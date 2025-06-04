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Новини Вирок Анатолію Шарію
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Проросійського пропагандиста Шарія заочно засудили в Україні до 15 років тюрми за державну зраду, - СБУ

Прокремлівського пропагандиста та блогера Анатолія Шарія заочно засудили в Україні до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Зараз Шарій проживає в Іспанії.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр СБУ. 

Відповідне рішення 4 червня ухвалив Вінницький міський суд Вінницької області.

Зазначається, що з початку повномасштабної війни Шарій був залучений до реалізації інформаційних диверсій ФСБ РФ проти нашої держави. 

Йдеться про участь пропагандиста у підготовці та поширенні постановочних відео, де рашисти допитують українських військовополонених.

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Розслідування встановило, що Шарій підказував окупантам, як знімати допити у "потрібному форматі" і які запитання ставити бранцям.

Після зйомок зловмисник монтував отримані відеоматеріали, щоб вирізати з них "дискредитаційні" для РФ кадри, зокрема із ознаками катувань полонених.

За даними слідства, комунікація Шарія з окупантами відбувалася через ексочільника Головного управління Національної поліції у Вінницькій області Антона Шевцова, який переховується у Севастополі за підозрою у держзраді.

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Задокументовано, що саме від нього пропагандист отримував відео з допитів полонених воїнів ЗСУ, а після "монтажу" поширював через свої інформресурси, додає СБУ.

На підставі доказів, зібраних слідчими СБУ, Шарія та його спільника Шевцова визнано винними за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану).

Також Вінницький суд ухвалив рішення конфіскувати у власність держави доменні імена його каналів у Telegram та YouTube.

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Шарій також прокоментував вирок українського суду у себе в телеграм-каналі. 

Анатолій Шарій заочно отримав 15 років в Україні
Анатолій Шарій заочно отримав 15 років в Україні

Нагадаємо, торік президент України Володимир Зеленський підписав указ, який продовжує на 10 років застосування санкцій щодо пропагандиста та блогера Анатолія Шарія.

Автор: 

вирок (1091) пропаганда (2822) СБУ (12954) державна зрада (1714) Шарій Анатолій (227)


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Топ коментарі
+10
Мотоцікліст вже у дорозі.
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04.06.2025 19:45 Відповісти
+7
Може зіграти з ним в Портнова?
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04.06.2025 19:44 Відповісти
+7
Шарік має зустрітися з портновим. Гнида заслуговує ще на концерт до кабздона.
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04.06.2025 19:45 Відповісти
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Може зіграти з ним в Портнова?
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04.06.2025 19:44 Відповісти
Мотоцікліст вже у дорозі.
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04.06.2025 19:45 Відповісти
Толіку, мотоціклист вже виїхав.
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04.06.2025 19:44 Відповісти
Шарік має зустрітися з портновим. Гнида заслуговує ще на концерт до кабздона.
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04.06.2025 19:45 Відповісти
Коли його вже засудять як Портнова?У Шаріка тут була кишенькова партійка.Дуже багато з них працює на ворога.
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04.06.2025 19:46 Відповісти
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04.06.2025 19:47 Відповісти
Гадити своїми діянням в голови Українцям, це те що робив отой шарій!
Подібне, як собачі бої, з участю Українців, робив ще один заробітчанин за підтримки власників каналів, на Свободі слова, шустер!!
Чим більше на тєлєку, «правди з лайна і палок», та за московським сценарію, тим більше грошей отримували, такі істоти!!
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04.06.2025 19:47 Відповісти
як цей підар ходить світом до тепер , навіть дубінками по черепу потужно ніхто не настукав
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04.06.2025 19:48 Відповісти
Брехня! Не за державну зраду. А за те, що цей пес посмів дошкульно гавкати на ОПешних.
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04.06.2025 19:49 Відповісти
Тобто і йому квітки на кобздона приготували - нехай іде до своїх
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04.06.2025 19:49 Відповісти
Як би дійсно хотіли - йому б вже 10 разів можна було макітру відірвати .... а так - воно ще й апеляцію подасть ... і виграє !
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04.06.2025 19:51 Відповісти
тОля, чекай гостей!!! Одягни костюмчик, коли тобі будуть зачитувати приговор, і одразу купи собі труну!!!
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04.06.2025 19:53 Відповісти
М-да... Стільки дронів ще треба... Але я готовий "прийняти участь" !
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04.06.2025 20:09 Відповісти
Але це не точно, тому що в INTERPOL ніхто не звертався !
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04.06.2025 19:57 Відповісти
Коли немає вдома, можете навіть морду бити © ...
Це вже банально клікбейт!! Це інфомусор, який лише займає місце в стрічці 😡😡😡😡😡
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04.06.2025 20:06 Відповісти
Цікаво, чому його Шпанія не хоча видати, як підозрюваного у педофілії? В ЄС же з цим суворо!
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04.06.2025 20:25 Відповісти
Шарикову кабзда.
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04.06.2025 20:37 Відповісти
 
 