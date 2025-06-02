Росія активно нарощує свої збройні сили: країни НАТО мають бути готовими до можливої агресії у найближчі чотири роки, - глава Генштабу Німеччини Броєр
Країни НАТО повинні готуватися до можливого нападу з боку Росії протягом наступних чотирьох років.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на BBC, про це заявив начальник Генерального штабу збройних сил Німеччини генерал Карстен Броєр.
За його слова, Росія щорічно виробляє близько 1500 основних бойових танків.
"Не всі танки відправляються на війну в Україну - частина йде на склади та в нові військові формування, які завжди орієнтовані проти Заходу", - зазначив Броєр.
Крім того, у 2024 році Росія виготовила близько чотирьох мільйонів 152-мм артилерійських снарядів, і не всі вони призначені для бойових дій в Україні. За словами Броєра, ці запаси створюються також для потенційної агресії проти країн Балтії.
"Аналітики оцінюють, що Росія може бути готова до наступу у 2029 році. Тому ми повинні бути готовими вже зараз. Чи є гарантія, що цього не станеться раніше? Ні. Саме тому маємо бути готовими до оборони вже сьогодні", - наголосив генерал.
Броєр назвав Сувальський коридор - ділянку на кордоні Польщі, Литви, Росії та Білорусі - однією з найвразливіших точок у разі агресії.
"Балтійські країни особливо вразливі. Коли перебуваєш там - це відчувається. Естонці порівнюють своє становище з тим, хто вже відчуває тепло, бачить полум’я та вдихає дим. А в Німеччині ми бачимо лише легкий дим на горизонті", - додав він.
Генерал також зазначив, що Росія сприймає війну в Україні як частину більш широкого конфлікту з НАТО і активно тестує оборонні рубежі Альянсу. Прикладами таких дій він назвав атаки на підводні кабелі в Балтійському морі, кібератаки на громадський транспорт та використання дронів поблизу критичної інфраструктури в Німеччині.
Броєр закликав союзників по НАТО терміново нарощувати оборонні потужності.
"Ми повинні діяти зараз: вкладати більше коштів і зусиль, щоб мати спроможність до ефективного самозахисту та зміцнення стримуючого потенціалу", - заявив він.
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Дим від мангалу з шашличками - як свого часу Україна?
Закупить собі китайські памперси, бо пісоя мита у 500% вони подорожчають....
повернувши свою армію до кацапіі ,
але він цього не зробить.
Бо тоді його "трон" почне хитатися, а він цього боїться найбільше.
Тому сьогоднішні переговори про мир - це пуста втрата часу !!
його потрібно зупинити тільки силою і нам повинен
допомогти в цьому весь цивілізований світ , який теж
під прицілом цього маньяка в кремлі !!
Але готуватись завжди потрібно, єдиний козир московитів ядерна бімба тим більше вини постійно погрожують Україні її застосувати
Вумний німецький нарід проголосує за якесь кацапське чмо і ляжете під куйла без бою.