Пророссийский пропагандист Шарий заочно приговорен в Украине к 15 годам тюрьмы за государственную измену, - СБУ
Прокремлевского пропагандиста и блогера Анатолия Шария заочно приговорили в Украине к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Сейчас Шарий проживает в Испании.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр СБУ.
Соответствующее решение 4 июня принял Винницкий городской суд Винницкой области.
Отмечается, что с начала полномасштабной войны Шарий был привлечен к реализации информационных диверсий ФСБ РФ против нашего государства.
Речь идет об участии пропагандиста в подготовке и распространении постановочных видео, где рашисты допрашивают украинских военнопленных.
Расследование установило, что Шарий подсказывал оккупантам, как снимать допросы в "нужном формате" и какие вопросы задавать пленным.
После съемок злоумышленник монтировал полученные видеоматериалы, чтобы вырезать из них "дискредитационные" для РФ кадры, в частности с признаками пыток пленных.
По данным следствия, коммуникация Шария с оккупантами происходила через экс-главу Главного управления Национальной полиции в Винницкой области Антона Шевцова, который скрывается в Севастополе по подозрению в госизмене.
Задокументировано, что именно от него пропагандист получал видео с допросов пленных воинов ВСУ, а после "монтажа" распространял через свои информресурсы, добавляет СБУ.
На основании доказательств, собранных следователями СБУ, Шарий и его сообщник Шевцов признаны виновными по ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения).
Также Винницкий суд принял решение конфисковать в собственность государства доменные имена его каналов в Telegram и YouTube.
Шарий также прокомментировал приговор украинского суда у себя в телеграм-канале.
Напомним, в прошлом году президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, который продлевает на 10 лет применение санкций в отношении пропагандиста и блогера Анатолия Шария.
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Подібне, як собачі бої, з участю Українців, робив ще один заробітчанин за підтримки власників каналів, на Свободі слова, шустер!!
Чим більше на тєлєку, «правди з лайна і палок», та за московським сценарію, тим більше грошей отримували, такі істоти!!
Це вже банально клікбейт!! Це інфомусор, який лише займає місце в стрічці 😡😡😡😡😡
А послезавтра на выборах Зеленского в президенты Украины будет два кандидата - Зеленский и Зеленский.