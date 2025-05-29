В Україні після оновлення закону мобілізація сповільнилась, - "слуга народу" Веніславський
Після набуття чинності оновленого закону про мобілізацію в Україні спостерігався сплеск кількості мобілізованих, однак зараз темпи мобілізації знизилися.
Про це повідомив народний депутат, член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвитку Федір Веніславський, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Цифри мобілізації - це інформація з обмеженим доступом, тому я не можу назвати конкретні дані, але орієнтовно можу сказати, що після ухвалення нової редакції закону "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" був певний сплеск мобілізації, потім він дещо спав і вже декілька місяців тримається на одному рівні", - зазначив Веніславський.
За словами депутата, нинішні показники дозволяють поповнювати втрати Сил оборони.
"Об’єктивно війна триває майже три з половиною роки, люди втомилися. Звичайно, ми хотіли б, щоби темпи мобілізації були вищими. Але ті темпи, які є сьогодні, дозволяють тримати лінію фронту та давати відсіч ворогу на нинішньому рівні", - додав парламентарій.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
За словами депутата, нинішні показники дозволяють поповнювати втрати Сил оборони.
Ось так можна легко дізнатись справжні цифри втрат, і що їх реальне співвідношення приблизно 1 до 2.
Оптоволоконні дрони вже починають ізолювати Слов'янсько-Краматорську агломерацію. Заїхати/виїхати будь-якій техніці - та ще лотерея.
В тому і біда, що у русні - кратно більше, і якість краща.
Оптика літає в середньому далі, краще зображення. І штампують їх не в гаражах, а на спеціально побудованих заводах.
Простіше кажучи, війну треба тримати подалі від окопів і протистояння піхоти.
багато відвоювавши 1-2-3 року зістрибують.
ДО РЕЧІ вбився сьогодні в Ставрополі, повоював і пішов заступником мера.
А класно ми владу "папріколу" обрали, правда ж? Давайте ще разок на граблі стрибнемо, і проголосуємо за популістів та героїв серіалів, а не за державників та програми? Хоча які вибори... Ніхто вже навіть Уряд Порятунку не збере. Зелене дозріє, стане червоним, і історичне коло замкнеться.
Цифра у 6 млн. взята з перепису населення 2001 року, достовірність якого близька до нуля. Для Чучми було вкрай невигідно подати реальні цифри кількості населення, тому і намалювали, скільки забажали.
Яке сповільнення?
Їм треба не мільонну а мільярдну армію?
У пана Вениславского плохо и очень плохо с памятью, как и у всей зеленой вороватой прокремлевской власти...