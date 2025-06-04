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Новини Статки родини Ігоря Мустеци
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Сестрі заступника генпрокурора Мустеци квартиру в Києві за понад 2,5 млн грн подарував сусід-пенсіонер, - розслідування

Сестра заступника генпрокурора отримала квартиру від пенсіонера

Восени 2022 року сестра заступника генерального прокурора України Ігоря Мустеци, Наталія Антонюк, стала власницею квартири в київському ЖК "Французький квартал-2". Нерухомість за понад 2,5 мільйона гривень їй подарував сусід-пенсіонер, який не має жодного бізнесу.

Про це йдеться у розслідуванні hromadske, повідомляє Цензор.НЕТ.

Як з'ясували журналісти, влітку 2020 року 73-річний пенсіонер Давид Вайнштейн купив квартиру в ЖК "Французький квартал-2" в інвестиційного фонду "Хантер", який належить оточенню лідера забороненої ОПЗЖ Юрію Бойку.

Чоловік придбав нерухомість за понад 2,5 мільйона гривень, тобто 94 тисячі доларів за тогочасним курсом. Ринкова ціна квартири мала б скласти близько 190 тисяч доларів - це понад вдвічі більше, ніж офіційно він за неї заплатив.

Через два роки - у вересні 2022 року Вайнштейн подарував цю квартиру сестрі заступника генпрокурора Ігоря Мустеци Наталії Антонюк. Вартість подарунка в договорі дарування оцінювалась уже у 8 млн гривень.

сестра Мустеци

Журналісти зауважують, що пенсіонер, який подарував квартиру сестрі генпрокурора, не володіє бізнесом, а також не має ФОП. Вайнштейн зареєстрований за адресою проживання в селі Шубранець Чернівецької області, у сусідньому будинку, що належить Василю Мустеці - батькові Ігоря Мустеци.

Давид Вайнштейн
Давид Вайнштейн

Сестра Ігоря Мустеци Наталія Антонюк та її чоловік Володимир Антонюк мають родинний бізнес у Чернівцях - торгують рибою.  У 2024 році пара задекларувала 6,5 млн грн доходів, з яких 5,5 млн - на Володимира.

Розслідувачі проаналізували податкові дані та рентабельність подібного бізнесу й дійшли висновку, що реальний прибуток із одного кіоску може становити 40–80 тис. грн (1-2 тисячі доларів) на місяць.

Після початку повномасштабного вторгнення сестра заступника генпрокурора з чоловіком придбали дві автівки VOLKSWAGEN TOUAREG 2024 випуску і HYUNDAI ENCINO 2021 року - загальною вартістю близько 100 тисяч доларів.

Раніше повідомлялося, що під час повномасштабної війни родичі заступника генерального прокурора України Ігоря Мустеци стали власниками елітної нерухомості та придбали дорогі автомобілі на сотні тисяч доларів.

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Автор: 

розслідування (2275) Мустеца Ігор (5) Генпрокурор (32)


