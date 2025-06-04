Пророссийский пропагандист Шарий заочно приговорен в Украине к 15 годам тюрьмы за государственную измену, - СБУ

Прокремлевского пропагандиста и блогера Анатолия Шария заочно приговорили в Украине к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Сейчас Шарий проживает в Испании.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Соответствующее решение 4 июня принял Винницкий городской суд Винницкой области.

Отмечается, что с начала полномасштабной войны Шарий был привлечен к реализации информационных диверсий ФСБ РФ против нашего государства.

Речь идет об участии пропагандиста в подготовке и распространении постановочных видео, где рашисты допрашивают украинских военнопленных.

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Расследование установило, что Шарий подсказывал оккупантам, как снимать допросы в "нужном формате" и какие вопросы задавать пленным.

После съемок злоумышленник монтировал полученные видеоматериалы, чтобы вырезать из них "дискредитационные" для РФ кадры, в частности с признаками пыток пленных.

По данным следствия, коммуникация Шария с оккупантами происходила через экс-главу Главного управления Национальной полиции в Винницкой области Антона Шевцова, который скрывается в Севастополе по подозрению в госизмене.

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Задокументировано, что именно от него пропагандист получал видео с допросов пленных воинов ВСУ, а после "монтажа" распространял через свои информресурсы, добавляет СБУ.

На основании доказательств, собранных следователями СБУ, Шарий и его сообщник Шевцов признаны виновными по ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения).

Также Винницкий суд принял решение конфисковать в собственность государства доменные имена его каналов в Telegram и YouTube.

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Шарий также прокомментировал приговор украинского суда у себя в телеграм-канале.





Напомним, в прошлом году президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, который продлевает на 10 лет применение санкций в отношении пропагандиста и блогера Анатолия Шария.