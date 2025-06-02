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Новости Дефицит газа
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В Украине возможен дефицит газа из-за массированных атак РФ, - Зеленский

Зеленский предупредил о возможном дефиците газа

Из-за масштабных атак РФ по газовой инфраструктуре Украина может столкнуться с дефицитом газа.

Об этом во время брифинга с журналистами сообщил президент Владимир Зеленский, передает "ЭП", информирует Цензор.НЕТ.

"Были массированные атаки по газохранилищам и по объектам добычи. Мы потеряли часть возможностей, которые сейчас постепенно восстанавливаем",- сказал глава государства.

По словам Зеленского, Украина уже нашла часть необходимого объема газа, однако не хватает еще около половины ресурса для полного покрытия потребностей.

"Мы договорились с министром энергетики, что мы будем искать возможности, как закрыть этот дефицит, который может быть, если не все восстановится, если не сможем полностью обеспечить газом наше население", - сказал глава государства.

Президент отметил, что речь идет о закупке газа на сумму примерно 1 миллиард евро. Он добавил, что обсуждал этот вопрос с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере во время встречи 2 июня.

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Автор: 

Газ (10236) дефицит (304) Зеленский Владимир (20794)


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Газ продали, теперь наживуться на "поставках" ...
И с видом лихим придурковатным, втридорога решать экстренную проблему, самими созданную.
Все, прекращаю розхитувати 😁
Не читаем ипсо, а лайкаем Скумбрию и #мамаримму
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02.06.2025 22:12 Ответить
Вава, ти ж гігавати ротом виробляєш, може й газ чимось спробуєш?
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02.06.2025 22:14 Ответить
Так що, тарифи не знизять в два рази?
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02.06.2025 22:26 Ответить
Потужно просрався на всіх фронтах.
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02.06.2025 22:34 Ответить
Треба визначитися - наш міністр енергетики чи прем'єр-міністр Норвегії будуть вирішувати проблему! Бо вирішить її, як завжди, сторонній прем'єр-міністр за наше бабло, а майже все бабло скомуніздить наш міністр.
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02.06.2025 22:38 Ответить
Йо, 5-6 ефективних менеджерів зєлєнскаго", йо, усі офіси "простих рішень", йо, усі борщові набори імені скабєєвої-мосєйчучки, йо, усі ЩОДЕНННІ ТЕЛЕВІЗІЙНІ підраховування МІЛЬЯРДІВ кубометрів газа на зиму за часів "крадія" Порошенка... А, забув, йо, "ми не будемо підіймати тарифи під час війни, йо, яйця по 14 за П'ятого, куряча грудинка по 70, картопелька по, *****, ВІСІМ за найкращу і по 4 в АТБ. Йо, "погані Мінські" домовленності і "хАроші Оманські". І тут- обана- газом усю Європу за "бариги" Порошенка заливали зі сховищ і дві зими(чи всі три повномасштабки?) протрималися на запасах, що Порох робив, а тепер- фігак, ти слухаєш Маяк: Зеленський є рятівник, що зараз буде про газ домовлятися...
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02.06.2025 22:45 Ответить
 
 