Россия атаковала дроном приграничные районы Черниговской области: ранен гражданский

В результате атаки российского беспилотника ранен мирный житель в приграничном селе Новгород-Северской громады Черниговской области.

Об этом сообщил начальник Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус в Телеграмме, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, 43-летний мужчина получил ранения после того, как БПЛА попал в его двор. Пострадавшего госпитализировали.

Кроме этого, в течение последних суток зафиксировано 26 обстрелов и 34 взрыва в Черниговской области. Под вражеским огнем оказались 12 населенных пунктов в трех громадах - Семеновской, Сновской и Новгород-Северской.

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