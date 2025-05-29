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Новости Мобилизация в Украине
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В Украине после обновления закона мобилизация замедлилась, - "слуга народа" Вениславский

мобилизация

После вступления в силу обновленного закона о мобилизации в Украине наблюдался всплеск количества мобилизованных, однако сейчас темпы мобилизации снизились.

Об этом сообщил народный депутат, член Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и развития Федор Вениславский, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Цифры мобилизации - это информация с ограниченным доступом, поэтому я не могу назвать конкретные данные, но ориентировочно могу сказать, что после принятия новой редакции закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации" был определенный всплеск мобилизации, потом он несколько спал и уже несколько месяцев держится на одном уровне", - отметил Вениславский.

По словам депутата, нынешние показатели позволяют пополнять потери Сил обороны.

"Объективно война длится почти три с половиной года, люди устали. Конечно, мы хотели бы, чтобы темпы мобилизации были выше. Но те темпы, которые есть сегодня, позволяют держать линию фронта и давать отпор врагу на нынешнем уровне", - добавил парламентарий.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Рада рассматривает возможность разрешить мужчинам в возрасте до 23-24 лет выезжать за границу, - "слуга народа" Вениславский

Автор: 

мобилизация (2804) Вениславский Федор (268)


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Топ комментарии
+14
Демобілізації немає, але люди на фронт відправляються. Тобто люди вмирають, родинам треба робити виплати (15 000 000 за загиблого станом на 2025 рік), шалені збитки у умовах обвала економіки, але рекрутинг системно запускати ми не будемо. Тому що йдіть у дупу ось чому. І пояснювати нічого не будемо. І взагалі папєрєднікі заважають країні потужно розвиватись, серючи за комірець депутатам і підкидаючі гроші в багажники.
А класно ми владу "папріколу" обрали, правда ж? Давайте ще разок на граблі стрибнемо, і проголосуємо за популістів та героїв серіалів, а не за державників та програми? Хоча які вибори... Ніхто вже навіть Уряд Порятунку не збере. Зелене дозріє, стане червоним, і історичне коло замкнеться.
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29.05.2025 14:15
+12
цього дебіла навіть читати небезпечно , можна заразитися дебілізмом
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29.05.2025 14:17
+9
А Вєніславскому не приходило в голову, що темпи сповільнились не через закон, а через виснаження мобілізаційного ресурсу? Чи відомо Веніславскому, що з десятилітрового відра можна вичерпати 10 літрів води, якщо воно не протікає (виїзд за кордон). Якщо хочеться вичерпати 11 літрів, то дірки треба залатати і літр води долити?
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29.05.2025 14:15
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На днях Зельоний заявляв, що все ОК, і не зменшилась. То він лох, чи звиздун?
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29.05.2025 14:09 Ответить
Потужна потужність трохи занепотжнілась
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29.05.2025 14:11 Ответить
Президент Володимир Зеленський заявив, що росія щомісяця мобілізує 40-50 тисяч людей. Водночас Україна мобілізує 25-27 тисяч.
За словами депутата, нинішні показники дозволяють поповнювати втрати Сил оборони.
Ось так можна легко дізнатись справжні цифри втрат, і що їх реальне співвідношення приблизно 1 до 2.
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29.05.2025 14:11 Ответить
Если по убитым и раненым то возможно так и есть. Другое дело что даже сами орки говорят что у них - невиданное в мировой истории дело - количество убитых и раненых сравнялось. Всегда было так что раненых было в 3-4 раза больше, в современных армиях типа Израиля, когда раненый в течении часа уже доставляется в серьезный госпиталь - там это соотношение еще выше, чуть ли не 1 к 8 - точнее не скажу, не помню информации. А вот то что у россиян такие потери - это говорит о том что основные потери идут в серой зоне, между двумя линиями укреплений. И там любой раненый практически гарантировано становится 200м. Если он сам чудом не сможет выползти - никто его оттуда вытаскивать не будет, просто не дадут. У наших же если раненый находится в укреплении - то там как минимум есть вероятность спрятаться, оказать себе первую помощь, дальше ждать эвакуации. Шансы очень сильно возрастают. Ну и естественно - что войска, которые находятся в укреплениях - любых - несут несравнимо меньшие потери чем те которые наступают.
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29.05.2025 14:17 Ответить
З евакуацією зараз біда страшенна, та й взагалі з логістикою.
Оптоволоконні дрони вже починають ізолювати Слов'янсько-Краматорську агломерацію. Заїхати/виїхати будь-якій техніці - та ще лотерея.
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29.05.2025 14:27 Ответить
Да, но это работает в две стороны. Наши жалуются что кацапы в небе превратили 5-10 км от линии фронта в зону смерти. Но точто так же жалуются и кацапы - что все небо гудит, и из блиндажа носа высунуть не можешь. Что там где дронов достаточно - никакой "верблюд" дойти не может. И естественно что тем кому приходится в такой обстановке штурмовать - те несут несоизмеримые с обороняющимися потери. Пока ты дойдешь до линии укреплений - уже никого не останется. Просто нужно больше дронов . и тогда между линиями укреплений будет полоса в 20 км где ничего живого крупнее ежика не проползет. Будет позиционный тупик, который нам в принципе на руку.
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29.05.2025 14:34 Ответить
Просто нужно больше дронов
В тому і біда, що у русні - кратно більше, і якість краща.
Оптика літає в середньому далі, краще зображення. І штампують їх не в гаражах, а на спеціально побудованих заводах.
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29.05.2025 14:36 Ответить
Це ж ІПСО. Бо якщо б втрати були 1:2, а моб ресурс 4:20, то що б тоді вийшло? Так що ІПСО.
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29.05.2025 14:17 Ответить
Цікаво, що є інший шлях збереження потрібної кількості військових - це максимально можливе збереження їх життя і здоров'я при уникненні непотрібних і не виправданих втрат. Тоді темпи мобілізації можна було б навіть зменшити.
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29.05.2025 14:18 Ответить
А максимально можливе збереження їх життя і здоров'я при уникненні непотрібних і не виправданих втрат можливе лише за рахунок використання далекобійної високотехнологічної зброї з мінімумом залученого персоналу і максимумом завданої ворогу шкоди.
Простіше кажучи, війну треба тримати подалі від окопів і протистояння піхоти.
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29.05.2025 14:23 Ответить
ну це не втрати, там же контракт на рік.
багато відвоювавши 1-2-3 року зістрибують.

