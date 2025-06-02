Сили оборони ліквідували командування противника разом із засобами зв’язку, технікою та особовим складом. ВIДЕО

Бійці 412-го полку Nemesis Сил безпілотних систем ліквідували командування противника на оперативно-тактичній глибині фронту. Найчастіше удари завдавалися скидами протитанкових мін.

Підбірка ударів по штабах була оприлюднена у телеграм-каналі полку, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Ліквідація командних пунктів з відповідними засобами зв’язку та управління, автотехнікою та особовим складом уповільнює здатність ворога до наступів", — прокоментували відео.

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