В Україні можливий дефіцит газу через масовані атаки РФ, - Зеленський

Через масштабні атаки РФ по газовій інфраструктурі Україна може зіткнутися з дефіцитом газу.

Про це під час брифінгу з журналістами повідомив президент Володимир Зеленський, передає "ЕП", інформує Цензор.НЕТ.

"Були масовані атаки по газосховищах і по об'єктах видобутку. Ми втратили частину можливостей, які зараз поступово відновлюємо",- сказав глава держави.

За словами Зеленського, Україна вже знайшла частину необхідного обсягу газу, однак не вистачає ще близько половини ресурсу для повного покриття потреб.

"Ми домовились з міністром енергетики, що ми будемо шукати можливості, як закрити цей дефіцит, який може бути, якщо не все відновиться, якщо не зможемо повністю забезпечити газом наше населення",- сказав очільник держави.

Президент зазначив, що йдеться про закупівлю газу на суму приблизно 1 мільярд євро. Він додав, що обговорював це питання з прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере під час зустрічі 2 червня.

Читайте також: Україна з початку року збільшила імпорт газу у десять разів