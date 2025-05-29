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Новини Обстріли Харківщини
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Окупанти вдарили двома ракетами по Харківщині: вибухи пролунали в передмісті Чугуєва

РФ вдарила ракетами по Харківщині

Ввечері четверга, 29 травня, окупанти атакували двома ракетами Харківську область.

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

"Ворог атакував Харківщину двома ракетами: вибухи пролунали в передмісті Чугуєва. Інформація про постраждалих та наслідки влучання уточнюється" - написав посадовець.

Він закликав не ігнорувати сигналів повітряної тривоги.

О 18:30 Повітряні сили України попереджали про швидкісну ціль на Харківщині. 

Дивіться також: Доба на Харківщині: ворог атакував 6 населених пунктів, є загиблі та поранені. ФОТО

Автор: 

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