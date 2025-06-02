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Новини Можлива атака РФ на НАТО
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Росія активно нарощує свої збройні сили: країни НАТО мають бути готовими до можливої агресії у найближчі чотири роки, - глава Генштабу Німеччини Броєр

Генерал Бундесверу Броєр нпро можливості РФ напасти на НАТО

Країни НАТО повинні готуватися до можливого нападу з боку Росії протягом наступних чотирьох років. 

 Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на BBC, про це заявив начальник Генерального штабу збройних сил Німеччини генерал Карстен Броєр.

За його слова, Росія щорічно виробляє близько 1500 основних бойових танків.

"Не всі танки відправляються на війну в Україну - частина йде на склади та в нові військові формування, які завжди орієнтовані проти Заходу", - зазначив Броєр.

Крім того, у 2024 році Росія виготовила близько чотирьох мільйонів 152-мм артилерійських снарядів, і не всі вони призначені для бойових дій в Україні. За словами Броєра, ці запаси створюються також для потенційної агресії проти країн Балтії.

"Аналітики оцінюють, що Росія може бути готова до наступу у 2029 році. Тому ми повинні бути готовими вже зараз. Чи є гарантія, що цього не станеться раніше? Ні. Саме тому маємо бути готовими до оборони вже сьогодні", - наголосив генерал.

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Броєр назвав Сувальський коридор - ділянку на кордоні Польщі, Литви, Росії та Білорусі - однією з найвразливіших точок у разі агресії.

"Балтійські країни особливо вразливі. Коли перебуваєш там - це відчувається. Естонці порівнюють своє становище з тим, хто вже відчуває тепло, бачить полум’я та вдихає дим. А в Німеччині ми бачимо лише легкий дим на горизонті", - додав він.

Генерал також зазначив, що Росія сприймає війну в Україні як частину більш широкого конфлікту з НАТО і активно тестує оборонні рубежі Альянсу. Прикладами таких дій він назвав атаки на підводні кабелі в Балтійському морі, кібератаки на громадський транспорт та використання дронів поблизу критичної інфраструктури в Німеччині.

Броєр закликав союзників по НАТО терміново нарощувати оборонні потужності.

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"Ми повинні діяти зараз: вкладати більше коштів і зусиль, щоб мати спроможність до ефективного самозахисту та зміцнення стримуючого потенціалу", - заявив він.

Автор: 

Німеччина (7473) НАТО (6518) росія (65949)


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Топ коментарі
+7
Росія сама по людськи не живе і іншим не дає.
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02.06.2025 08:13
+3
А в Німеччині ми бачимо лише легкий дим на горизонті

Дим від мангалу з шашличками - як свого часу Україна?
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02.06.2025 08:00
+3
Ху@ло міг би покласти край війні прямо зараз,
повернувши свою армію до кацапіі ,
але він цього не зробить.
Бо тоді його "трон" почне хитатися, а він цього боїться найбільше.
Тому сьогоднішні переговори про мир - це пуста втрата часу !!
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02.06.2025 08:05
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40% доходів рашка кидає на зброю і війну
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02.06.2025 07:56 Відповісти
Там скоріше навіть більше, бо трабли й з медициною й соціалкою
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02.06.2025 08:37 Відповісти
А в Німеччині ми бачимо лише легкий дим на горизонті

Дим від мангалу з шашличками - як свого часу Україна?
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02.06.2025 08:00 Відповісти
Німчура ссицься від кацапських бойових віслюків і самокатів прориву.
Закупить собі китайські памперси, бо пісоя мита у 500% вони подорожчають....
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02.06.2025 08:01 Відповісти
Ху@ло міг би покласти край війні прямо зараз,
повернувши свою армію до кацапіі ,
але він цього не зробить.
Бо тоді його "трон" почне хитатися, а він цього боїться найбільше.
Тому сьогоднішні переговори про мир - це пуста втрата часу !!
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02.06.2025 08:05 Відповісти
Дебіли, замість того щоб зараз добити Сосію вони готуються коли Сосія нападе на них. Хоча чоговже чекати від цієї НАТИ коли половина країн НАТИ має проросійських лідерів. І коли настане критична ситуація вони просто заявлять що їхні танки не виїдуть з військових частин щоб нєбіла правакацій
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02.06.2025 08:09 Відповісти
Що поробиш? Начальник генштабу боїться стратегічно мислити…
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02.06.2025 09:18 Відповісти
Росія сама по людськи не живе і іншим не дає.
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02.06.2025 08:13 Відповісти
Кремлівське бидло не зупиниться самовільно ніколи ,
його потрібно зупинити тільки силою і нам повинен
допомогти в цьому весь цивілізований світ , який теж
під прицілом цього маньяка в кремлі !!
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02.06.2025 08:15 Відповісти
ну ***** на справді дуже маленька і налякана істота, доказом цього є напад на маленьку позаблокову безядерну мирну Україну, обʼєктивно НАТО не його рівень.
Але готуватись завжди потрібно, єдиний козир московитів ядерна бімба тим більше вини постійно погрожують Україні її застосувати
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02.06.2025 08:28 Відповісти
Глава генштабу, не бійся
Вумний німецький нарід проголосує за якесь кацапське чмо і ляжете під куйла без бою.
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02.06.2025 08:44 Відповісти
Не переживайте, у вас будуть ці чотири роки. А треба, то й вісім буде. Далі вже не факт)
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02.06.2025 09:16 Відповісти
 
 