя Уолтц утверждает, что информация, которой делились в чате Signal, не была секретной, он сказал, что предпочел бы, чтобы Голдберг не обнародовал полные тексты сообщений.

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Утечка конфиденциальной информации из чата Signal

Напомним, ранее главный редактор издания The Atlantic Джеффри Голдберг случайно попал в закрытый чат в Signal, где члены администрации президента США обсуждали удары по Йемену.

Трамп также заявил, что ему "ничего не известно" о репортаже журналиста The Atlantic, которого случайно добавили в секретный чат в Signal, где члены его администрации обсуждали удары по Йемену.

После министр обороны США Пит Хегсет отрицал, что военные планы США обсуждали в чате и обвинил главного редактора The Atlantic в "распространении фейков".

Автор: 

США (26409) мессенджеры (27) Майк Уолтц (74)


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Топ комментарии
+58
Обісрався Волц, а лузер журналіст. Притрушені дебіли.
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26.03.2025 07:17
+37
Третя поспіль новина про ідіотів з Білого дому, причому кожен раз про різного
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26.03.2025 07:18
+28
Лузер тут Волц.
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26.03.2025 07:17
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Обісрався Волц, а лузер журналіст. Притрушені дебіли.
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26.03.2025 07:17 Ответить
Дебилы поясняют-- почему они ещё и сказочные придурки...наши Слуги- мы с вами думали--что это и есть то самое ДНО --- но нет--- в США постучались снизу...
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26.03.2025 07:44 Ответить
волц додавав учасника чату не за номером телефона, а за ініціалами на аватарці -J.M.G. Такі ж самі інііціали має людина, яку він хотів додати до чату. Тож звичани ділєтантизм невігласів. Реткліфф *****.
Наше верховне шапіто на початках своїх гастролєй (та і на початку широкомасштабного вторгнення) теж широко користувалось тєлєграмом.
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26.03.2025 10:40 Ответить
Чем этот Бона-бо в США отличается от Украинскрго?
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26.03.2025 13:33 Ответить
нічим, тільки месенджерами. Довбойоби у всіх країнах однакові, це явище інтернаціональне.
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26.03.2025 13:59 Ответить
Лузер тут Волц.
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26.03.2025 07:17 Ответить
Третя поспіль новина про ідіотів з Білого дому, причому кожен раз про різного
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26.03.2025 07:18 Ответить
Основним критерієм для потрапляння в команду Трампа було - бути тупішим ніж він сам
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26.03.2025 08:05 Ответить
Это какой-то позор... (с)
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26.03.2025 07:19 Ответить
Спецслужби Сомалі та Зімбабве курять в сторонці.
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26.03.2025 07:20 Ответить
Як можна "випадково" потрапити до ЗАКРИТОГО чату??? От я, наприклад, хочу потрапити до закритого чату верховної ради і почитати переписку слуг народу. Хтось може мені підказати, як це зробити?
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26.03.2025 07:22 Ответить
На наступних виборах обратись до Верховної Ради за їхніми списками.
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26.03.2025 07:56 Ответить
Це треба стати " корабєльною сосною" як мінімум...
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26.03.2025 08:01 Ответить
Или получить в пользование Sim карту корабельной сосны
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26.03.2025 08:36 Ответить
🤣👍
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26.03.2025 08:50 Ответить
Неплохая реклама Signal
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26.03.2025 07:22 Ответить
Військові давно в ньому сидять
А вкраїнчики і далі юзають кацапський тєлєграм
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26.03.2025 12:19 Ответить
І хто в данному випадку лузер?
Цікаво, ви часто додаєте в групи неперевірені контакти?
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26.03.2025 07:22 Ответить
Тільки в секретні!
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26.03.2025 08:44 Ответить
Я почула дуже слушну і цікаву
пораду - не звертати зараз увагу
на новини з США
Там божевільня
і нема на що сподіватись
викреслити США зі списку
і забути
Бо ще один чинник роздратування
українцям не потрібний.
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26.03.2025 07:23 Ответить
Ці люди ж мають можливість тиснути на Україну і примушувати до поступок ворогу
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26.03.2025 07:57 Ответить
Ці люди наклали додаткові санкції на парашу і продовжують нам постачати зброю. Чи це у зебілів вже не рахується?
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26.03.2025 08:27 Ответить
Які додаткові санкції, ти послідовник Волтца чи просто русня і "наклали зі знаком мінус" (за наше крадене русньою зерно) це для тебе теж "наклали" ?
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26.03.2025 08:57 Ответить
зараз постачається та зброя, яка затверджена ще при Байдені. Трамп не затвердив постачання ніякої збройної допомоги. Можливо ми зможем купити якусь зброю у США на загальних засадах. Але це не точно.
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26.03.2025 10:47 Ответить
Европейцы по ходу понимают чем может обернуться тесный переговорный контакт с такой администрацией, это как в хлев со свиньями зайти в чистой одежде, 5 минут разговора дальше от вони хер отмоешься!
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26.03.2025 07:28 Ответить
США під керівицтвом рижого ідентичне українському під орудою безтолкового ішака. От, тільки свого не бачимо та переключились на рижого, що цілком влаштовує ішака.
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26.03.2025 07:28 Ответить
Все зрозуміло, як каже їхній шеф-кумір пуйло- " заблудилися". Пам'ятаємо, чули...
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26.03.2025 07:28 Ответить
Лузера він може в дзеркалі побачити
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26.03.2025 07:31 Ответить
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26.03.2025 07:32 Ответить
Чому в чаті не було нікого з командирів йєменських хуситів? Це було погано скоординовано - Волц лузер.🤣
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26.03.2025 07:32 Ответить
Там було 18 вищих посадових осіб США і жоден (!) не висловив сумнів щодо використання незахищеної платформи для секретних обговорень.

