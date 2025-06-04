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Новини Розмова Путіна з Папою Римським
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Папа Лев XIV закликав Путіна зробити жест, що сприятиме миру та підкреслив важливість діалогу, - Ватикан

Папа Лев поговорив із Путіним

Речник Святого Престолу підтвердив, що у середу, 4 червня, в другій половині дня відбулася телефонна розмова між Папою Левом XIV та диктатором РФ Володимиром Путіним.

Про це повідомляє Vatican News з посиланням на пресслужбу Ватикану, інформує Цензор.НЕТ.

"Під час розмови, окрім питань, що становлять взаємний інтерес, особлива увага була приділена ситуації в Україні та темі миру. Папа закликав Росію зробити жест, що сприятиме миру. Він також підкреслив важливість діалогу для налагодження позитивних контактів між сторонами та пошуку шляхів вирішення конфлікту", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що під час розмови Папи Лева XIV з Путіним "було обговорено гуманітарну ситуацію, необхідність сприяння допомозі там, де це необхідно, постійні зусилля щодо обміну полоненими та цінність праці, яку в цьому сенсі виконує кардинал Маттео Дзуппі".

Раніше в Кремлі заявили, що російський диктатор Володимир Путін вперше поговорив телефоном з Папою Римським Левом XIV.

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп повідомив про телефонну розмову 4 червня з російським диктатором Володимиром Путіним, яка тривала понад годину. Вони обговорили, зокрема, удари України по стратегічних літаках РФ на авіабазах.

Читайте також: У Кремлі заявили, що Путін поговорив із Папою Римським Левом

Автор: 

Ватикан (167) путін володимир (24103) Папа Римський Лев 14 (20)


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Топ коментарі
+3
А чого це всі раптом накинулися на Папу? На відміну від попередника, Лев цілком адекватний і звертається до х@йла, який є джерелом зла. Відлучити х@йла від церкви Папа не має можливості, бо ї@йло не католик, а гундяєвський сатаніст. Можливо трохи згодом Папа сором'язливо пожертвує на десяток ракет для України. Бо знищення чортів справа богоугодна.
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04.06.2025 23:34 Відповісти
+2
Скоріше глоток ,по самі яйця,
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04.06.2025 23:13 Відповісти
+2
Ці всі дзвінки- черговий спектакль, чергова змова трампа , папи римського і самого Чорта щоб ні в якому разі не дати хід санкціям. Читайте між рядків.
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04.06.2025 23:38 Відповісти
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Жест від ліктя чи від плеча?
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04.06.2025 23:12 Відповісти
Скоріше глоток ,по самі яйця,
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04.06.2025 23:13 Відповісти
Там помилка. Мало бути: "закликав жестом..." і далі за текстом. Власне тим жестом, про який Ви пишете і закликав. 😊
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04.06.2025 23:35 Відповісти
А що бог папі вже не відповідає? Пообіцяв би путлєру божу кару, а жести то щось з театру...
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04.06.2025 23:43 Відповісти
Застрелитися.

Було б добре.
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04.06.2025 23:13 Відповісти
Послав бы його до кабздона....а яким чином він туди потрапить то вже десяте діло
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04.06.2025 23:16 Відповісти
Ще гріхи прости людожеру.
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04.06.2025 23:15 Відповісти
Людожеру б простив, бо людожер не пізнав Господа, оскільки нічого не чув про Нього, а пуцину - ні, бо той власне проти Господа і пішов, відкинувши Заповіді. Зрештою прощає не Папа, а сам Господь, у Папи немає такої влади.
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04.06.2025 23:38 Відповісти
Ага, ударит орешником по какому-то католическому храму... Очень понятный жест будет?
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04.06.2025 23:15 Відповісти
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04.06.2025 23:16 Відповісти
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04.06.2025 23:17 Відповісти
Він вже роками показує жести!
Як не середній палець то долоню однієї руки кладе на іншу в районі ліктя.
Всі на це дивляться і висловлюють глибоку стурбованість.
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04.06.2025 23:18 Відповісти
А як же гроші ***** в Банку Ватикана? Ета другоє ?
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04.06.2025 23:21 Відповісти
Папа, в твоїй країні є капличка , там іконостас 16-того століття , фреска має назву - похорон сатани,,,от там істина
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04.06.2025 23:21 Відповісти
Гітлера Папа теж умиротворяв - слабенько я знаю історію - мабуть ні - бо Рим був з Берліном - але ж Ватикан сам по собі - не знаю
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04.06.2025 23:23 Відповісти
Погано люди знають історію - в тому то й біда ...
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://uk.wikipedia.org/wiki/%25D0%25A0%25D0%25B5%25D0%25B9%25D1%2585%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25BD%25D0%25BA%25D0%25BE%25D1%2580%25D0%25B4%25D0%25B0%25D1%2582&ved=2ahUKEwijzJfpzNiNAxX5PxAIHV6uPAsQFnoECD8QAQ&usg=AOvVaw2g2O3vB1kPfV28nlX4emvr

Рейхсконкордат



договір, укладений 20 липня 1933 між https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%96%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%85 Німеччиною і https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B9_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB Святим Престолом, котрим визначався статус https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B0 Римо-католицької церкви у Німеччині. З деякими обмеженнями діє понині.
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04.06.2025 23:28 Відповісти
Все равно что людоеда попросить перестать есть людей.

Все эти разговоры только на руку )(уйлу.
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04.06.2025 23:27 Відповісти
×уйло і без того трампону простату розминає, а до того був Франциск.
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04.06.2025 23:29 Відповісти
так він і робив жест, треба було просто у відеорежимі спілкуватись, тоді би папа і побачив.
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04.06.2025 23:30 Відповісти
А чого це всі раптом накинулися на Папу? На відміну від попередника, Лев цілком адекватний і звертається до х@йла, який є джерелом зла. Відлучити х@йла від церкви Папа не має можливості, бо ї@йло не католик, а гундяєвський сатаніст. Можливо трохи згодом Папа сором'язливо пожертвує на десяток ракет для України. Бо знищення чортів справа богоугодна.
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04.06.2025 23:34 Відповісти
У банку Ватикану бабла пуйла дофіга, при папєпєдніках сховав..цей папа, сором'язливо, може на всі ті гроші ракети закупити..або ракетний заводик нам збудувати
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04.06.2025 23:59 Відповісти
Лицеміри! Кати! Ви перемовляєтесь з терористом про спільні інтереси? Ви легалізували вбивцю і схиляєте свої тупі голови перед ним? Ви знову обкакуєтесь як тільки ***** піднімає свій немічний ядерний член! Н6ма вам виправдання!
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04.06.2025 23:35 Відповісти
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04.06.2025 23:35 Відповісти
Ці всі дзвінки- черговий спектакль, чергова змова трампа , папи римського і самого Чорта щоб ні в якому разі не дати хід санкціям. Читайте між рядків.
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04.06.2025 23:38 Відповісти
Сколько миллиардов долларов путина ты прячешь в банках Ватикана Лёвушка?? Святой *****!
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04.06.2025 23:38 Відповісти
а не пора Залужного повертати?
якщо він погодиться, а маю впевненість, що він погодиться.
ця зелено-сирська-будівельна корпорація по дорогам не тягне...
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04.06.2025 23:43 Відповісти
 
 