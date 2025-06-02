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Новини Дефіцит газу
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В Україні можливий дефіцит газу через масовані атаки РФ, - Зеленський

Зеленський попередив про можливий дефіцит газу

Через масштабні атаки РФ по газовій інфраструктурі Україна може зіткнутися з дефіцитом газу.

Про це під час брифінгу з журналістами повідомив президент Володимир Зеленський, передає "ЕП", інформує Цензор.НЕТ.

"Були масовані атаки по газосховищах і по об'єктах видобутку. Ми втратили частину можливостей, які зараз поступово відновлюємо",- сказав глава держави.

За словами Зеленського, Україна вже знайшла частину необхідного обсягу газу, однак не вистачає ще близько половини ресурсу для повного покриття потреб.

"Ми домовились з міністром енергетики, що ми будемо шукати можливості, як закрити цей дефіцит, який може бути, якщо не все відновиться, якщо не зможемо повністю забезпечити газом наше населення",- сказав очільник держави. 

Президент зазначив, що йдеться про закупівлю газу на суму приблизно 1 мільярд євро. Він додав, що обговорював це питання з прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере під час зустрічі 2 червня.

Читайте також: Україна з початку року збільшила імпорт газу у десять разів

Автор: 

газ (10489) дефіцит (569) Зеленський Володимир (24275)


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Топ коментарі
+8
Вава, ти ж гігавати ротом виробляєш, може й газ чимось спробуєш?
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02.06.2025 22:14 Відповісти
+7
Газ продали, теперь наживуться на "поставках" ...
И с видом лихим придурковатным, втридорога решать экстренную проблему, самими созданную.
Все, прекращаю розхитувати 😁
Не читаем ипсо, а лайкаем Скумбрию и #мамаримму
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02.06.2025 22:12 Відповісти
+6
Потужно просрався на всіх фронтах.
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02.06.2025 22:34 Відповісти
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Газ продали, теперь наживуться на "поставках" ...
И с видом лихим придурковатным, втридорога решать экстренную проблему, самими созданную.
Все, прекращаю розхитувати 😁
Не читаем ипсо, а лайкаем Скумбрию и #мамаримму
показати весь коментар
02.06.2025 22:12 Відповісти
Вава, ти ж гігавати ротом виробляєш, може й газ чимось спробуєш?
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02.06.2025 22:14 Відповісти
Так що, тарифи не знизять в два рази?
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02.06.2025 22:26 Відповісти
Потужно просрався на всіх фронтах.
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02.06.2025 22:34 Відповісти
Треба визначитися - наш міністр енергетики чи прем'єр-міністр Норвегії будуть вирішувати проблему! Бо вирішить її, як завжди, сторонній прем'єр-міністр за наше бабло, а майже все бабло скомуніздить наш міністр.
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02.06.2025 22:38 Відповісти
Йо, 5-6 ефективних менеджерів зєлєнскаго", йо, усі офіси "простих рішень", йо, усі борщові набори імені скабєєвої-мосєйчучки, йо, усі ЩОДЕНННІ ТЕЛЕВІЗІЙНІ підраховування МІЛЬЯРДІВ кубометрів газа на зиму за часів "крадія" Порошенка... А, забув, йо, "ми не будемо підіймати тарифи під час війни, йо, яйця по 14 за П'ятого, куряча грудинка по 70, картопелька по, *****, ВІСІМ за найкращу і по 4 в АТБ. Йо, "погані Мінські" домовленності і "хАроші Оманські". І тут- обана- газом усю Європу за "бариги" Порошенка заливали зі сховищ і дві зими(чи всі три повномасштабки?) протрималися на запасах, що Порох робив, а тепер- фігак, ти слухаєш Маяк: Зеленський є рятівник, що зараз буде про газ домовлятися...
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02.06.2025 22:45 Відповісти
як мене вже задовбав цей недомірок-балдибілдер, нагадати зебіли, що воно вам наобісцяло? Борщовий набір моісейсучки в кожну пельку 73% клінічного ідіота.
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02.06.2025 22:53 Відповісти
Розбомбили кацапи газосховища? А може через те, що гроші з бюджету розікрали, і на закупку газу тепер нема, і партнери вже забили на схематозників?
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02.06.2025 22:59 Відповісти
******* зелений ублюдку, а країна з масштабною корупцією зіткнулася теж через масшатбні обстріли кацапів?
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03.06.2025 00:00 Відповісти
 
 