9 035 4
Силы обороны ликвидировали командование противника вместе со средствами связи, техникой и личным составом. ВИДЕО
Бойцы 412-го полка Nemesis Сил беспилотных систем ликвидировали командование противника на оперативно-тактической глубине фронта. Чаще всего удары наносились сбросами противотанковых мин.
Подборка ударов по штабам была обнародована в телеграм-канале полка, сообщает Цензор.НЕТ.
"Ликвидация командных пунктов с соответствующими средствами связи и управления, автотехникой и личным составом замедляет способность врага к наступлениям", - прокомментировали видео.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Половина від ЗСУ, а ще половина, що самі збирали. Мав ключик, потім відходили, дьоргали паракордом. Значить, без сюрпризів.
Багато так назбирали вздовж дороги між Вірнопіллям та трасою на Камишеваху.
Слава Україні !