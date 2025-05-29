Окупанти вдарили ракетами "Х-35" по підприємству у передмісті Харкова: пошкоджено приміщення та транспортні засоби. ФОТОрепортаж (оновлено)
Ввечері четверга, 29 травня, окупанти атакували двома ракетами Харківську область.
Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.
"Ворог атакував Харківщину двома ракетами: вибухи пролунали в передмісті Чугуєва. Інформація про постраждалих та наслідки влучання уточнюється" - написав посадовець.
Він закликав не ігнорувати сигналів повітряної тривоги.
О 18:30 Повітряні сили України попереджали про швидкісну ціль на Харківщині.
Оновлення
О 21:20 прокуратура Харківської області повідомила, що 29 травня близько 18:30 росіяни завдали ракетного удару по передмістю Харкова. Влучання зафіксовано по території цивільного підприємства у Чугуївському районі.
Внаслідок ворожої атаки пошкоджено приміщення та транспортні засоби. За попередніми даними слідства, російська армія застосувала дві ракети "Х-35".
Розпочато досудове розслідування за фактом вчинення окупантами воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 КК України).
У відомстві також показали фото наслідків ворожої атаки.
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