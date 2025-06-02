Дуда підтвердив візит до України до завершення каденції, - Зеленський

Президент Польщі Анджей Дуда під час зустрічі з Володимиром Зеленським у Вільнюсі заявив, що відвідає Україну до завершення своєї каденції.

Про це повідомила пресслужба Офісу президента України, передає Цензор.НЕТ.

Зеленський привітав Польщу з проведенням президентських виборів і Кароля Навроцького - з перемогою на них. Президент України наголосив на важливості продовження польської допомоги для не лише України, а й усієї Європи.

"Анджей Дуда запевнив у своїй послідовній підтримці членства України в ЄС і НАТО", - йдеться у повідомленні.

Глави держав обговорили двосторонні відносини, дипломатичні зусилля та необхідність тиску на Росію для досягнення справедливого миру. Зеленський також запросив Дуду відвідати Україну, на що польський президент погодився.

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