Росія атакувала дроном прикордоння Чернігівщини: поранено цивільного
Унаслідок атаки російського безпілотника поранено мирного жителя у прикордонному селі Новгород-Сіверської громади Чернігівської області.
Про це повідомив начальник Чернігівської обласної військової адміністрації В’ячеслав Чаус у Телеграмі, передає Цензор.НЕТ.
За його словами, 43-річний чоловік зазнав поранень після того, як БПЛА влучив у його подвір’я. Потерпілого госпіталізували.
Окрім цього, протягом останньої доби зафіксовано 26 обстрілів і 34 вибухи в Чернігівській області. Під ворожим вогнем опинилися 12 населених пунктів у трьох громадах - Семенівській, Сновській і Новгород-Сіверській.
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