В Україні після оновлення закону мобілізація сповільнилась, - "слуга народу" Веніславський

Після набуття чинності оновленого закону про мобілізацію в Україні спостерігався сплеск кількості мобілізованих, однак зараз темпи мобілізації знизилися.

Про це повідомив народний депутат, член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвитку Федір Веніславський, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Цифри мобілізації - це інформація з обмеженим доступом, тому я не можу назвати конкретні дані, але орієнтовно можу сказати, що після ухвалення нової редакції закону "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" був певний сплеск мобілізації, потім він дещо спав і вже декілька місяців тримається на одному рівні", - зазначив Веніславський.

За словами депутата, нинішні показники дозволяють поповнювати втрати Сил оборони.

"Об’єктивно війна триває майже три з половиною роки, люди втомилися. Звичайно, ми хотіли б, щоби темпи мобілізації були вищими. Але ті темпи, які є сьогодні, дозволяють тримати лінію фронту та давати відсіч ворогу на нинішньому рівні", - додав парламентарій.

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