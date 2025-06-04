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Новини Санкції проти Росії
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Настав час посилити тиск на РФ, ми маємо для цього необхідні інструменти, - Ліпавський

Ліпавський закликав до посилення санкцій проти РФ

Очільник Міністерства закордонних справ Чехії Ян Ліпавський закликав союзників до посилення санкційного тиску на РФ, щоб примусити її до миру.

Про це Ліпавський написав в соцмережі Х, повідомляє Цензор.НЕТ.

Дипломат зазначив, що під час останніх переговорів у Стамбулі Росія "повторила ультиматуми 2022 року" та відхилила пропозицію про безумовне припинення вогню.

"Ніяких серйозних переговорів, лише затягування часу та ігри. Настав час посилити тиск на Москву. Ми маємо для цього всі необхідні інструменти", - заявив Ліпавський.

Раніше глава Міноборони ФРН Борис Пісторіус заявляв, що Німеччина готується до запровадження нових, жорсткіших санкцій проти РФ.

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Автор: 

росія (65994) санкції (12085) Ліпавський Ян (117)


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Дави! - можна двома руками за горлянку
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04.06.2025 22:03 Відповісти
Скастувати Орбана,чий за пару Фіцу?
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04.06.2025 22:06 Відповісти
Давайте 18 пакет уже, в пятницу оформите, в понедельник пусть вступает в силу, на сша надежд мало, они сдулись до размеров интеллекта тромба!
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04.06.2025 22:08 Відповісти
Пан Ліпавський має не аби яку рацію і голос Чехії не останній в ЕС і НАТО
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04.06.2025 22:08 Відповісти
 
 