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Топ коментарі
+14
Як і вся верховна рада. Особливо гетьманцев, третякова, желєзняк.
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04.06.2025 20:46 Відповісти
+13
Як крадуть при зеленому так не крали ніколи і ще під час війни. Повний піздець.
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04.06.2025 20:48 Відповісти
+12
гадюче кубло...
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04.06.2025 20:41 Відповісти
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гадюче кубло...
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04.06.2025 20:41 Відповісти
Як і вся верховна рада. Особливо гетьманцев, третякова, желєзняк.
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04.06.2025 20:46 Відповісти
тут вже треба методи Китаю чи фсб
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04.06.2025 20:46 Відповісти
Поки 73% відсотка вр не буде сидіти на лаві підсудних за беззаконня толку не буде.
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04.06.2025 20:47 Відповісти
Чому не 99% ...?
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04.06.2025 20:52 Відповісти
Як крадуть при зеленому так не крали ніколи і ще під час війни. Повний піздець.
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04.06.2025 20:48 Відповісти
Він ще й тцкшник , вітєран битв з Наполеоном
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04.06.2025 20:48 Відповісти
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04.06.2025 20:48 Відповісти
Ще один молдаво-циганський барон
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04.06.2025 20:48 Відповісти
Формула кабміну в дії - хтось воює, а хтось працює не покладаючи рук. Тільки от працюють не на обороноздатність, а на своє збагачення
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04.06.2025 20:52 Відповісти
Це не надзвичайна подія, а норма життя брехливих зелених гельмінтів під керівництвом закомплексованої неголеної моральної потворки у піжамі.
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04.06.2025 20:52 Відповісти
Дебільні 73% від 40%, що прийшли на вибори, напевно радіють за них зараз))) І наплювати, що більшість з цих 73% позбавлені квартир, здоров"я, рідних, життя. Головне: дайте єму ісчьо адін срок! Он научіцца!))
Так, придурки?))))
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04.06.2025 20:53 Відповісти
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04.06.2025 21:02 Відповісти
А кажуть, пенсії в Українців дуже маленькі?
А вони, он які «подарунки», стороннім особам «оформляють»!!
Прокурви на посадах та ще, з отої риби гроші, ось так,і використовують службове становище портновські!!
А чим вони гірші, від отієї стефанішиної, від дзвонарів з ОПУ?!?
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04.06.2025 20:55 Відповісти
Корейко? А ось і ні, Вайнштейн.
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04.06.2025 20:55 Відповісти
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04.06.2025 20:58 Відповісти
Ну а що можно чекати від корпорації "УКРАЇНА" ?
Що хочу , то і ворочу, а ти служи дурачек -получишь значек.
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04.06.2025 20:58 Відповісти
А, що так можно було?))
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04.06.2025 21:00 Відповісти
Понеслась моча по трубам. Кому дорогу перейшов?
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04.06.2025 21:01 Відповісти
Оце розвів зелений нікчема корупцію, куди тому Януовичу.
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04.06.2025 21:01 Відповісти
Нагадує анекдот про різницю між жіночою, і чоловічою логікою.
Василь мав 10 мільйонів. 8 дав Галі.
Чоловіча половина- За що???.
Жіноча - Де знайти такого Василя???
Так і тут - Де б такого сусіда знайти?.
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04.06.2025 21:03 Відповісти
Ну це все старі, зайорзані історії, які ніколи не кінчаться. А ось дивує, що «українці» називають свої фонди, компанії всілякими Хантерами- шмантерами, будівельні комплекси Хранцюзький квартал, Барселона, Венеція. Ми ледве відійшли від кацапських назв, то тепер окацаплене бидло цурається свого і ліпить безтолкові чужинські назви аби не своє, українське. Гидко це все…
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04.06.2025 21:14 Відповісти
по фамилии вайнштейн - ломаного гроша не подарят, натура такая
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04.06.2025 21:28 Відповісти
На квартиру потрібно накласти арешт, щоби її та сестра тишком-нишком не продала. А саму сестру разом із сусідом слід негайно затримати і допитати щодо обставин купівлі та дарування квартири та походження джерел для її придбання.
У разі виявлення причетності пана заступника генпрокурора до цієї оборудки - звільнити його з посади та затримати.
Внести до ЄРДР відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст.209 КК України (по факту, доки не арештують головного фігуранта).

* Стаття 209 ККУ. Легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом

Набуття, володіння, використання, розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі здійснення фінансової операції, вчинення правочину з таким майном, або переміщення, зміна форми (перетворення) такого майна, або вчинення дій, спрямованих на приховування, маскування походження такого майна або володіння ним, права на таке майно, джерела його походження, місцезнаходження, якщо ці діяння вчинені особою, яка знала або повинна була знати, що таке майно прямо чи опосередковано, повністю чи частково одержано злочинним шляхом, караються позбавленням волі на строк від трьох до шести років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до двох років та з конфіскацією майна.
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04.06.2025 21:34 Відповісти
******** живуть Українськи пенсiонери 😁
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04.06.2025 22:05 Відповісти
Не наворуешь не наживешь. В странах постсовка у людей никогда не было никаких перспектив. Вот и крутятся как могут.
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04.06.2025 22:11 Відповісти
... мафія.
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04.06.2025 22:24 Відповісти
 
 