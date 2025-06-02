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Новости
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Кличко получил премию за защиту прав человека и встретился с министром обороны Германии Писториусом

Мэр Киева Виталий Кличко во Франкфурте получил премию за защиту прав человека имени Франца Верфеля. А также обсудил с министром обороны Германии Борисом Писториусом дальнейшую поддержку Украины.

Об этом Кличко сообщил в своем Telegram-канале, передает Цензор.НЕТ.

"Я благодарен немецкому фонду "Центр против изгнаний" за награждение премией за защиту прав человека имени Франца Верфеля. Церемония состоялась в самом известном соборе Франкфурта - Паульскирхе. Обращаясь к гостям мероприятия, я подчеркнул, что эта премия - награда для всех киевлян, народа Украины, который героически противостоит кровавому агрессору. И от того, как завершится война в Украине, зависит будущее всей Европы, ее безопасность и стабильность. Потому что, если дать Путину возможность реализовать агрессивные планы в Украине, следующими целями могут стать страны Европы", - заявил Кличко.

Кличко получил премию за права человека имени Верфеля
Кличко получил премию за права человека имени Верфеля

Мэр Киева отметил, что сегодня критический момент, требующий чрезвычайных действий в помощи Украине. Более строгих санкций против России, ее энергетического и финансового секторов, конфискацию замороженных российских активов.

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"Только оперативные эффективные действия помогут остановить агрессора. Единая и сильная Европа невозможна без свободной и успешной Украины! Как и все украинцы, я верю в наше общее европейское демократическое будущее, ллавной ценностью которого является человек, его свободы и права. В частности, на мирную и безопасную жизнь", - подчеркнул Кличко.

В церемонии награждения приняли участие председатель Фонда Кристиан Вагнер, мэр Франкфурта Майк Джозеф, премьер Гессена Борис Рейн и Федеральный министр обороны Германии Борис Писториус.

Также состоялась отдельная встреча Виталия Кличко с Борисом Писториусом. Говорили о дальнейшей поддержке Украины.

Кличко получил премию за права человека имени Верфеля

"Я отметил, что в сегодняшних чрезвычайных обстоятельствах наши партнеры должны действовать более решительно. Времени на размышления и колебания нет! Нужны такие действия в поддержке Украины, чтобы лишить Путина военной инициативы, возможности диктовать свои условия. Только так мы можем достичь прекращения огня", - отметил Кличко.

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Он также отметил, что необходимым условием для экономического восстановления Украины являются надежные гарантии безопасности.

"Речь идет не только о восстановлении того, что разрушил агрессор. Украина должна продолжить процесс реформ. Своей трансформации в действительно демократическое, экономически развитое государство. Полноправного члена ЕС. Об этом говорят и наши партнеры. И в борьбе именно за такое государство гибнут сегодня наши отважные защитники", - написал Кличко.

Премия за права человека немецкого Фонда "Центр против изгнаний", как отметило жюри, признает преданность мэра Киева Виталия Кличко свободе, демократии и правам человека - как в Украине, так и на международной арене.

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Автор: 

Германия (7064) Кличко Виталий (4651) Писториус Борис (223)


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Топ комментарии
+3
Президентом? Та ні, Кличко такий же керований оточенням і несамостійний, як і Зеленський.
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02.06.2025 12:30
+2
Київ сипеться в різних частинах, хочете так само в масштабах України?
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02.06.2025 12:35
+1
Якщо Порох відмовиться, то можна й за Кличка. Обидва бійці.
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02.06.2025 12:20
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Курва...в оп в ****.
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02.06.2025 12:19 Ответить
Якщо Порох відмовиться, то можна й за Кличка. Обидва бійці.
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02.06.2025 12:20 Ответить
Президентом? Та ні, Кличко такий же керований оточенням і несамостійний, як і Зеленський.
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02.06.2025 12:30 Ответить
А найвпливовіше відоме прізвище з цього оточення можеш назвати?
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02.06.2025 12:47 Ответить
Поки Кличко має незначну владу міського голови, то і найвпливовіші імена там пов'язані з забудовою і будівничим бізнесом, його заступниками. Це - незначні люди в масштабі країни в будь-якому випадку, однак їх всіх можна нагуглити в журналістських розслідуваннях.
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02.06.2025 13:08 Ответить
Київ сипеться в різних частинах, хочете так само в масштабах України?
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02.06.2025 12:35 Ответить
З верещучкою б не сипався?
Чи родич рига Хомутинника Притула був би кращим мером?
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02.06.2025 12:41 Ответить
Мер якого міста кращий за Кличка?
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02.06.2025 12:46 Ответить
Зеленісти фас
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02.06.2025 12:32 Ответить
Спасибо, что предупредил киевлян о войне, такой же патриот, как и любой олигарх, кроме пороха, тот хоть со своего кармана помогает ВСУ. А мои налоги каждый сможет распределять , ума вообще не надо
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02.06.2025 12:42 Ответить
Чекаємо на нову вказівку "найвеличнішого"?
Терміново клепати нові справи проти заступників або самого Кличка.
Конкурент піариться?!🤬
Ще й головного "фахівця по держзрадах" в Іспанії "задвохсотили" як собаку.
Хоч плач🤡🤭
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02.06.2025 12:43 Ответить
тепер коли мене бусифікують знаю до кого звертатись за захищенням прав людини
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02.06.2025 13:00 Ответить
При усій повазі до Кличка. Цікаво - права якої людини пан Віталій захистив останнім часом?
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02.06.2025 13:10 Ответить
 
 