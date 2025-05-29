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Новини Виїзд за кордон до 25 років
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Рада розглядає можливість дозволити чоловікам віком до 23-24 років виїжджати за кордон, - "слуга народу" Веніславський

Виїзд чоловіками до 23 років пропонують дозволити

У Верховній Раді розглядають можливість дозволити виїзд за кордон для чоловіків віком до 23-24 років.

Про це заявив нардеп "Слуги народу", член комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Це питання обговорюється серед народних депутатів, зокрема в нашому комітеті. Є певна консенсусна домовленість з різними фракціями і в парламенті, що це питання найближчим часом має бути поставлено на вирішення, для того, щоб ми не втрачали нашу молодь, яка їде за кордон і потім не може повернутися, оскільки з 18 до 60 років є обмеження, яке ми запровадили при запровадженні воєнного стану", - сказав парламентар, відповідаючи на питання про те, що молоді люди до 18-ти років виїжджають за кордон і не повертаються.

Читайте: Є підозри, що був допущений витік інформації і є розуміння хто це допустив, - "слуга народу" Веніславський про удар по Сумах

Веніславський сказав, що є ідея, щоб до 23-24 років не обмежувати громадян України в пересуванні.

"Щоб ті молоді українці, які навчаються за кордоном, мали можливість приїжджати в Україну, спілкуватися з рідними і не були змушені залишатися за кордоном, а підтримували зв'язок з Україною", - додав він.

Водночас, нардеп зазначив, що питання досить сенситивне, тому що складно визначити вікову межу, коли людина може виїжджати за кордон, але підкреслив, що в короткостроковій перспективі в парламенті будуть законодавчі ініціативи на цю тему.

Раніше міністр освіти Оксен Лісовий заявив, що парламентарі обговорюють ідею часткового послаблення обмежень на виїзд за кордон для чоловіків молодших 25 років, які ще не підлягають призову.

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Автор: 

кордон (4811) чоловіки (158) мобілізація (3105) Веніславський Федір (289)


