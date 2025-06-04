Папа Лев XIV закликав Путіна зробити жест, що сприятиме миру та підкреслив важливість діалогу, - Ватикан

Речник Святого Престолу підтвердив, що у середу, 4 червня, в другій половині дня відбулася телефонна розмова між Папою Левом XIV та диктатором РФ Володимиром Путіним.

Про це повідомляє Vatican News з посиланням на пресслужбу Ватикану, інформує Цензор.НЕТ.

"Під час розмови, окрім питань, що становлять взаємний інтерес, особлива увага була приділена ситуації в Україні та темі миру. Папа закликав Росію зробити жест, що сприятиме миру. Він також підкреслив важливість діалогу для налагодження позитивних контактів між сторонами та пошуку шляхів вирішення конфлікту", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що під час розмови Папи Лева XIV з Путіним "було обговорено гуманітарну ситуацію, необхідність сприяння допомозі там, де це необхідно, постійні зусилля щодо обміну полоненими та цінність праці, яку в цьому сенсі виконує кардинал Маттео Дзуппі".

Раніше в Кремлі заявили, що російський диктатор Володимир Путін вперше поговорив телефоном з Папою Римським Левом XIV.

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп повідомив про телефонну розмову 4 червня з російським диктатором Володимиром Путіним, яка тривала понад годину. Вони обговорили, зокрема, удари України по стратегічних літаках РФ на авіабазах.

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