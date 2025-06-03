Еврокомиссар Кос: Все готово для открытия первого кластера переговоров с Украиной и Молдовой

Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос заявила, что Украина и Молдова полностью готовы к открытию первого кластера переговоров о вступлении в Евросоюз.

Об этом она сказала во время заседания комитета по иностранным делам Европарламента, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ЕП".

"Нам абсолютно необходимо сделать следующий шаг с Украиной и Молдовой. Обе страны выполнили свое домашнее задание. Все готово и в руках Совета, чтобы открыть первый кластер", - подчеркнула Кос.

Она также отметила, что вступление Украины в ЕС является ключевым элементом безопасности для Европы и подчеркнула важность сохранения динамики реформ.

Кос напомнила, что Украина достигла 36 индикаторов реформ, в частности в борьбе с коррупцией, либерализации энергетического рынка, корпоративном управлении и улучшении бизнес-климата. Еврокомиссар отметила, что эти изменения были осуществлены в условиях войны и приближают Украину к ЕС в политическом, правовом и экономическом измерениях.

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