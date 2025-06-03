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Новости Членство Украины в ЕС
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Еврокомиссар Кос: Все готово для открытия первого кластера переговоров с Украиной и Молдовой

Европейская комиссар Марта Кос

Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос заявила, что Украина и Молдова полностью готовы к открытию первого кластера переговоров о вступлении в Евросоюз.

Об этом она сказала во время заседания комитета по иностранным делам Европарламента, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ЕП".

"Нам абсолютно необходимо сделать следующий шаг с Украиной и Молдовой. Обе страны выполнили свое домашнее задание. Все готово и в руках Совета, чтобы открыть первый кластер", - подчеркнула Кос.

Она также отметила, что вступление Украины в ЕС является ключевым элементом безопасности для Европы и подчеркнула важность сохранения динамики реформ.

Кос напомнила, что Украина достигла 36 индикаторов реформ, в частности в борьбе с коррупцией, либерализации энергетического рынка, корпоративном управлении и улучшении бизнес-климата. Еврокомиссар отметила, что эти изменения были осуществлены в условиях войны и приближают Украину к ЕС в политическом, правовом и экономическом измерениях.

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Автор: 

Молдова (1884) Украина (45008) членство в ЕС (1055)


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Так, Україна і Молдова готові. А Євросоюз (орбан, фіцо, навроцкій) готові?
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03.06.2025 12:36 Ответить
Трійця орбан фіцо навроцький може поповнитись косоокою Мелоні. То ще та…
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03.06.2025 12:41 Ответить
первый фуястер
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03.06.2025 12:41 Ответить
Перший кластер з узгодження чергового фігастра з десятим підхренастом. Ці лицемірні гойдалки вже третій рік...
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03.06.2025 12:47 Ответить
нажаль, так з усіма теперішніми кандидатами в ЄС. Реально ЄС не зацікавлений в розширенні і максимально мурижить всіх кандидатів. Македонію он взагалі змусили перейменуватися і переписати історію, при цьому Болгарія продовжує щось там вимагати для своєї меншини і блокує переговори (прям як Польща та Угорщина). Звісно Україна має рухатися до ЄС (як би і варіантів не залишилось), але всі розуміють що перспективи дуже умовні і ніяких часових рамок немає.
Тим більше що з часів ковіду ЄС увійшов в затяжку економічну кризу і чесно кажучи, не факт що вибереться з неї взагалі.
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03.06.2025 14:40 Ответить
 
 