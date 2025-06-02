В Украине возможен дефицит газа из-за массированных атак РФ, - Зеленский

Из-за масштабных атак РФ по газовой инфраструктуре Украина может столкнуться с дефицитом газа.

Об этом во время брифинга с журналистами сообщил президент Владимир Зеленский, передает "ЭП", информирует Цензор.НЕТ.

"Были массированные атаки по газохранилищам и по объектам добычи. Мы потеряли часть возможностей, которые сейчас постепенно восстанавливаем",- сказал глава государства.

По словам Зеленского, Украина уже нашла часть необходимого объема газа, однако не хватает еще около половины ресурса для полного покрытия потребностей.

"Мы договорились с министром энергетики, что мы будем искать возможности, как закрыть этот дефицит, который может быть, если не все восстановится, если не сможем полностью обеспечить газом наше население", - сказал глава государства.

Президент отметил, что речь идет о закупке газа на сумму примерно 1 миллиард евро. Он добавил, что обсуждал этот вопрос с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере во время встречи 2 июня.

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