Пришло время усилить давление на РФ, у нас есть для этого необходимые инструменты, - Липавский
Глава Министерства иностранных дел Чехии Ян Липавский призвал союзников к усилению санкционного давления на РФ, чтобы принудить ее к миру.
Об этом Липавский написал в соцсети Х, сообщает Цензор.НЕТ.
Дипломат отметил, что во время последних переговоров в Стамбуле Россия "повторила ультиматумы 2022 года" и отклонила предложение о безусловном прекращении огня.
"Никаких серьезных переговоров, только затягивание времени и игры. Пришло время усилить давление на Москву. Мы имеем для этого все необходимые инструменты", - заявил Липавский.
Ранее глава Минобороны ФРГ Борис Писториус заявлял, что Германия готовится к введению новых, более жестких санкций против РФ.
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