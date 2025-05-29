В Украине после обновления закона мобилизация замедлилась, - "слуга народа" Вениславский

После вступления в силу обновленного закона о мобилизации в Украине наблюдался всплеск количества мобилизованных, однако сейчас темпы мобилизации снизились.

Об этом сообщил народный депутат, член Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и развития Федор Вениславский, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Цифры мобилизации - это информация с ограниченным доступом, поэтому я не могу назвать конкретные данные, но ориентировочно могу сказать, что после принятия новой редакции закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации" был определенный всплеск мобилизации, потом он несколько спал и уже несколько месяцев держится на одном уровне", - отметил Вениславский.

По словам депутата, нынешние показатели позволяют пополнять потери Сил обороны.

"Объективно война длится почти три с половиной года, люди устали. Конечно, мы хотели бы, чтобы темпы мобилизации были выше. Но те темпы, которые есть сегодня, позволяют держать линию фронта и давать отпор врагу на нынешнем уровне", - добавил парламентарий.

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