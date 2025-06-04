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Новости Состояния семьи Игоря Мустецы
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Сестре заместителя генпрокурора Мустецы квартиру в Киеве за более 2,5 млн грн подарил сосед-пенсионер, - расследование

Сестра заместителя генпрокурора получила квартиру от пенсионера

Осенью 2022 года сестра заместителя генерального прокурора Украины Игоря Мустецы, Наталья Антонюк, стала владелицей квартиры в киевском ЖК "Французский квартал-2". Недвижимость за более чем 2,5 миллиона гривен ей подарил сосед-пенсионер, который не имеет никакого бизнеса.

Об этом говорится в расследовании hromadske, сообщает Цензор.НЕТ.

Как выяснили журналисты, летом 2020 года 73-летний пенсионер Давид Вайнштейн купил квартиру в ЖК "Французский квартал-2" у инвестиционного фонда "Хантер", который принадлежит окружению лидера запрещенной ОПЗЖ Юрию Бойко.

Мужчина приобрел недвижимость за более 2,5 миллиона гривен, то есть 94 тысячи долларов по тогдашнему курсу. Рыночная цена квартиры должна была бы составить около 190 тысяч долларов - это более чем вдвое больше, чем официально он за нее заплатил.

Через два года - в сентябре 2022 года Вайнштейн подарил эту квартиру сестре заместителя генпрокурора Игоря Мустецы Наталье Антонюк. Стоимость подарка в договоре дарения оценивалась уже в 8 млн гривен.

сестра Мустецы

Журналисты отмечают, что пенсионер, который подарил квартиру сестре генпрокурора, не владеет бизнесом, а также не имеет ФЛП. Вайнштейн зарегистрирован по адресу проживания в селе Шубранец Черновицкой области, в соседнем доме, принадлежащем Василию Мустеце - отцу Игоря Мустецы.

Давид Вайнштейн
Давид Вайнштейн

Сестра Игоря Мустецы Наталья Антонюк и ее муж Владимир Антонюк имеют семейный бизнес в Черновцах - торгуют рыбой. В 2024 году пара задекларировала 6,5 млн грн доходов, из которых 5,5 млн - на Владимира.

Расследователи проанализировали налоговые данные и рентабельность подобного бизнеса и пришли к выводу, что реальная прибыль с одного киоска может составлять 40-80 тыс. грн (1-2 тысячи долларов) в месяц.

После начала полномасштабного вторжения сестра заместителя генпрокурора с мужем приобрели две машины VOLKSWAGEN TOUAREG 2024 выпуска и HYUNDAI ENCINO 2021 года - общей стоимостью около 100 тысяч долларов.

Ранее сообщалось, что во время полномасштабной войны родственники заместителя генерального прокурора Украины Игоря Мустецы стали владельцами элитной недвижимости и приобрели дорогие автомобили на сотни тысяч долларов.

Читайте также: Отец заместителя генпрокурора Мустецы в начале полномасштабного вторжения вывез за границу более $1 млн, - расследование

Автор: 

расследование (3045) Мустеца Игорь (4) Генпрокурор (23)