Журналіст лише випадково викрив цю ганебну некомпетентність, інакше вони би ще 5 років дуркували в незахищених чатах!
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26.03.2025 07:35 Ответить
Если ты называешь главного редактора газеты "лузером", то не надейся на симпатию этой газеты к себе.
p.s. Дурдом "трампон", с кем ты поругаешься сегодня?
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26.03.2025 07:36 Ответить
Донни своими действиями так креативно и виртуозно трахает себя во все дырки, что добавлять к этому просто нечего.
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26.03.2025 07:42 Ответить
Ще раз:
Трамп - це НЕ США. У США може буде інший Президент.
США - це НЕ Трамп. Багато хто не згоден з Трампом.
На обиженных воду возят. Знаешь эту поговорку?
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26.03.2025 07:50 Ответить
США не Трамп - согласен. Пока так и есть
А вот Трамп сейчас - это США. Как минимум на 4 года, а то и больше, учитывая что его холуи - не старые люди
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26.03.2025 08:37 Ответить
Тампон від цього претяся😃
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26.03.2025 08:30 Ответить
Ну а не будет симпатии - можно всю газету посадить
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26.03.2025 07:44 Ответить
Можно.
А можно всей редакции снайперские винтовки раздать, и на курсы снайперов отправить. Тоже можно.
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26.03.2025 07:47 Ответить
Тем не менее Трамп строит диктатуру аля *******. Так что посадить журналистов "за экстремизм" - святое дело
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26.03.2025 08:35 Ответить
Вони повинні його нагородити. Бо якщо він зміг підмінити номер телефону у волса, то китайці аба кацапи це зроблять швидше
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26.03.2025 07:38 Ответить
З такими кретинами в Білому Домі це цілком можливо
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26.03.2025 08:00 Ответить
Вони б ще Телегі, чи у Вайбері групи конфіденційні створювали.
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26.03.2025 07:38 Ответить
Сигнал захищеніший і телеги, і вайбера. Але дивно, чому вони їм користуються, а не якимось Wickr наприклад.
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26.03.2025 08:14 Ответить
начебто Wickr давно не працює.
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26.03.2025 10:52 Ответить
Волтцу-лузера ти бачиш кожного разу коли дивишся у дзеркало бо саме ото він і є...
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26.03.2025 07:39 Ответить
А я давно казав: вони монархісти, в світі відбувається відродження старої доброї монархічної форми правління, від якої колись відмовилися на користь демократії. Локомотив цього процесу - ************. Отже, тепер є дворяни бояре сюзерени феодали - і є лузери, холопи, кріпаки.
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26.03.2025 07:40 Ответить
Такої жалюгідної адміністрації в Штатах ще напевно не було.
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26.03.2025 07:42 Ответить
треба рятувати Америку !
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26.03.2025 07:46 Ответить
Кажуть, США перенесло всі секретні розмови у Вацап. Чи в Аську. Забув.
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26.03.2025 07:48 Ответить
У вас коли-небудь було таке, що в контактах вказано чиєсь ім'я, а потім у вас там чийсь інший номер? ….. - божа роса, американська версія….
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26.03.2025 07:49 Ответить
Переплутав контакти «Вася журналіст» і «Вася Генеральний штаб»
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26.03.2025 08:02 Ответить
Оба контакта были помечены как "пи.дун" вот и произошла досадная ошибка
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26.03.2025 08:40 Ответить
Треба якось законодавчо врегулювати проходження тестів на розумові здібності для кандидатів на вищі державні посадти. Воно ж дебільне, це видно навіть коли воно мовчить по одній лише фотографії.
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26.03.2025 07:50 Ответить
Чим більше,Волц,оправдуєшся тим більше ти винуватий.Тебе звільнено!
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26.03.2025 07:53 Ответить
На жаргон перейшли. Наш потужний Лідор якось теж баканову дзвонив по поводу этого черта
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26.03.2025 07:55 Ответить
так хто тоді лузер? куди світ котиться?
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26.03.2025 08:00 Ответить
Номер міг бути під ім"ям путлєр - це мене не насторожило
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26.03.2025 08:10 Ответить
***** у них не в чаті про хуситів сидить, а в іншому секретному-про Україну. Під своїм ім'ям. Просто журналісти про це ще дізналися.
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26.03.2025 08:17 Ответить
Какістократія (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 англ. kakistocracy від https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8C%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 дав.-гр. κάκιστος «найгірший») - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%8F система управління, яка перебуває під орудою найгірших - найменш кваліфікованих або найаморальніших членів суспільства. Джерело: Вікіпедія.
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26.03.2025 08:20 Ответить
А ЛУЗЕРОМ виявився ти...
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26.03.2025 08:22 Ответить
Реальний лузер з команди ще одного "рудого лузера" намагається перекласти відповідальність за своє лузерство на інших...
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26.03.2025 08:24 Ответить
Іпать ти клоун... ну точно фанат Волтца. юзер - лузер, какая разніца, ну тупиииє.
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26.03.2025 09:04 Ответить
Заніс номер в телефон щоб заблокувати, і потім забув заблокувати. А ще пізніше незнаючи чий це номер заніс в групу. Ось така ситуація. Але для американського вуйка такий логічний ряд напевне заскладний
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26.03.2025 08:34 Ответить
Напевне там зіграло роль не ім'я а назва газети. Atlantic. Звучить як командування флоту. Може так і подумав. 🤔
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26.03.2025 09:07 Ответить
симпатичний цей волтц... незайманий🤣 бикує ,але я вам скажу, шо так викрити адміністрацію товарища трампа ,може Великій професіонал контррозвідки , шах і мат, і в політичній історії США , є публічний ідіот волтц
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26.03.2025 08:40 Ответить
"Have you ever had somebody's contact that shows their name, and then you have - and then you have somebody else's number there? Right? You've got somebody else's number on someone else's contact. So, of course, I didn't see this loser in the group. It looked like someone else," Waltz said. CNN
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26.03.2025 08:40 Ответить
Цікаво, що сама ідея обговорівати планування військових операцій у чатах комеруійних месенджервв у цього дяді норм.
Він так і не второпав у чому зальот.

