Кличко отримав премію за захист прав людини та зустрівся з міністром оборони Німеччини Пісторіусом
Мер Києва Віталій Кличко у Франкфурті отримав премію за захист прав людини імені Франца Верфеля. А також обговорив із міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом подальшу підтримку України.
Про це Кличко повідомив у своєму Telegram-каналі, передає Цензор.НЕТ.
"Я вдячний німецькому фонду "Центр проти вигнань" за відзначення премією за права людини імені Франца Верфеля. Церемонія відбулася в найвідомішому соборі Франкфурта - Паульскірхе. Звертаючись до гостей заходу, я підкреслив, що ця премія - відзнака для всіх киян, народу України, який героїчно протистоїть кривавому агресору. І від того, як завершиться війна в Україні, залежить майбутнє всієї Європи, її безпека та стабільність. Бо, якщо дати Путіну можливість реалізувати агресивні плани в Україні, наступними цілями можуть стати країни Європи", – заявив Кличко.
Мер Києва наголосив, що сьогодні критичний момент, який вимагає надзвичайних дій у допомозі Україні. Більш суворих санкцій проти росії, її енергетичного і фінансового секторів, конфіскацію заморожених російських активів.
"Тільки оперативні ефективні дії допоможуть зупинити агресора. Єдина й сильна Європа неможлива без вільної та успішної України! Як і всі українці, я вірю в наше спільне європейське демократичне майбутнє! Головною цінністю якого є людина, її свободи і права. Зокрема, на мирне і безпечне життя", – наголосив Кличко.
В церемонії нагородження взяли участь голова Фонду Крістіан Вагнер, мер Франкфурта Майк Джозеф, премʼєр Гессена Борис Рейн і Федеральний міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус.
Також відбулася окрема зустріч Віталія Кличка з Борисом Пісторіусом. Говорили про подальшу підтримку України.
"Я зазначив, що в сьогоднішніх надзвичайних обставинах наші партнери мають діяти більш рішуче. Часу на роздуми і вагання немає! Потрібні такі дії в підтримці України, щоб позбавити Путіна військової ініціативи, можливості диктувати свої умови. Тільки так ми можемо досягнути припинення вогню", - зазначив Кличко.
Він також наголосив, що необхідною умовою для економічного відновлення України є надійні гарантії безпеки.
"Йдеться не тільки про відбудову того, що зруйнував агресор. Україна має продовжити процес реформ. Своєї трансформації в справді демократичну, економічно розвинену державу. Повноправного члена ЄС. Про це говорять і наші партнери. І в боротьбі саме за таку державу гинуть сьогодні наші відважні захисники", – написав Кличко.
Премія за права людини німецького Фонду "Центр проти вигнань", як зазначило журі, визнає відданість мера Києва Віталія Кличка свободі, демократії та правам людини — як в Україні, так і на міжнародній арені.
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Чи родич рига Хомутинника Притула був би кращим мером?
Терміново клепати нові справи проти заступників або самого Кличка.
Конкурент піариться?!🤬
Ще й головного "фахівця по держзрадах" в Іспанії "задвохсотили" як собаку.
Хоч плач🤡🤭