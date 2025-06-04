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Новости Санкции против России
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Пришло время усилить давление на РФ, у нас есть для этого необходимые инструменты, - Липавский

Липавский призвал к усилению санкций против РФ

Глава Министерства иностранных дел Чехии Ян Липавский призвал союзников к усилению санкционного давления на РФ, чтобы принудить ее к миру.

Об этом Липавский написал в соцсети Х, сообщает Цензор.НЕТ.

Дипломат отметил, что во время последних переговоров в Стамбуле Россия "повторила ультиматумы 2022 года" и отклонила предложение о безусловном прекращении огня.

"Никаких серьезных переговоров, только затягивание времени и игры. Пришло время усилить давление на Москву. Мы имеем для этого все необходимые инструменты", - заявил Липавский.

Ранее глава Минобороны ФРГ Борис Писториус заявлял, что Германия готовится к введению новых, более жестких санкций против РФ.

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Автор: 

россия (96139) санкции (11450) Липавский Ян (99)


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Дави! - можна двома руками за горлянку
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04.06.2025 22:03 Ответить
Скастувати Орбана,чий за пару Фіцу?
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04.06.2025 22:06 Ответить
Давайте 18 пакет уже, в пятницу оформите, в понедельник пусть вступает в силу, на сша надежд мало, они сдулись до размеров интеллекта тромба!
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04.06.2025 22:08 Ответить
Пан Ліпавський має не аби яку рацію і голос Чехії не останній в ЕС і НАТО
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04.06.2025 22:08 Ответить
 
 