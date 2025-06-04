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Новости Дело Татьяны Крупы
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Экс-глава Хмельницкой МСЭК Крупа останется под стражей до 13 июля, - ВАКС

Коррупция в МСЭК: что нашли в телефоне Татьяны Крупы

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда 4 июня оставила без изменений меру пресечения бывшей главе Хмельницкой областной МСЭК Татьяне Крупе, подозреваемой в незаконном обогащении.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

Она будет оставаться под стражей до 13 июля с возможностью внесения 112 млн грн залога.

Как отмечается, адвокаты просили изменить меру пресечения Крупе на домашний арест или более мягкую. Защитники указывали на длительное пребывание подозреваемой в СИЗО - более восьми месяцев - и называли это чрезмерно строгой мерой пресечения. Однако суд не удовлетворил их апелляционную жалобу.

Во время заседания сторона защиты также просила отложить рассмотрение, учитывая отсутствие одного из адвокатов. После его прибытия суд все же перешел к рассмотрению дела по существу.

Крупа, присутствующая в зале суда, также просила изменить меру пресечения на такую, которая не предусматривает содержания под стражей, однако суд оставил решение без изменений.

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Автор: 

Антикоррупционный суд (1219) мера пресечения (465) Крупа Татьяна (36)


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хм...яка заплутана справа , Шерлок Холмс відпочиває ... я думав вона вже давно на нарах з конфіскацією усього заробленого .
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04.06.2025 15:08 Ответить
чому її не судять? Так буває, коли затримують для піару та коли ніхто з членів каральної системи не несе персональної відповідальності за свої незаконні дії
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04.06.2025 15:21 Ответить
Іде торг
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04.06.2025 16:00 Ответить
 
 