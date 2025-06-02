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Новости Возможна атака РФ на НАТО
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Россия активно наращивает свои вооруженные силы: страны НАТО должны быть готовы к возможной агрессии в ближайшие четыре года, - глава Генштаба Германии Броер

Генерал Бундесвера Броер о возможности РФ напасть на НАТО

Страны НАТО должны готовиться к возможному нападению со стороны России в течение следующих четырех лет.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на BBC, об этом заявил начальник Генерального штаба вооруженных сил Германии генерал Карстен Бройер.

По его слова, Россия ежегодно производит около 1500 основных боевых танков.

"Не все танки отправляются на войну в Украину - часть идет на склады и в новые военные формирования, которые всегда ориентированы против Запада", - отметил Броер.

Кроме того, в 2024 году Россия изготовила около четырех миллионов 152-мм артиллерийских снарядов, и не все они предназначены для боевых действий в Украине. По словам Броера, эти запасы создаются также для потенциальной агрессии против стран Балтии.

"Аналитики оценивают, что Россия может быть готова к наступлению в 2029 году. Поэтому мы должны быть готовыми уже сейчас. Есть ли гарантия, что этого не произойдет раньше? Нет. Именно поэтому должны быть готовы к обороне уже сегодня", - подчеркнул генерал.

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Броер назвал Сувальский коридор - участок на границе Польши, Литвы, России и Беларуси - одной из самых уязвимых точек в случае агрессии.

"Балтийские страны особенно уязвимы. Когда находишься там - это чувствуется. Эстонцы сравнивают свое положение с тем, кто уже чувствует тепло, видит пламя и вдыхает дым. А в Германии мы видим лишь легкий дым на горизонте", - добавил он.

Генерал также отметил, что Россия воспринимает войну в Украине как часть более широкого конфликта с НАТО и активно тестирует оборонительные рубежи Альянса. Примерами таких действий он назвал атаки на подводные кабели в Балтийском море, кибератаки на общественный транспорт и использование дронов вблизи критической инфраструктуры в Германии.

Бройер призвал союзников по НАТО срочно наращивать оборонные мощности.

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"Мы должны действовать сейчас: вкладывать больше средств и усилий, чтобы иметь способность к эффективной самозащите и укреплению сдерживающего потенциала", - заявил он.

Автор: 

Германия (7064) НАТО (10057) россия (96107)


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Топ комментарии
+5
Росія сама по людськи не живе і іншим не дає.
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02.06.2025 08:13
+3
А в Німеччині ми бачимо лише легкий дим на горизонті

Дим від мангалу з шашличками - як свого часу Україна?
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02.06.2025 08:00
+3
Ху@ло міг би покласти край війні прямо зараз,
повернувши свою армію до кацапіі ,
але він цього не зробить.
Бо тоді його "трон" почне хитатися, а він цього боїться найбільше.
Тому сьогоднішні переговори про мир - це пуста втрата часу !!
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02.06.2025 08:05
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40% доходів рашка кидає на зброю і війну
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02.06.2025 07:56 Ответить
Там скоріше навіть більше, бо трабли й з медициною й соціалкою
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02.06.2025 08:37 Ответить
А в Німеччині ми бачимо лише легкий дим на горизонті

Дим від мангалу з шашличками - як свого часу Україна?
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02.06.2025 08:00 Ответить
Німчура ссицься від кацапських бойових віслюків і самокатів прориву.
Закупить собі китайські памперси, бо пісоя мита у 500% вони подорожчають....
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02.06.2025 08:01 Ответить
Ху@ло міг би покласти край війні прямо зараз,
повернувши свою армію до кацапіі ,
але він цього не зробить.
Бо тоді його "трон" почне хитатися, а він цього боїться найбільше.
Тому сьогоднішні переговори про мир - це пуста втрата часу !!
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02.06.2025 08:05 Ответить
Дебіли, замість того щоб зараз добити Сосію вони готуються коли Сосія нападе на них. Хоча чоговже чекати від цієї НАТИ коли половина країн НАТИ має проросійських лідерів. І коли настане критична ситуація вони просто заявлять що їхні танки не виїдуть з військових частин щоб нєбіла правакацій
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02.06.2025 08:09 Ответить
Росія сама по людськи не живе і іншим не дає.
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02.06.2025 08:13 Ответить
Кремлівське бидло не зупиниться самовільно ніколи ,
його потрібно зупинити тільки силою і нам повинен
допомогти в цьому весь цивілізований світ , який теж
під прицілом цього маньяка в кремлі !!
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02.06.2025 08:15 Ответить
ну ***** на справді дуже маленька і налякана істота, доказом цього є напад на маленьку позаблокову безядерну мирну Україну, обʼєктивно НАТО не його рівень.
Але готуватись завжди потрібно, єдиний козир московитів ядерна бімба тим більше вини постійно погрожують Україні її застосувати
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02.06.2025 08:28 Ответить
Глава генштабу, не бійся
Вумний німецький нарід проголосує за якесь кацапське чмо і ляжете під куйла без бою.
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02.06.2025 08:44 Ответить
 
 