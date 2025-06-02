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Новости Помощь Украине от Норвегии Встреча Зеленского со Стере
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Зеленский встретился с премьером Норвегии Стере: речь шла об оборонной помощи Украине и давлении на РФ

Зеленский встретился с премьером Норвегии Стере

В понедельник, 2 июня, в Вильнюсе президент Владимир Зеленский провел встречу с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере. Во время встречи стороны обсудили продолжение поддержки Украины, в частности укрепление ПВО и прямые инвестиции в украинский ОПК, а также важность усиления давления на Россию.

Об этом сообщила пресс-служба главы государства, информирует Цензор.НЕТ.

Зеленский рассказал Стере о переговорах в Стамбуле и подчеркнул, что их результат должен иметь перспективу. Президент в очередной раз подтвердил, что готов к встрече на высшем уровне, чтобы обсудить важнейшие вопросы лично.

"Владимир Зеленский и Йонас Гар Стере также обменялись мнениями относительно вариантов возможных площадок, на которых может состояться следующая встреча с российской стороной", - сказано в сообщении.

Отдельное внимание стороны уделили необходимости усиления санкций против России. Отмечается, что Зеленский и Стере имеют одинаковое видение того, что наиболее действенными они будут в случае скоординированности между США, Европой и другими странами.

Среди других тем разговора - оборонная помощь Украине. Глава государства проинформировал о ключевых потребностях, в частности о необходимости укрепления противовоздушной обороны.

"Владимир Зеленский и Йонас Гар Стере обсудили возможность покупки дополнительной системы ПВО для Украины при поддержке государств Северной Европы", - рассказали в пресс-службе президента.

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Кроме этого, лидеры уделили особое внимание прямым инвестициям в украинскую оборонную промышленность, прежде всего в производство дронов. Стере отметил, что Норвегия уже входит в Коалицию дронов и готова делать больше.

Во время встречи также шла речь о закупке газа для Украины. Стороны обсудили различные возможности.

Зеленский отметил, что Украина ценит поддержку со стороны Норвегии, в частности безопасность и оборонное сотрудничество и координацию усилий для достижения справедливого и устойчивого мира.

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Автор: 

Зеленский Владимир (20794) Норвегия (710) Стёре Йонас Гар (15)


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Норвегия страна богатейшая и хорошие с ней отношения это наш приоритет.
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02.06.2025 19:45 Ответить
Вова хоча би не нахамив у своєму улюбленому стилі?
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02.06.2025 19:51 Ответить
Чалий якорь говорив- треба півничні альянси укріплювати - це надійніше ніж дипломатія рішучих
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02.06.2025 19:52 Ответить
Це навіть і без розвідки всі знають, тепер важливо медичнй огляд, якій 4 рази був пропущений, а 5-й перед виборами 2019 взагалі був про іншу особу, тобто фуфло
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02.06.2025 19:57 Ответить
 
 