Настав час посилити тиск на РФ, ми маємо для цього необхідні інструменти, - Ліпавський
Очільник Міністерства закордонних справ Чехії Ян Ліпавський закликав союзників до посилення санкційного тиску на РФ, щоб примусити її до миру.
Про це Ліпавський написав в соцмережі Х, повідомляє Цензор.НЕТ.
Дипломат зазначив, що під час останніх переговорів у Стамбулі Росія "повторила ультиматуми 2022 року" та відхилила пропозицію про безумовне припинення вогню.
"Ніяких серйозних переговорів, лише затягування часу та ігри. Настав час посилити тиск на Москву. Ми маємо для цього всі необхідні інструменти", - заявив Ліпавський.
Раніше глава Міноборони ФРН Борис Пісторіус заявляв, що Німеччина готується до запровадження нових, жорсткіших санкцій проти РФ.
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Валентин Коваль #587289
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