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Топ комментарии
+14
Як і вся верховна рада. Особливо гетьманцев, третякова, желєзняк.
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04.06.2025 20:46 Ответить
+12
Як крадуть при зеленому так не крали ніколи і ще під час війни. Повний піздець.
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04.06.2025 20:48 Ответить
+11
гадюче кубло...
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04.06.2025 20:41 Ответить
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гадюче кубло...
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04.06.2025 20:41 Ответить
Як і вся верховна рада. Особливо гетьманцев, третякова, желєзняк.
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04.06.2025 20:46 Ответить
тут вже треба методи Китаю чи фсб
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04.06.2025 20:46 Ответить
Поки 73% відсотка вр не буде сидіти на лаві підсудних за беззаконня толку не буде.
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04.06.2025 20:47 Ответить
Чому не 99% ...?
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04.06.2025 20:52 Ответить
Як крадуть при зеленому так не крали ніколи і ще під час війни. Повний піздець.
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04.06.2025 20:48 Ответить
Він ще й тцкшник , вітєран битв з Наполеоном
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04.06.2025 20:48 Ответить
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04.06.2025 20:48 Ответить
Ще один молдаво-циганський барон
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04.06.2025 20:48 Ответить
Формула кабміну в дії - хтось воює, а хтось працює не покладаючи рук. Тільки от працюють не на обороноздатність, а на своє збагачення
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04.06.2025 20:52 Ответить
Це не надзвичайна подія, а норма життя брехливих зелених гельмінтів під керівництвом закомплексованої неголеної моральної потворки у піжамі.
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04.06.2025 20:52 Ответить
Дебільні 73% від 40%, що прийшли на вибори, напевно радіють за них зараз))) І наплювати, що більшість з цих 73% позбавлені квартир, здоров"я, рідних, життя. Головне: дайте єму ісчьо адін срок! Он научіцца!))
Так, придурки?))))
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04.06.2025 20:53 Ответить
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04.06.2025 21:02 Ответить
А кажуть, пенсії в Українців дуже маленькі?
А вони, он які «подарунки», стороннім особам «оформляють»!!
Прокурви на посадах та ще, з отої риби гроші, ось так,і використовують службове становище портновські!!
А чим вони гірші, від отієї стефанішиної, від дзвонарів з ОПУ?!?
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04.06.2025 20:55 Ответить
Корейко? А ось і ні, Вайнштейн.
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04.06.2025 20:55 Ответить
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04.06.2025 20:58 Ответить
Ну а що можно чекати від корпорації "УКРАЇНА" ?
Що хочу , то і ворочу, а ти служи дурачек -получишь значек.
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04.06.2025 20:58 Ответить
А, що так можно було?))
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04.06.2025 21:00 Ответить
Понеслась моча по трубам. Кому дорогу перейшов?
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04.06.2025 21:01 Ответить
Оце розвів зелений нікчема корупцію, куди тому Януовичу.
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04.06.2025 21:01 Ответить
Нагадує анекдот про різницю між жіночою, і чоловічою логікою.
Василь мав 10 мільйонів. 8 дав Галі.
Чоловіча половина- За що???.
Жіноча - Де знайти такого Василя???
Так і тут - Де б такого сусіда знайти?.
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04.06.2025 21:03 Ответить
Ну це все старі, зайорзані історії, які ніколи не кінчаться. А ось дивує, що «українці» називають свої фонди, компанії всілякими Хантерами- шмантерами, будівельні комплекси Хранцюзький квартал, Барселона, Венеція. Ми ледве відійшли від кацапських назв, то тепер окацаплене бидло цурається свого і ліпить безтолкові чужинські назви аби не своє, українське. Гидко це все…
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04.06.2025 21:14 Ответить
по фамилии вайнштейн - ломаного гроша не подарят, натура такая
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04.06.2025 21:28 Ответить
На квартиру потрібно накласти арешт, щоби її та сестра тишком-нишком не продала. А саму сестру разом із сусідом слід негайно затримати і допитати щодо обставин купівлі та дарування квартири та походження джерел для її придбання.
У разі виявлення причетності пана заступника генпрокурора до цієї оборудки - звільнити його з посади та затримати.
Внести до ЄРДР відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст.209 КК України (по факту, доки не арештують головного фігуранта).

* Стаття 209 ККУ. Легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом

Набуття, володіння, використання, розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі здійснення фінансової операції, вчинення правочину з таким майном, або переміщення, зміна форми (перетворення) такого майна, або вчинення дій, спрямованих на приховування, маскування походження такого майна або володіння ним, права на таке майно, джерела його походження, місцезнаходження, якщо ці діяння вчинені особою, яка знала або повинна була знати, що таке майно прямо чи опосередковано, повністю чи частково одержано злочинним шляхом, караються позбавленням волі на строк від трьох до шести років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до двох років та з конфіскацією майна.
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04.06.2025 21:34 Ответить
******** живуть Українськи пенсiонери 😁
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04.06.2025 22:05 Ответить
Не наворуешь не наживешь. В странах постсовка у людей никогда не было никаких перспектив. Вот и крутятся как могут.
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04.06.2025 22:11 Ответить
... мафія.
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04.06.2025 22:24 Ответить
 
 