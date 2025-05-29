В Украине после обновления закона мобилизация замедлилась, - "слуга народа" Вениславский
После вступления в силу обновленного закона о мобилизации в Украине наблюдался всплеск количества мобилизованных, однако сейчас темпы мобилизации снизились.
Об этом сообщил народный депутат, член Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и развития Федор Вениславский, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Цифры мобилизации - это информация с ограниченным доступом, поэтому я не могу назвать конкретные данные, но ориентировочно могу сказать, что после принятия новой редакции закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации" был определенный всплеск мобилизации, потом он несколько спал и уже несколько месяцев держится на одном уровне", - отметил Вениславский.
По словам депутата, нынешние показатели позволяют пополнять потери Сил обороны.
"Объективно война длится почти три с половиной года, люди устали. Конечно, мы хотели бы, чтобы темпы мобилизации были выше. Но те темпы, которые есть сегодня, позволяют держать линию фронта и давать отпор врагу на нынешнем уровне", - добавил парламентарий.
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За словами депутата, нинішні показники дозволяють поповнювати втрати Сил оборони.
Ось так можна легко дізнатись справжні цифри втрат, і що їх реальне співвідношення приблизно 1 до 2.
Оптоволоконні дрони вже починають ізолювати Слов'янсько-Краматорську агломерацію. Заїхати/виїхати будь-якій техніці - та ще лотерея.
В тому і біда, що у русні - кратно більше, і якість краща.
Оптика літає в середньому далі, краще зображення. І штампують їх не в гаражах, а на спеціально побудованих заводах.
Простіше кажучи, війну треба тримати подалі від окопів і протистояння піхоти.
багато відвоювавши 1-2-3 року зістрибують.
ДО РЕЧІ вбився сьогодні в Ставрополі, повоював і пішов заступником мера.
А класно ми владу "папріколу" обрали, правда ж? Давайте ще разок на граблі стрибнемо, і проголосуємо за популістів та героїв серіалів, а не за державників та програми? Хоча які вибори... Ніхто вже навіть Уряд Порятунку не збере. Зелене дозріє, стане червоним, і історичне коло замкнеться.
Цифра у 6 млн. взята з перепису населення 2001 року, достовірність якого близька до нуля. Для Чучми було вкрай невигідно подати реальні цифри кількості населення, тому і намалювали, скільки забажали.
Яке сповільнення?
Їм треба не мільонну а мільярдну армію?
У пана Вениславского плохо и очень плохо с памятью, как и у всей зеленой вороватой прокремлевской власти...