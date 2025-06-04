Ексголова Хмельницької МСЕК Крупа залишиться під вартою до 13 липня, - ВАКС
Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду 4 червня залишила без змін запобіжний захід колишній голові Хмельницької обласної МСЕК Тетяні Крупі, підозрюваній у незаконному збагаченні.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.
Вона залишатиметься під вартою до 13 липня з можливістю внесення 112 млн грн застави.
Як зазначається, адвокати просили змінити запобіжний захід Крупі на домашній арешт або більш м’який. Захисники вказували на тривале перебування підозрюваної у СІЗО - понад вісім місяців - і називали це надмірно суворим запобіжним заходом. Однак суд не задовольнив їхню апеляційну скаргу.
Під час засідання сторона захисту також просила відкласти розгляд, з огляду на відсутність одного з адвокатів. Після його прибуття суд все ж перейшов до розгляду справи по суті.
Крупа, присутня у залі суду, також просила змінити запобіжний захід на такий, що не передбачає тримання під вартою, однак суд залишив ухвалу без змін.
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