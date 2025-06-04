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Новости Атака дронов на Черниговщину
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Россия атаковала дроном приграничные районы Черниговской области: ранен гражданский

рф,дрон

В результате атаки российского беспилотника ранен мирный житель в приграничном селе Новгород-Северской громады Черниговской области.

Об этом сообщил начальник Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус в Телеграмме, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, 43-летний мужчина получил ранения после того, как БПЛА попал в его двор. Пострадавшего госпитализировали.

Кроме этого, в течение последних суток зафиксировано 26 обстрелов и 34 взрыва в Черниговской области. Под вражеским огнем оказались 12 населенных пунктов в трех громадах - Семеновской, Сновской и Новгород-Северской.

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Автор: 

обстрел (27784) Черниговская область (1160)


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