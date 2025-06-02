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Новини
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Кличко отримав премію за захист прав людини та зустрівся з міністром оборони Німеччини Пісторіусом

Мер Києва Віталій Кличко у Франкфурті отримав премію за захист прав людини імені Франца Верфеля. А також обговорив із міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом подальшу підтримку України.

Про це Кличко повідомив у своєму Telegram-каналі, передає Цензор.НЕТ.

"Я вдячний німецькому фонду "Центр проти вигнань" за відзначення премією за права людини імені Франца Верфеля. Церемонія відбулася в найвідомішому соборі Франкфурта - Паульскірхе. Звертаючись до гостей заходу, я підкреслив, що ця премія - відзнака для всіх киян, народу України, який героїчно протистоїть кривавому агресору. І від того, як завершиться війна в Україні, залежить майбутнє всієї Європи, її безпека та стабільність. Бо, якщо дати Путіну можливість реалізувати агресивні плани в Україні, наступними цілями можуть стати країни Європи", – заявив Кличко.

Кличко отримав премію за права людини імені Верфеля
Кличко отримав премію за права людини імені Верфеля

Мер Києва наголосив, що сьогодні критичний момент, який вимагає надзвичайних дій у допомозі Україні. Більш суворих санкцій проти росії, її енергетичного і фінансового секторів, конфіскацію заморожених російських активів.

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"Тільки оперативні ефективні дії допоможуть зупинити агресора. Єдина й сильна Європа неможлива без вільної та успішної України! Як і всі українці, я вірю в наше спільне європейське демократичне майбутнє! Головною цінністю якого є людина, її свободи і права. Зокрема, на мирне і безпечне життя", – наголосив Кличко.

В церемонії нагородження взяли участь голова Фонду Крістіан Вагнер, мер Франкфурта Майк Джозеф, премʼєр Гессена Борис Рейн і Федеральний міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус.

Також відбулася окрема зустріч Віталія Кличка з Борисом Пісторіусом. Говорили про подальшу підтримку України.

Кличко отримав премію за права людини імені Верфеля

"Я зазначив, що в сьогоднішніх надзвичайних обставинах наші партнери мають діяти більш рішуче. Часу на роздуми і вагання немає! Потрібні такі дії в підтримці України, щоб позбавити Путіна військової ініціативи, можливості диктувати свої умови. Тільки так ми можемо досягнути припинення вогню", - зазначив Кличко.

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Він також наголосив, що необхідною умовою для економічного відновлення України є надійні гарантії безпеки.

"Йдеться не тільки про відбудову того, що зруйнував агресор. Україна має продовжити процес реформ. Своєї трансформації в справді демократичну, економічно розвинену державу. Повноправного члена ЄС. Про це говорять і наші партнери. І в боротьбі саме за таку державу гинуть сьогодні наші відважні захисники", – написав Кличко.

Премія за права людини німецького Фонду "Центр проти вигнань", як зазначило журі, визнає відданість мера Києва Віталія Кличка свободі, демократії та правам людини — як в Україні, так і на міжнародній арені.

Читайте: Київраду хочуть зробити недієздатною залякуваннями депутатів та перешкоджанням їх роботі, - Кличко

Автор: 

Німеччина (7473) Кличко Віталій (3526) Пісторіус Борис (271)


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Топ коментарі
+3
Якщо Порох відмовиться, то можна й за Кличка. Обидва бійці.
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02.06.2025 12:20
+3
Президентом? Та ні, Кличко такий же керований оточенням і несамостійний, як і Зеленський.
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02.06.2025 12:30
+3
З верещучкою б не сипався?
Чи родич рига Хомутинника Притула був би кращим мером?
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02.06.2025 12:41
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Курва...в оп в ****.
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02.06.2025 12:19 Відповісти
Якщо Порох відмовиться, то можна й за Кличка. Обидва бійці.
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02.06.2025 12:20 Відповісти
Президентом? Та ні, Кличко такий же керований оточенням і несамостійний, як і Зеленський.
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02.06.2025 12:30 Відповісти
А найвпливовіше відоме прізвище з цього оточення можеш назвати?
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02.06.2025 12:47 Відповісти
Поки Кличко має незначну владу міського голови, то і найвпливовіші імена там пов'язані з забудовою і будівничим бізнесом, його заступниками. Це - незначні люди в масштабі країни в будь-якому випадку, однак їх всіх можна нагуглити в журналістських розслідуваннях.
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02.06.2025 13:08 Відповісти
Тобто жодного прізвища ти назвати не можеш.
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02.06.2025 13:23 Відповісти
Прізвищ я можу назвати багато. Поворозник, Проколів, Микитась, Столар, Комарницький, Оленич, Леонов, Мушта, Брагінський, Бондаренко, Крапивін, Алієв, Ніконов...
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02.06.2025 14:24 Відповісти
Палатного забув, пробачай.
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02.06.2025 14:28 Відповісти
Київ сипеться в різних частинах, хочете так само в масштабах України?
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02.06.2025 12:35 Відповісти
З верещучкою б не сипався?
Чи родич рига Хомутинника Притула був би кращим мером?
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02.06.2025 12:41 Відповісти
Мер якого міста кращий за Кличка?
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02.06.2025 12:46 Відповісти
Зеленісти фас
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02.06.2025 12:32 Відповісти
Спасибо, что предупредил киевлян о войне, такой же патриот, как и любой олигарх, кроме пороха, тот хоть со своего кармана помогает ВСУ. А мои налоги каждый сможет распределять , ума вообще не надо
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02.06.2025 12:42 Відповісти
Чекаємо на нову вказівку "найвеличнішого"?
Терміново клепати нові справи проти заступників або самого Кличка.
Конкурент піариться?!🤬
Ще й головного "фахівця по держзрадах" в Іспанії "задвохсотили" як собаку.
Хоч плач🤡🤭
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02.06.2025 12:43 Відповісти
тепер коли мене бусифікують знаю до кого звертатись за захищенням прав людини
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02.06.2025 13:00 Відповісти
При усій повазі до Кличка. Цікаво - права якої людини пан Віталій захистив останнім часом?
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02.06.2025 13:10 Відповісти
Принаймі, києвлян.
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02.06.2025 14:18 Відповісти
Вітаємо, пан Віталій! Тримайся! Київ - з тобою!!!!
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02.06.2025 14:19 Відповісти
 
 