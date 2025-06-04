Сестрі заступника генпрокурора Мустеци квартиру в Києві за понад 2,5 млн грн подарував сусід-пенсіонер, - розслідування

Восени 2022 року сестра заступника генерального прокурора України Ігоря Мустеци, Наталія Антонюк, стала власницею квартири в київському ЖК "Французький квартал-2". Нерухомість за понад 2,5 мільйона гривень їй подарував сусід-пенсіонер, який не має жодного бізнесу.

Про це йдеться у розслідуванні hromadske, повідомляє Цензор.НЕТ.

Як з'ясували журналісти, влітку 2020 року 73-річний пенсіонер Давид Вайнштейн купив квартиру в ЖК "Французький квартал-2" в інвестиційного фонду "Хантер", який належить оточенню лідера забороненої ОПЗЖ Юрію Бойку.

Чоловік придбав нерухомість за понад 2,5 мільйона гривень, тобто 94 тисячі доларів за тогочасним курсом. Ринкова ціна квартири мала б скласти близько 190 тисяч доларів - це понад вдвічі більше, ніж офіційно він за неї заплатив.

Через два роки - у вересні 2022 року Вайнштейн подарував цю квартиру сестрі заступника генпрокурора Ігоря Мустеци Наталії Антонюк. Вартість подарунка в договорі дарування оцінювалась уже у 8 млн гривень.

Журналісти зауважують, що пенсіонер, який подарував квартиру сестрі генпрокурора, не володіє бізнесом, а також не має ФОП. Вайнштейн зареєстрований за адресою проживання в селі Шубранець Чернівецької області, у сусідньому будинку, що належить Василю Мустеці - батькові Ігоря Мустеци.



Давид Вайнштейн

Сестра Ігоря Мустеци Наталія Антонюк та її чоловік Володимир Антонюк мають родинний бізнес у Чернівцях - торгують рибою. У 2024 році пара задекларувала 6,5 млн грн доходів, з яких 5,5 млн - на Володимира.

Розслідувачі проаналізували податкові дані та рентабельність подібного бізнесу й дійшли висновку, що реальний прибуток із одного кіоску може становити 40–80 тис. грн (1-2 тисячі доларів) на місяць.

Після початку повномасштабного вторгнення сестра заступника генпрокурора з чоловіком придбали дві автівки VOLKSWAGEN TOUAREG 2024 випуску і HYUNDAI ENCINO 2021 року - загальною вартістю близько 100 тисяч доларів.

Раніше повідомлялося, що під час повномасштабної війни родичі заступника генерального прокурора України Ігоря Мустеци стали власниками елітної нерухомості та придбали дорогі автомобілі на сотні тисяч доларів.

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