Папа Лев XIV закликав Путіна зробити жест, що сприятиме миру та підкреслив важливість діалогу, - Ватикан
Речник Святого Престолу підтвердив, що у середу, 4 червня, в другій половині дня відбулася телефонна розмова між Папою Левом XIV та диктатором РФ Володимиром Путіним.
Про це повідомляє Vatican News з посиланням на пресслужбу Ватикану, інформує Цензор.НЕТ.
"Під час розмови, окрім питань, що становлять взаємний інтерес, особлива увага була приділена ситуації в Україні та темі миру. Папа закликав Росію зробити жест, що сприятиме миру. Він також підкреслив важливість діалогу для налагодження позитивних контактів між сторонами та пошуку шляхів вирішення конфлікту", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що під час розмови Папи Лева XIV з Путіним "було обговорено гуманітарну ситуацію, необхідність сприяння допомозі там, де це необхідно, постійні зусилля щодо обміну полоненими та цінність праці, яку в цьому сенсі виконує кардинал Маттео Дзуппі".
Раніше в Кремлі заявили, що російський диктатор Володимир Путін вперше поговорив телефоном з Папою Римським Левом XIV.
Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп повідомив про телефонну розмову 4 червня з російським диктатором Володимиром Путіним, яка тривала понад годину. Вони обговорили, зокрема, удари України по стратегічних літаках РФ на авіабазах.
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Було б добре.
Як не середній палець то долоню однієї руки кладе на іншу в районі ліктя.
Всі на це дивляться і висловлюють глибоку стурбованість.
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Рейхсконкордат
договір, укладений 20 липня 1933 між https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%96%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%85 Німеччиною і https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B9_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB Святим Престолом, котрим визначався статус https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B0 Римо-католицької церкви у Німеччині. З деякими обмеженнями діє понині.
Все эти разговоры только на руку )(уйлу.
якщо він погодиться, а маю впевненість, що він погодиться.
ця зелено-сирська-будівельна корпорація по дорогам не тягне...