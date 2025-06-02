Зеленський зустрівся з прем’єром Норвегії Стере: йшлося про оборонну допомогу Україні та тиск на РФ

У понеділок, 2 червня, у Вільнюсі президент Володимир Зеленський провів зустріч з прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере. Під час зустрічі сторони обговорили продовження підтримки України, зокрема зміцнення ППО та прямі інвестиції в український ОПК, а також важливість посилення тиску на Росію.

Про це повідомила пресслужба глави держави, інформує Цензор.НЕТ.

Зеленський розповів Стере про переговорів у Стамбулі й наголосив, що їхній результат повинен мати перспективу. Президент укотре підтвердив, що готовий до зустрічі на найвищому рівні, щоб обговорити найважливіші питання особисто.

"Володимир Зеленський і Йонас Гар Стере також обмінялися думками щодо варіантів можливих майданчиків, на яких може відбутися наступна зустріч із російською стороною", - сказано в повідомленні.

Окрему увагу сторони приділили необхідності посилення санкцій проти Росії. Зазначається, що Зеленський та Стере мають однакове бачення того, що найбільш дієвими вони будуть у разі скоординованості між США, Європою та іншими країнами.

Серед інших те розмови - оборонна допомога Україні. Глава держави поінформував про ключові потреби, зокрема про необхідність зміцнення протиповітряної оборони.

"Володимир Зеленський і Йонас Гар Стере обговорили можливість купівлі додаткової системи ППО для України за підтримки держав Північної Європи", - розповіли у пресслужбі президента.

Читайте також: Глава МЗС Норвегії Ейде про удари по аеродромах РФ: Україна має повне право

Окрім цього, лідери приділили особливу увагу прямим інвестиціям в українську оборонну промисловість, передусім у виробництво дронів. Стере зазначив, що Норвегія вже входить у Коаліцію дронів і готова робити більше.

Під час зустрічі також йшлося про закупівлю газу для України. Сторони обговорили різні можливості.

Зеленський зазначив, що Україна цінує підтримку з боку Норвегії, зокрема безпекову та оборонну співпрацю й координацію зусиль для досягнення справедливого та сталого миру.

Читайте також: Зеленський після розмови зі Стере: Цьогоріч Україна отримає майже $8 млрд від Норвегії, частина піде на виробництво дронів