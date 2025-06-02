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Новости Визит Дуды в Украину
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Дуда подтвердил визит в Украину до завершения своего президентского срока, - Зеленский

дуда,зеленский

Президент Польши Анджей Дуда во время встречи с Владимиром Зеленским в Вильнюсе заявил, что посетит Украину до завершения своего президентского срока.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента Украины, передает Цензор.НЕТ.

Зеленский поздравил Польшу с проведением президентских выборов и Кароля Навроцкого - с победой на них. Президент Украины подчеркнул важность продолжения польской помощи не только для Украины, но и всей Европы.

"Анджей Дуда заверил в своей последовательной поддержке членства Украины в ЕС и НАТО", - говорится в сообщении.

Главы государств обсудили двусторонние отношения, дипломатические усилия и необходимость давления на Россию для достижения справедливого мира. Зеленский также пригласил Дуду посетить Украину, на что польский президент согласился.

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Автор: 

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Про Бандеру нам розповісти хоче і як погані українці "геноцидили" білих та пушистих поляків, чи ще щось?
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02.06.2025 17:51 Ответить
Cхоже,крім орбана і Фіци,в України з"явився ще один "друг" Кароль....Одна надія на його порозуміння з Зінкою,на грунті спільного захоплення білими веселящими порошками... А серйозно,практично всі наші сусіди ,просто шакали,які мріють поживитися Україною...Навіть, Молдавія і та,їм там Буджак подавай....
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02.06.2025 17:58 Ответить
 
 