Оккупанты ударили ракетами "Х-35" по предприятию в пригороде Харькова: повреждены помещения и транспортные средства. ФОТОрепортаж (обновлено)
Вечером четверга, 29 мая, оккупанты атаковали двумя ракетами Харьковщину.
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ.
"Враг атаковал Харьковскую область двумя ракетами: взрывы прогремели в пригороде Чугуева. Информация о пострадавших и последствиях попадания уточняется", - написал чиновник.
Он призвал не игнорировать сигналы воздушной тревоги.
В 18:30 Воздушные силы Украины предупреждали о скоростной цели на Харьковщине.
Обновление
В 21:20 прокуратура Харьковской области сообщила, что 29 мая около 18:30 россияне нанесли ракетный удар по пригороду Харькова. Попадание зафиксировано по территории гражданского предприятия в Чугуевском районе.
В результате вражеской атаки повреждены помещения и транспортные средства. По предварительным данным следствия, российская армия применила две ракеты "Х-35".
Начато досудебное расследование по факту совершения оккупантами военного преступления (ч. 1 ст. 438 УК Украины).
В ведомстве также показали фото последствий вражеской атаки.
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