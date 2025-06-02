Россия активно наращивает свои вооруженные силы: страны НАТО должны быть готовы к возможной агрессии в ближайшие четыре года, - глава Генштаба Германии Броер

Страны НАТО должны готовиться к возможному нападению со стороны России в течение следующих четырех лет.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на BBC, об этом заявил начальник Генерального штаба вооруженных сил Германии генерал Карстен Бройер.

По его слова, Россия ежегодно производит около 1500 основных боевых танков.

"Не все танки отправляются на войну в Украину - часть идет на склады и в новые военные формирования, которые всегда ориентированы против Запада", - отметил Броер.

Кроме того, в 2024 году Россия изготовила около четырех миллионов 152-мм артиллерийских снарядов, и не все они предназначены для боевых действий в Украине. По словам Броера, эти запасы создаются также для потенциальной агрессии против стран Балтии.

"Аналитики оценивают, что Россия может быть готова к наступлению в 2029 году. Поэтому мы должны быть готовыми уже сейчас. Есть ли гарантия, что этого не произойдет раньше? Нет. Именно поэтому должны быть готовы к обороне уже сегодня", - подчеркнул генерал.

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Броер назвал Сувальский коридор - участок на границе Польши, Литвы, России и Беларуси - одной из самых уязвимых точек в случае агрессии.

"Балтийские страны особенно уязвимы. Когда находишься там - это чувствуется. Эстонцы сравнивают свое положение с тем, кто уже чувствует тепло, видит пламя и вдыхает дым. А в Германии мы видим лишь легкий дым на горизонте", - добавил он.

Генерал также отметил, что Россия воспринимает войну в Украине как часть более широкого конфликта с НАТО и активно тестирует оборонительные рубежи Альянса. Примерами таких действий он назвал атаки на подводные кабели в Балтийском море, кибератаки на общественный транспорт и использование дронов вблизи критической инфраструктуры в Германии.

Бройер призвал союзников по НАТО срочно наращивать оборонные мощности.

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"Мы должны действовать сейчас: вкладывать больше средств и усилий, чтобы иметь способность к эффективной самозащите и укреплению сдерживающего потенциала", - заявил он.