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Новости Выезд за границу до 25 лет
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Рада рассматривает возможность разрешить мужчинам до 23-24 лет выезжать за границу, - "слуга народа" Вениславский

Выезд мужчинам до 23 лет предлагают разрешить

В Верховной Раде рассматривают возможность разрешить выезд за границу для мужчин в возрасте до 23-24 лет.

Об этом заявил нардеп "Слуги народа", член комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Этот вопрос обсуждается среди народных депутатов, в частности в нашем комитете. Есть определенная консенсусная договоренность с разными фракциями и в парламенте, что этот вопрос в ближайшее время должен быть поставлен на решение, для того, чтобы мы не теряли нашу молодежь, которая едет за границу и потом не может вернуться, поскольку с 18 до 60 лет есть ограничение, которое мы ввели при введении военного положения", - сказал парламентарий, отвечая на вопрос о том, что молодые люди до 18-ти лет выезжают за границу и не возвращаются.

Читайте: Есть подозрения, что была допущена утечка информации и есть понимание кто это допустил, - "слуга народа" Вениславский об ударе по Сумах

Вениславский сказал, что есть идея, чтобы до 23-24 лет не ограничивать граждан Украины в передвижении.

"Чтобы те молодые украинцы, которые учатся за рубежом, имели возможность приезжать в Украину, общаться с родными и не были вынуждены оставаться за границей, а поддерживали связь с Украиной", - добавил он.

В то же время, нардеп отметил, что вопрос достаточно сенситивный, потому что сложно определить возрастную границу, когда человек может выезжать за границу, но подчеркнул, что в краткосрочной перспективе в парламенте будут законодательные инициативы на эту тему.

Ранее министр образования Оксен Лисовой заявил, что парламентарии обсуждают идею частичного ослабления ограничений на выезд за границу для мужчин младше 25 лет, которые еще не подлежат призыву.

Читайте: В Украине хотят создать Космические силы ВСУ: в Раде зарегистрировали законопроект

Автор: 

граница (5299) мужчины (133) мобилизация (2804) Вениславский Федор (268)


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Топ комментарии
+9
детишкам слуг отдыхать захотелось????
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29.05.2025 13:31
+3
Вимушені пілкуватися про електорат перед виборами, але треба вигадати, чому і як Порошенко забороняв ім виїзжати раніше
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29.05.2025 13:39
+2
"дозволити виїзд за кордон" щось КНДР *******, а не європейською демократією
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29.05.2025 13:39
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детишкам слуг отдыхать захотелось????
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29.05.2025 13:31 Ответить
Кормова електоральна база зменшується
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29.05.2025 13:33 Ответить
мабуть хочуть дійсно зробити тимчасове послаблення, щоб студенти могли приїзждати. А потім раптово таємно повернуть заборону. Так завіщав "щипати гусєй" свєтіло фінансів
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29.05.2025 13:36 Ответить
думаю наоборот..крысеныши подросли.. надо ехать на обучение..да и на улицах хватают...
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29.05.2025 13:42 Ответить
Їх діточки зможуть виїхати і без додаткових законів.
Тиждень тому була хвиля "чого ви вивозити дітей!?". Мабуть, зрозуміли, що народ не ведеться.
Розраховують на те, що хтось, отримавши додаткові 6 років не поїде прямо зараз
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29.05.2025 13:47 Ответить
Певен - їхніх не хапають !
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29.05.2025 13:48 Ответить
А ви вважаєте що у золотої молоді до цього закону були проблеми з виїздом?))
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29.05.2025 13:48 Ответить
фЄдя такий добрий і чуйний, так піклується про молодь,що хочеться заплакати
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29.05.2025 13:31 Ответить
Залишимося без майбутнього цілого покоління!(((
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29.05.2025 13:35 Ответить
Вже кінець, він вже наступив
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29.05.2025 13:48 Ответить
І живі заздритимуть мертвим...
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29.05.2025 13:56 Ответить
Балачки
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29.05.2025 13:36 Ответить
"дозволити виїзд за кордон" щось КНДР *******, а не європейською демократією
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29.05.2025 13:39 Ответить
Вимушені пілкуватися про електорат перед виборами, але треба вигадати, чому і як Порошенко забороняв ім виїзжати раніше
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29.05.2025 13:39 Ответить
На якій тілтки частині тіла не будеш танцювати, щоб підняти рейтинги Сонцесяйного. Ядерний " ліктрат", тік токєри із стенд- аппєрами, інфлюєнсери серед молоді..
А як буди із повідомленням Прикордонслужби, що " ударне формування на кордоні із сумщиною зформоване"
Зеленьський наступ буде Кварталівцями затикати, чи дідами 55- 60 років?
Ці зелені популісти матір рідну продадуть, не то що країну, чи якість там " Суми"..
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29.05.2025 13:40 Ответить
Твоя Рада Фєдя, ночами не спить, бо думає, які ще категорії чоловічого населення України можна обілетити💰 при нагоді.
За всіх інших, переживає особисто Гетьманцев.
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29.05.2025 13:40 Ответить
Ті до 18 не повертаються,а ці повернуться,сюр якийсь.
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29.05.2025 13:45 Ответить
Яка в сраку європа, кріпосне право в 21 ст, дискримінація за статевої і віковою ознакою.
Навіть африканські бандустани не скотилися до такої ганьби, навіть КНДР!
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29.05.2025 13:47 Ответить
На заводі, серед рядових працівників залишились тільки пенсіонери.
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29.05.2025 13:47 Ответить
Намечается какое-то кидалово, но где?
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29.05.2025 13:48 Ответить
всюди
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29.05.2025 13:57 Ответить
Це щоб хлопців у 16-17 років перестали вивозити закордон? Бо без них мандець, а не війна "на десятиліття", чи навіть на 3 роки.
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29.05.2025 13:50 Ответить
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29.05.2025 13:50 Ответить
Це не поверне жодним чином 20річних, але 20-24річні, які не вступили у ряди сил оборони України, скориставшись цим рішенням, з України виїдуть.
Єдине що це може зменшити відток на навчання за кордон 18річних.
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29.05.2025 13:52 Ответить
****** ти петра першого!!!!
покажи закон це виїжати заборонено...
виїзд за кордон, бусифікація, бронювання та багато чого
це лиш забаганка зеленої влади
яку силовики-підари виконують як закон!!!
яку тцк виконують не маючи на це ніяких повноважень
яку виконують озброєні формування проти населення
що суперечит конституції.
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29.05.2025 13:52 Ответить
👍а не взаконене бо не хочуть бути крайніми за це все беззаконня
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29.05.2025 14:01 Ответить
Надійшла нова установка з кремля.
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29.05.2025 13:53 Ответить
Мені от цікаво, а яким саме законом цей виїзд ЗАБОРОНЕНО зараз? Тільки не треба розповідати про ВС, адже там написано, що заборона може вводитися згідно з ЗАКОНУ
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29.05.2025 13:58 Ответить
За що не берутся ЗЕлені потвори, в них все через сраку.Бо руки їхні звідти ростуть,а мізків як у курки.
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29.05.2025 14:00 Ответить
А портнов як заїджав Україну
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29.05.2025 14:00 Ответить
у паланкіні,на плечах прикордонників,потім вантажем 200 з охороною малюка під люстрами пластмасоводерев"яних служителів феміди клименка
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29.05.2025 14:05 Ответить
Правильно! "Дітки" депутатів і чиновників підростають, скоро і в армію. Треба спасати...
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29.05.2025 14:05 Ответить
 
 