Окупанти вдарили двома ракетами по Харківщині: вибухи пролунали в передмісті Чугуєва
Ввечері четверга, 29 травня, окупанти атакували двома ракетами Харківську область.
Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.
"Ворог атакував Харківщину двома ракетами: вибухи пролунали в передмісті Чугуєва. Інформація про постраждалих та наслідки влучання уточнюється" - написав посадовець.
Він закликав не ігнорувати сигналів повітряної тривоги.
О 18:30 Повітряні сили України попереджали про швидкісну ціль на Харківщині.
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