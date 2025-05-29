Рада рассматривает возможность разрешить мужчинам до 23-24 лет выезжать за границу, - "слуга народа" Вениславский
В Верховной Раде рассматривают возможность разрешить выезд за границу для мужчин в возрасте до 23-24 лет.
Об этом заявил нардеп "Слуги народа", член комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Этот вопрос обсуждается среди народных депутатов, в частности в нашем комитете. Есть определенная консенсусная договоренность с разными фракциями и в парламенте, что этот вопрос в ближайшее время должен быть поставлен на решение, для того, чтобы мы не теряли нашу молодежь, которая едет за границу и потом не может вернуться, поскольку с 18 до 60 лет есть ограничение, которое мы ввели при введении военного положения", - сказал парламентарий, отвечая на вопрос о том, что молодые люди до 18-ти лет выезжают за границу и не возвращаются.
Вениславский сказал, что есть идея, чтобы до 23-24 лет не ограничивать граждан Украины в передвижении.
"Чтобы те молодые украинцы, которые учатся за рубежом, имели возможность приезжать в Украину, общаться с родными и не были вынуждены оставаться за границей, а поддерживали связь с Украиной", - добавил он.
В то же время, нардеп отметил, что вопрос достаточно сенситивный, потому что сложно определить возрастную границу, когда человек может выезжать за границу, но подчеркнул, что в краткосрочной перспективе в парламенте будут законодательные инициативы на эту тему.
Ранее министр образования Оксен Лисовой заявил, что парламентарии обсуждают идею частичного ослабления ограничений на выезд за границу для мужчин младше 25 лет, которые еще не подлежат призыву.
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Тиждень тому була хвиля "чого ви вивозити дітей!?". Мабуть, зрозуміли, що народ не ведеться.
Розраховують на те, що хтось, отримавши додаткові 6 років не поїде прямо зараз
А як буди із повідомленням Прикордонслужби, що " ударне формування на кордоні із сумщиною зформоване"
Зеленьський наступ буде Кварталівцями затикати, чи дідами 55- 60 років?
Ці зелені популісти матір рідну продадуть, не то що країну, чи якість там " Суми"..
За всіх інших, переживає особисто Гетьманцев.
Навіть африканські бандустани не скотилися до такої ганьби, навіть КНДР!
Єдине що це може зменшити відток на навчання за кордон 18річних.
покажи закон це виїжати заборонено...
виїзд за кордон, бусифікація, бронювання та багато чого
це лиш забаганка зеленої влади
яку силовики-підари виконують як закон!!!
яку тцк виконують не маючи на це ніяких повноважень
яку виконують озброєні формування проти населення
що суперечит конституції.