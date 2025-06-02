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Сили оборони ліквідували командування противника разом із засобами зв’язку, технікою та особовим складом. ВIДЕО
Бійці 412-го полку Nemesis Сил безпілотних систем ліквідували командування противника на оперативно-тактичній глибині фронту. Найчастіше удари завдавалися скидами протитанкових мін.
Підбірка ударів по штабах була оприлюднена у телеграм-каналі полку, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Ліквідація командних пунктів з відповідними засобами зв’язку та управління, автотехнікою та особовим складом уповільнює здатність ворога до наступів", — прокоментували відео.
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Половина від ЗСУ, а ще половина, що самі збирали. Мав ключик, потім відходили, дьоргали паракордом. Значить, без сюрпризів.
Багато так назбирали вздовж дороги між Вірнопіллям та трасою на Камишеваху.
Слава Україні !