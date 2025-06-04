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Новини Атака дронів на Чернігівщину
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Росія атакувала дроном прикордоння Чернігівщини: поранено цивільного

рф,дрон

Унаслідок атаки російського безпілотника поранено мирного жителя у прикордонному селі Новгород-Сіверської громади Чернігівської області.

Про це повідомив начальник Чернігівської обласної військової адміністрації В’ячеслав Чаус у Телеграмі, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, 43-річний чоловік зазнав поранень після того, як БПЛА влучив у його подвір’я. Потерпілого госпіталізували.

Окрім цього, протягом останньої доби зафіксовано 26 обстрілів і 34 вибухи в Чернігівській області. Під ворожим вогнем опинилися 12 населених пунктів у трьох громадах - Семенівській, Сновській і Новгород-Сіверській.

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Автор: 

обстріл (29105) Чернігівська область (935)


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