ДО РЕЧІ вбився сьогодні в Ставрополі, повоював і пішов заступником мера.
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29.05.2025 14:41 Ответить
Демобілізації немає, але люди на фронт відправляються. Тобто люди вмирають, родинам треба робити виплати (15 000 000 за загиблого станом на 2025 рік), шалені збитки у умовах обвала економіки, але рекрутинг системно запускати ми не будемо. Тому що йдіть у дупу ось чому. І пояснювати нічого не будемо. І взагалі папєрєднікі заважають країні потужно розвиватись, серючи за комірець депутатам і підкидаючі гроші в багажники.
А класно ми владу "папріколу" обрали, правда ж? Давайте ще разок на граблі стрибнемо, і проголосуємо за популістів та героїв серіалів, а не за державників та програми? Хоча які вибори... Ніхто вже навіть Уряд Порятунку не збере. Зелене дозріє, стане червоним, і історичне коло замкнеться.
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29.05.2025 14:15 Ответить
Ну люди с фронта уходят не только по причине гибели, это меньшее количество из всех. Люди списываются по ранению, по болезни. по возрасту и по семейным обстоятельствам. Но все равно власть сразу пошла по плохому - самому плохому пути. Есть планы по мобилизации, но кроме насилия никаких других способов мы вам не даем. Ни социальных гарантий, ни беспроцентных кредитов на жилье или обучение, ни просто хороших подъемных мобилизованным на покупку необходимых вещей - да и хотя бы просто семьям оставить. Просто вот если так подсчитать - 30 тысяч мобилизованных в месяц нужно. Каждому в течении года нужно выплатить миллион за подписание контракта. Это 30 миллиардов в месяц. ВРоде немалая сумма. НО! По официальным данным в стране минимум 6 миллионов людей которые не обновили учетные данные. Как вы думаете, если брать с таких людей по 5000 грн в месяц - как раз это и получится 30 миллиардов - и пока они платят - не кошмарить их бусами, а дать возможность работать - эти люди будут платить? Я уверен что будут, еще и больше будут платить. Я не знаю удастся ли найти необходимое количество желающих мобилизоваться - но ведь даже не попробовали. Все таки мобилизованный бесплатно и мобилизованный за миллион теоретически могут иметь разную мотивацию. Почему не попробовали? Обидятся те кто сейчас воюет в окопах и которые шли добровольно? Возможно. Но может им будет проще воевать если рядом с ним в окопе будет сидеть "миллионер" - или не будет никого, потому что пассажир микроавтобуса бросил часть и убежал?
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29.05.2025 14:24 Ответить
у влади та громадян різний бажаний результат
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29.05.2025 14:36 Ответить
Dmitry
Цифра у 6 млн. взята з перепису населення 2001 року, достовірність якого близька до нуля. Для Чучми було вкрай невигідно подати реальні цифри кількості населення, тому і намалювали, скільки забажали.
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29.05.2025 15:06 Ответить
Не думаю. Сейчас у всех есть ИНН. Несложно поставить фильтр по полу, возрастному диапазону и получить общее количество 25-60. Отсюда вычесть тех кто обновился - и получить разницу. Какое колиечество людей из них в Украине - вопрос другой.
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29.05.2025 15:21 Ответить
П'ять балів. Аплодую
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29.05.2025 14:39 Ответить
А Вєніславскому не приходило в голову, що темпи сповільнились не через закон, а через виснаження мобілізаційного ресурсу? Чи відомо Веніславскому, що з десятилітрового відра можна вичерпати 10 літрів води, якщо воно не протікає (виїзд за кордон). Якщо хочеться вичерпати 11 літрів, то дірки треба залатати і літр води долити?
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29.05.2025 14:15 Ответить
"Об'єктивно війна триває майже три з половиною роки, люди втомилися. Звичайно, ми хотіли б, щоби темпи мобілізації були вищими. Але ті темпи, які є сьогодні, дозволяють тримати лінію фронту та давати відсіч ворогу на нинішньому рівні", - додав парламентарій.
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29.05.2025 14:41 Ответить
цього дебіла навіть читати небезпечно , можна заразитися дебілізмом
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29.05.2025 14:17 Ответить
вони всі там такі,інших не набирали
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29.05.2025 14:32 Ответить
Він точно в окопи не піде і радісно бракує.
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29.05.2025 15:24 Ответить
Зеля вчора сказав, що щомісяця мобілізують в армію до 30 тисяч людей.
Яке сповільнення?
Їм треба не мільонну а мільярдну армію?
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29.05.2025 14:21 Ответить
"Объективно война длится почти три с половиной года

