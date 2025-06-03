Єврокомісарка Кос: Усе готово для відкриття першого кластера переговорів з Україною і Молдовою

Єврокомісарка з питань розширення Марта Кос заявила, що Україна та Молдова повністю готові до відкриття першого кластера переговорів про вступ до Євросоюзу.

Про це вона сказала під час засідання комітету з закордонних справ Європарламенту, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "ЄП".

"Нам абсолютно необхідно зробити наступний крок з Україною та Молдовою. Обидві країни виконали своє домашнє завдання. Все готово і в руках Ради, щоб відкрити перший кластер", - підкреслила Кос.

Вона також зазначила, що вступ України до ЄС є ключовим елементом безпеки для Європи та наголосила на важливості збереження динаміки реформ.

Кос нагадала, що Україна досягла 36 індикаторів реформ, зокрема у боротьбі з корупцією, лібералізації енергетичного ринку, корпоративному управлінні та покращенні бізнес-клімату. Єврокомісарка відзначила, що ці зміни були здійснені в умовах війни й наближають Україну до ЄС у політичному, правовому та економічному вимірах.

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