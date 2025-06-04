Сестре заместителя генпрокурора Мустецы квартиру в Киеве за более 2,5 млн грн подарил сосед-пенсионер, - расследование
Осенью 2022 года сестра заместителя генерального прокурора Украины Игоря Мустецы, Наталья Антонюк, стала владелицей квартиры в киевском ЖК "Французский квартал-2". Недвижимость за более чем 2,5 миллиона гривен ей подарил сосед-пенсионер, который не имеет никакого бизнеса.
Об этом говорится в расследовании hromadske, сообщает Цензор.НЕТ.
Как выяснили журналисты, летом 2020 года 73-летний пенсионер Давид Вайнштейн купил квартиру в ЖК "Французский квартал-2" у инвестиционного фонда "Хантер", который принадлежит окружению лидера запрещенной ОПЗЖ Юрию Бойко.
Мужчина приобрел недвижимость за более 2,5 миллиона гривен, то есть 94 тысячи долларов по тогдашнему курсу. Рыночная цена квартиры должна была бы составить около 190 тысяч долларов - это более чем вдвое больше, чем официально он за нее заплатил.
Через два года - в сентябре 2022 года Вайнштейн подарил эту квартиру сестре заместителя генпрокурора Игоря Мустецы Наталье Антонюк. Стоимость подарка в договоре дарения оценивалась уже в 8 млн гривен.
Журналисты отмечают, что пенсионер, который подарил квартиру сестре генпрокурора, не владеет бизнесом, а также не имеет ФЛП. Вайнштейн зарегистрирован по адресу проживания в селе Шубранец Черновицкой области, в соседнем доме, принадлежащем Василию Мустеце - отцу Игоря Мустецы.
Сестра Игоря Мустецы Наталья Антонюк и ее муж Владимир Антонюк имеют семейный бизнес в Черновцах - торгуют рыбой. В 2024 году пара задекларировала 6,5 млн грн доходов, из которых 5,5 млн - на Владимира.
Расследователи проанализировали налоговые данные и рентабельность подобного бизнеса и пришли к выводу, что реальная прибыль с одного киоска может составлять 40-80 тыс. грн (1-2 тысячи долларов) в месяц.
После начала полномасштабного вторжения сестра заместителя генпрокурора с мужем приобрели две машины VOLKSWAGEN TOUAREG 2024 выпуска и HYUNDAI ENCINO 2021 года - общей стоимостью около 100 тысяч долларов.
Ранее сообщалось, что во время полномасштабной войны родственники заместителя генерального прокурора Украины Игоря Мустецы стали владельцами элитной недвижимости и приобрели дорогие автомобили на сотни тысяч долларов.
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Так, придурки?))))
А вони, он які «подарунки», стороннім особам «оформляють»!!
Прокурви на посадах та ще, з отої риби гроші, ось так,і використовують службове становище портновські!!
А чим вони гірші, від отієї стефанішиної, від дзвонарів з ОПУ?!?
Що хочу , то і ворочу, а ти служи дурачек -получишь значек.
Василь мав 10 мільйонів. 8 дав Галі.
Чоловіча половина- За що???.
Жіноча - Де знайти такого Василя???
Так і тут - Де б такого сусіда знайти?.
У разі виявлення причетності пана заступника генпрокурора до цієї оборудки - звільнити його з посади та затримати.
Внести до ЄРДР відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст.209 КК України (по факту, доки не арештують головного фігуранта).
* Стаття 209 ККУ. Легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом
Набуття, володіння, використання, розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі здійснення фінансової операції, вчинення правочину з таким майном, або переміщення, зміна форми (перетворення) такого майна, або вчинення дій, спрямованих на приховування, маскування походження такого майна або володіння ним, права на таке майно, джерела його походження, місцезнаходження, якщо ці діяння вчинені особою, яка знала або повинна була знати, що таке майно прямо чи опосередковано, повністю чи частково одержано злочинним шляхом, караються позбавленням волі на строк від трьох до шести років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до двох років та з конфіскацією майна.