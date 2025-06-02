Дуда подтвердил визит в Украину до завершения своего президентского срока, - Зеленский

Президент Польши Анджей Дуда во время встречи с Владимиром Зеленским в Вильнюсе заявил, что посетит Украину до завершения своего президентского срока.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента Украины, передает Цензор.НЕТ.

Зеленский поздравил Польшу с проведением президентских выборов и Кароля Навроцкого - с победой на них. Президент Украины подчеркнул важность продолжения польской помощи не только для Украины, но и всей Европы.

"Анджей Дуда заверил в своей последовательной поддержке членства Украины в ЕС и НАТО", - говорится в сообщении.

Главы государств обсудили двусторонние отношения, дипломатические усилия и необходимость давления на Россию для достижения справедливого мира. Зеленский также пригласил Дуду посетить Украину, на что польский президент согласился.

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