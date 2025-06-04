Проросійського пропагандиста Шарія заочно засудили в Україні до 15 років тюрми за державну зраду, - СБУ
Прокремлівського пропагандиста та блогера Анатолія Шарія заочно засудили в Україні до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Зараз Шарій проживає в Іспанії.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр СБУ.
Відповідне рішення 4 червня ухвалив Вінницький міський суд Вінницької області.
Зазначається, що з початку повномасштабної війни Шарій був залучений до реалізації інформаційних диверсій ФСБ РФ проти нашої держави.
Йдеться про участь пропагандиста у підготовці та поширенні постановочних відео, де рашисти допитують українських військовополонених.
Розслідування встановило, що Шарій підказував окупантам, як знімати допити у "потрібному форматі" і які запитання ставити бранцям.
Після зйомок зловмисник монтував отримані відеоматеріали, щоб вирізати з них "дискредитаційні" для РФ кадри, зокрема із ознаками катувань полонених.
За даними слідства, комунікація Шарія з окупантами відбувалася через ексочільника Головного управління Національної поліції у Вінницькій області Антона Шевцова, який переховується у Севастополі за підозрою у держзраді.
Задокументовано, що саме від нього пропагандист отримував відео з допитів полонених воїнів ЗСУ, а після "монтажу" поширював через свої інформресурси, додає СБУ.
На підставі доказів, зібраних слідчими СБУ, Шарія та його спільника Шевцова визнано винними за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану).
Також Вінницький суд ухвалив рішення конфіскувати у власність держави доменні імена його каналів у Telegram та YouTube.
Шарій також прокоментував вирок українського суду у себе в телеграм-каналі.
Нагадаємо, торік президент України Володимир Зеленський підписав указ, який продовжує на 10 років застосування санкцій щодо пропагандиста та блогера Анатолія Шарія.
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Подібне, як собачі бої, з участю Українців, робив ще один заробітчанин за підтримки власників каналів, на Свободі слова, шустер!!
Чим більше на тєлєку, «правди з лайна і палок», та за московським сценарію, тим більше грошей отримували, такі істоти!!
Це вже банально клікбейт!! Це інфомусор, який лише займає місце в стрічці 😡😡😡😡😡