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Топ коментарі
+10
детишкам слуг отдыхать захотелось????
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29.05.2025 13:31
+5
Вимушені пілкуватися про електорат перед виборами, але треба вигадати, чому і як Порошенко забороняв ім виїзжати раніше
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29.05.2025 13:39
+4
"дозволити виїзд за кордон" щось КНДР *******, а не європейською демократією
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29.05.2025 13:39
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детишкам слуг отдыхать захотелось????
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29.05.2025 13:31 Відповісти
Кормова електоральна база зменшується
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29.05.2025 13:33 Відповісти
мабуть хочуть дійсно зробити тимчасове послаблення, щоб студенти могли приїзждати. А потім раптово таємно повернуть заборону. Так завіщав "щипати гусєй" свєтіло фінансів
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29.05.2025 13:36 Відповісти
думаю наоборот..крысеныши подросли.. надо ехать на обучение..да и на улицах хватают...
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29.05.2025 13:42 Відповісти
Їх діточки зможуть виїхати і без додаткових законів.
Тиждень тому була хвиля "чого ви вивозити дітей!?". Мабуть, зрозуміли, що народ не ведеться.
Розраховують на те, що хтось, отримавши додаткові 6 років не поїде прямо зараз
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29.05.2025 13:47 Відповісти
Певен - їхніх не хапають !
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29.05.2025 13:48 Відповісти
А ви вважаєте що у золотої молоді до цього закону були проблеми з виїздом?))
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29.05.2025 13:48 Відповісти
фЄдя такий добрий і чуйний, так піклується про молодь,що хочеться заплакати
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29.05.2025 13:31 Відповісти
Залишимося без майбутнього цілого покоління!(((
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29.05.2025 13:35 Відповісти
Вже кінець, він вже наступив
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29.05.2025 13:48 Відповісти
І живі заздритимуть мертвим...
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29.05.2025 13:56 Відповісти
Балачки
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29.05.2025 13:36 Відповісти
"дозволити виїзд за кордон" щось КНДР *******, а не європейською демократією
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29.05.2025 13:39 Відповісти
*******-це матюк)
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29.05.2025 14:05 Відповісти
Вимушені пілкуватися про електорат перед виборами, але треба вигадати, чому і як Порошенко забороняв ім виїзжати раніше
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29.05.2025 13:39 Відповісти
На якій тілтки частині тіла не будеш танцювати, щоб підняти рейтинги Сонцесяйного. Ядерний " ліктрат", тік токєри із стенд- аппєрами, інфлюєнсери серед молоді..
А як буди із повідомленням Прикордонслужби, що " ударне формування на кордоні із сумщиною зформоване"
Зеленьський наступ буде Кварталівцями затикати, чи дідами 55- 60 років?
Ці зелені популісти матір рідну продадуть, не то що країну, чи якість там " Суми"..
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29.05.2025 13:40 Відповісти
Твоя Рада Фєдя, ночами не спить, бо думає, які ще категорії чоловічого населення України можна обілетити💰 при нагоді.
За всіх інших, переживає особисто Гетьманцев.
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29.05.2025 13:40 Відповісти
Ті до 18 не повертаються,а ці повернуться,сюр якийсь.
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29.05.2025 13:45 Відповісти
Яка в сраку європа, кріпосне право в 21 ст, дискримінація за статевої і віковою ознакою.
Навіть африканські бандустани не скотилися до такої ганьби, навіть КНДР!
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29.05.2025 13:47 Відповісти
На заводі, серед рядових працівників залишились тільки пенсіонери.
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29.05.2025 13:47 Відповісти
Намечается какое-то кидалово, но где?
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29.05.2025 13:48 Відповісти
всюди
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29.05.2025 13:57 Відповісти
Це щоб хлопців у 16-17 років перестали вивозити закордон? Бо без них мандець, а не війна "на десятиліття", чи навіть на 3 роки.
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29.05.2025 13:50 Відповісти
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29.05.2025 13:50 Відповісти
Це не поверне жодним чином 20річних, але 20-24річні, які не вступили у ряди сил оборони України, скориставшись цим рішенням, з України виїдуть.
Єдине що це може зменшити відток на навчання за кордон 18річних.
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29.05.2025 13:52 Відповісти
ніхто 20-24 не випустить, це популізм
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29.05.2025 14:08 Відповісти
****** ти петра першого!!!!
покажи закон це виїжати заборонено...
виїзд за кордон, бусифікація, бронювання та багато чого
це лиш забаганка зеленої влади
яку силовики-підари виконують як закон!!!
яку тцк виконують не маючи на це ніяких повноважень
яку виконують озброєні формування проти населення
що суперечит конституції.
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29.05.2025 13:52 Відповісти
👍а не взаконене бо не хочуть бути крайніми за це все беззаконня
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29.05.2025 14:01 Відповісти
Надійшла нова установка з кремля.
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29.05.2025 13:53 Відповісти
Мені от цікаво, а яким саме законом цей виїзд ЗАБОРОНЕНО зараз? Тільки не треба розповідати про ВС, адже там написано, що заборона може вводитися згідно з ЗАКОНУ
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29.05.2025 13:58 Відповісти
За що не берутся ЗЕлені потвори, в них все через сраку.Бо руки їхні звідти ростуть,а мізків як у курки.
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29.05.2025 14:00 Відповісти
А портнов як заїджав Україну
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29.05.2025 14:00 Відповісти
у паланкіні,на плечах прикордонників,потім вантажем 200 з охороною малюка під люстрами пластмасоводерев"яних служителів феміди клименка
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29.05.2025 14:05 Відповісти
З легкою ноткою брєзглівості
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29.05.2025 14:15 Відповісти
Правильно! "Дітки" депутатів і чиновників підростають, скоро і в армію. Треба спасати...
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29.05.2025 14:05 Відповісти
А 25-60 чим гірші?)
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29.05.2025 14:06 Відповісти
Европейським панам потрібні лише молоді і здорові раби
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29.05.2025 14:11 Відповісти
Ох вже це тяжке європейське рабство
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29.05.2025 14:13 Відповісти
Ага. Баби на заводах працюють, на автобусах і комбайнах вимушені їздити а 24-х річних хлопчиків випустити в Європу на шопінг до кінця війни. А потім всі ті позлазяться назад в Україну і будуть права качати і вибирати собі лобістів популістичних законів
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29.05.2025 14:07 Відповісти
Потрібно обов'язково зберегти ''ядерний' електорат зеленого лідора!
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29.05.2025 14:09 Відповісти
бідні залишаться і воюватимуть, а мажорам свобода
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29.05.2025 14:12 Відповісти
Блин, только сейчас дошло, что сейчас время выезда выпускников школ из Украины. А я то думаю, чего это власть в Украине бомбит сказками о снятии запрета.
Ну скажем так: те, кто поведётся на данные байки, не имеют критического мышления.
Так что тему можно закрывать.
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29.05.2025 14:15 Відповісти
 
 