У пана Вениславского плохо и очень плохо с памятью, как и у всей зеленой вороватой прокремлевской власти...
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29.05.2025 14:23 Ответить
Та да, так сповільнилася, шо нашого одноокого сусіда (у якого просрочилася броня), мобілізували. Спочатку розповідали, що працюватиме в тилу, а сьогодні вже в учебці. Так що не треба казочок - з сіл повигрібали усіх калік частково придатних, залишилися тільки заброньовані кабани-мажори.
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29.05.2025 14:29 Ответить
так через учєбку всі проходять
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29.05.2025 14:37 Ответить
Це місцева скажена. Не звертайте уваги
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29.05.2025 14:41 Ответить
І як пан Веніславський пропонує покращити ситуацію? Збільшити кількість бусиків у два-три рази?
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29.05.2025 14:31 Ответить
Сьогодні піхотинців влада кидає на перемелення в м'ясних штурмах. Взагалі не зрозуміло, для чого непідготовлених новобранців кидають на заміновані лісополоси? Сьогоднішня піхота це вже минуле. Піхота взагалі не повина ходити на штурми укріплень. Сьогодні це повина робити високоточна, високотехнологічна зброя. Піхота вже йде коли територія повністю розмінована, очищена від ворога, під прикриттям авіації, артилерії і дронів. Але видно в злочиної влада інша ціль - знищення українців.
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29.05.2025 14:36 Ответить
Треба бусяритися
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29.05.2025 14:42 Ответить
Тобі не треба. Тобі треба вчасно передавати розвідданні куратору з ФСБ і вже можна мріяти як нарешті зможеш зняти чесно зароблені гроші з Сбєрбанка і гайнути в Тайланд.
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29.05.2025 14:44 Ответить
Він недавно втік з Таїланду,той що срати пішов в джунглі ,це Степан гуляй.
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29.05.2025 16:13 Ответить
Який сплеск що воно верзе ? Скільки відловлять стільки і мобілізовують!
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29.05.2025 14:44 Ответить
І тому планують спростит виїзд молоді за кордон ? А в армію , й надалі , забирати старих дідів ...((
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29.05.2025 15:16 Ответить
На фронт піздуй з усією шоблою зепідорів, депутатів ,прокурорів і мусорів з суддями.
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29.05.2025 15:33 Ответить
Все що не робить дурак-все він робить не так.Хоч в цьому випадку підозрюю що так і було задумано
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29.05.2025 16:10 Ответить
Згідно закону перші поатні іти менти дерслужбовці ,а шобло фсбешне перекрутило усе під себе щоб знищувати Украхнців
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29.05.2025 16:25 Ответить
А, може, треба серйозно працювати над зменшенням втрат і максимальному збереженні особового складу? Хіба це не логічно?
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29.05.2025 16:30 Ответить
 
 