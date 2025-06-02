Зеленский встретился с премьером Норвегии Стере: речь шла об оборонной помощи Украине и давлении на РФ

В понедельник, 2 июня, в Вильнюсе президент Владимир Зеленский провел встречу с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере. Во время встречи стороны обсудили продолжение поддержки Украины, в частности укрепление ПВО и прямые инвестиции в украинский ОПК, а также важность усиления давления на Россию.

Об этом сообщила пресс-служба главы государства, информирует Цензор.НЕТ.

Зеленский рассказал Стере о переговорах в Стамбуле и подчеркнул, что их результат должен иметь перспективу. Президент в очередной раз подтвердил, что готов к встрече на высшем уровне, чтобы обсудить важнейшие вопросы лично.

"Владимир Зеленский и Йонас Гар Стере также обменялись мнениями относительно вариантов возможных площадок, на которых может состояться следующая встреча с российской стороной", - сказано в сообщении.

Отдельное внимание стороны уделили необходимости усиления санкций против России. Отмечается, что Зеленский и Стере имеют одинаковое видение того, что наиболее действенными они будут в случае скоординированности между США, Европой и другими странами.

Среди других тем разговора - оборонная помощь Украине. Глава государства проинформировал о ключевых потребностях, в частности о необходимости укрепления противовоздушной обороны.

"Владимир Зеленский и Йонас Гар Стере обсудили возможность покупки дополнительной системы ПВО для Украины при поддержке государств Северной Европы", - рассказали в пресс-службе президента.

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Кроме этого, лидеры уделили особое внимание прямым инвестициям в украинскую оборонную промышленность, прежде всего в производство дронов. Стере отметил, что Норвегия уже входит в Коалицию дронов и готова делать больше.

Во время встречи также шла речь о закупке газа для Украины. Стороны обсудили различные возможности.

Зеленский отметил, что Украина ценит поддержку со стороны Норвегии, в частности безопасность и оборонное сотрудничество и координацию усилий для достижения справедливого и устойчивого мира.

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