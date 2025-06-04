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Новости Приговор Анатолию Шарию
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Пророссийский пропагандист Шарий заочно приговорен в Украине к 15 годам тюрьмы за государственную измену, - СБУ

Прокремлевского пропагандиста и блогера Анатолия Шария заочно приговорили в Украине к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Сейчас Шарий проживает в Испании.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Соответствующее решение 4 июня принял Винницкий городской суд Винницкой области.

Отмечается, что с начала полномасштабной войны Шарий был привлечен к реализации информационных диверсий ФСБ РФ против нашего государства.

Речь идет об участии пропагандиста в подготовке и распространении постановочных видео, где рашисты допрашивают украинских военнопленных.

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Расследование установило, что Шарий подсказывал оккупантам, как снимать допросы в "нужном формате" и какие вопросы задавать пленным.

После съемок злоумышленник монтировал полученные видеоматериалы, чтобы вырезать из них "дискредитационные" для РФ кадры, в частности с признаками пыток пленных.

По данным следствия, коммуникация Шария с оккупантами происходила через экс-главу Главного управления Национальной полиции в Винницкой области Антона Шевцова, который скрывается в Севастополе по подозрению в госизмене.

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Задокументировано, что именно от него пропагандист получал видео с допросов пленных воинов ВСУ, а после "монтажа" распространял через свои информресурсы, добавляет СБУ.

На основании доказательств, собранных следователями СБУ, Шарий и его сообщник Шевцов признаны виновными по ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения).

Также Винницкий суд принял решение конфисковать в собственность государства доменные имена его каналов в Telegram и YouTube.

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Шарий также прокомментировал приговор украинского суда у себя в телеграм-канале.

Анатолий Шарий заочно получил 15 лет в Украине
Анатолий Шарий заочно получил 15 лет в Украине

Напомним, в прошлом году президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, который продлевает на 10 лет применение санкций в отношении пропагандиста и блогера Анатолия Шария.

Автор: 

приговор (1235) пропаганда (3695) СБУ (20023) государственная измена (1570) Шарий Анатолий (227)


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Топ комментарии
+13
Мотоцікліст вже у дорозі.
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04.06.2025 19:45 Ответить
+10
Може зіграти з ним в Портнова?
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04.06.2025 19:44 Ответить
+10
Шарік має зустрітися з портновим. Гнида заслуговує ще на концерт до кабздона.
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04.06.2025 19:45 Ответить
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Може зіграти з ним в Портнова?
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04.06.2025 19:44 Ответить
Мотоцікліст вже у дорозі.
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04.06.2025 19:45 Ответить
Толіку, мотоціклист вже виїхав.
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04.06.2025 19:44 Ответить
Шарік має зустрітися з портновим. Гнида заслуговує ще на концерт до кабздона.
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04.06.2025 19:45 Ответить
Коли його вже засудять як Портнова?У Шаріка тут була кишенькова партійка.Дуже багато з них працює на ворога.
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04.06.2025 19:46 Ответить
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04.06.2025 19:47 Ответить
Гадити своїми діянням в голови Українцям, це те що робив отой шарій!
Подібне, як собачі бої, з участю Українців, робив ще один заробітчанин за підтримки власників каналів, на Свободі слова, шустер!!
Чим більше на тєлєку, «правди з лайна і палок», та за московським сценарію, тим більше грошей отримували, такі істоти!!
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04.06.2025 19:47 Ответить
як цей підар ходить світом до тепер , навіть дубінками по черепу потужно ніхто не настукав
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04.06.2025 19:48 Ответить
Брехня! Не за державну зраду. А за те, що цей пес посмів дошкульно гавкати на ОПешних.
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04.06.2025 19:49 Ответить
Тобто і йому квітки на кобздона приготували - нехай іде до своїх
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04.06.2025 19:49 Ответить
Як би дійсно хотіли - йому б вже 10 разів можна було макітру відірвати .... а так - воно ще й апеляцію подасть ... і виграє !
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04.06.2025 19:51 Ответить
тОля, чекай гостей!!! Одягни костюмчик, коли тобі будуть зачитувати приговор, і одразу купи собі труну!!!
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04.06.2025 19:53 Ответить
М-да... Стільки дронів ще треба... Але я готовий "прийняти участь" !
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04.06.2025 20:09 Ответить
Але це не точно, тому що в INTERPOL ніхто не звертався !
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04.06.2025 19:57 Ответить
Коли немає вдома, можете навіть морду бити © ...
Це вже банально клікбейт!! Це інфомусор, який лише займає місце в стрічці 😡😡😡😡😡
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04.06.2025 20:06 Ответить
Цікаво, чому його Шпанія не хоча видати, як підозрюваного у педофілії? В ЄС же з цим суворо!
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04.06.2025 20:25 Ответить
Шарикову кабзда.
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04.06.2025 20:37 Ответить
Після таких повідомлень, раджу йому прибрати фен з ванної, та дивитися на вулиці, чи нема десь покинутих самокатів.
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04.06.2025 21:07 Ответить
Довольные щенята, желающие смерти Шарию (независимо от персоны Шария) просто не подозревают, что завтра по этому же сценарию отработают их любимого Петюню.

А послезавтра на выборах Зеленского в президенты Украины будет два кандидата - Зеленский и Зеленский.
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04.06.2025 21:16 Ответить
Портнов сконав і судді почали пукати
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04.06.2025 21:16 Ответить
от би ще хтось зЄлЄнскАвА засудив за державну зраду...
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04.06.2025 21:54 Ответить
Черт ****** 🇺🇦🇺🇦🇺🇦
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04.06.2025 22:05 Ответить
 
 