Хоча, після зливу "вагнерівців" прямо з кабінету ОП не нам про це говорити.

Доречі, хтось в ОП взяв на себе за це відповвдальність?
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26.03.2025 08:42 Ответить
Не нагадуйте. ОПа абсолютно переконана, що вже всі про це забули!
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26.03.2025 08:52 Ответить
🤣
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26.03.2025 08:58 Ответить
Я от одного не розумію, там витрачаються сотні міліардів на оборонку, держдеп не може за 50-100 млн, замовити розробку власного захищеного месенджера, де допуск можуть отримувати тільки провірені користувачі...
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26.03.2025 08:45 Ответить
Коли "у вас є чужий номер на чужому контакті" і "він був схожий на когось іншого", то захищеність месенджера вже не має значення
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26.03.2025 08:54 Ответить
Та це зрозуміло що фільм тупий і ще тупіший, але сам Сигнал не супер захищений, є випадки взломів, плюс де гарантія що власники компанії не використають тут інформацію, яку вони отримують як діагностичні дані...

Такий рівень має мати власні розробки, для таємної інформації, вже навіть не кажу, що і телефони повинні використовуватись з іншою OS де буде вичищена, діагностика та маркетингове відслідковування дій користувачів...
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26.03.2025 09:02 Ответить
А взагалі діди які виросли на кнопочних телефонах, повинні мати помічників що це все для них організовують, а не власноруч тикати кнопки...
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26.03.2025 09:04 Ответить
Цимус в іншому - що додати до секретного чату з первним допуском буде дозволено тільки осіб з таким самим рівнем допуску. А не якусь особу з телефонного контакту.

В мене зараз корпоративний тімс на телефоні не дасть приєднати до чату ліву особу
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26.03.2025 10:46 Ответить
вот поэтому все развед сообщество в США в шоке от случившегося. Судя по их заявлениям, такие разговоры (в т.ч. с упоминанием имен агентов), по их протоколам безопасности, вообще должны были вестись в изолированных переговорных...
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26.03.2025 09:20 Ответить
Цей ху... ловець навіть не смішний, смішно то що він сам обосрался, а винить журналіста в тому, що той йому в штани напаскудив
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26.03.2025 08:48 Ответить
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26.03.2025 08:53 Ответить
чувак називає журналіста лузером, але по факту він зараз лузер №2 по країні (бо трамп - лузер-невдаха №1 в сша) .

радник з нацбезпеки не має уявлення про безпеку...

це як швець без чоботів; це як гончар без глини; це як олігарх без грошей
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26.03.2025 10:09 Ответить
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26.03.2025 11:17 Ответить
Интересная интерпретация ответственности. Прям напоминает одного великого полководца и геостратега. Точнее двух.
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26.03.2025 11:20 Ответить
 
 