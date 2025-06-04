Пришло время усилить давление на РФ, у нас есть для этого необходимые инструменты, - Липавский

Глава Министерства иностранных дел Чехии Ян Липавский призвал союзников к усилению санкционного давления на РФ, чтобы принудить ее к миру.

Об этом Липавский написал в соцсети Х, сообщает Цензор.НЕТ.

Дипломат отметил, что во время последних переговоров в Стамбуле Россия "повторила ультиматумы 2022 года" и отклонила предложение о безусловном прекращении огня.

"Никаких серьезных переговоров, только затягивание времени и игры. Пришло время усилить давление на Москву. Мы имеем для этого все необходимые инструменты", - заявил Липавский.

Ранее глава Минобороны ФРГ Борис Писториус заявлял, что Германия готовится к введению новых, более жестких санкций против РФ.

Читайте также: Новый пакет санкций США против РФ готов к утверждению, они коснутся нефтяной отрасли, - Келлог