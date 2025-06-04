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Новости Разговор Путина с Папой Римским
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Папа Лев XIV призвал Путина сделать жест, который будет способствовать миру, и подчеркнул важность диалога, - Ватикан

Папа Лев поговорил с Путиным

Представитель Святого Престола подтвердил, что в среду, 4 июня, во второй половине дня состоялся телефонный разговор между Папой Львом XIV и диктатором РФ Владимиром Путиным.

Об этом сообщает Vatican News со ссылкой на пресс-службу Ватикана, информирует Цензор.НЕТ.

"Во время разговора, кроме вопросов, представляющих взаимный интерес, особое внимание было уделено ситуации в Украине и теме мира. Папа призвал Россию сделать жест, который будет способствовать миру. Он также подчеркнул важность диалога для налаживания позитивных контактов между сторонами и поиска путей решения конфликта", - говорится в сообщении.

Отмечается, что во время разговора Папы Льва XIV с Путиным "обсуждалась гуманитарная ситуация, необходимость содействия помощи там, где это необходимо, постоянные усилия по обмену пленными и ценность труда, который в этом смысле выполняет кардинал Маттео Дзуппи".

Ранее в Кремле заявили, что российский диктатор Владимир Путин впервые поговорил по телефону с Папой Римским Львом XIV.

Напомним, что президент США Дональд Трамп сообщил о телефонном разговоре 4 июня с российским диктатором Владимиром Путиным, который длился более часа. Они обсудили, в частности, удары Украины по стратегическим самолетам РФ на авиабазах.

Читайте также: В Кремле заявили, что Путин поговорил с Папой Римским Львом

Автор: 

Ватикан (214) путин владимир (31544) Лев 14 (20)


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Топ комментарии
+6
А чого це всі раптом накинулися на Папу? На відміну від попередника, Лев цілком адекватний і звертається до х@йла, який є джерелом зла. Відлучити х@йла від церкви Папа не має можливості, бо ї@йло не католик, а гундяєвський сатаніст. Можливо трохи згодом Папа сором'язливо пожертвує на десяток ракет для України. Бо знищення чортів справа богоугодна.
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04.06.2025 23:34 Ответить
+3
Скоріше глоток ,по самі яйця,
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04.06.2025 23:13 Ответить
+2
Жест від ліктя чи від плеча?
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04.06.2025 23:12 Ответить
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Жест від ліктя чи від плеча?
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04.06.2025 23:12 Ответить
Скоріше глоток ,по самі яйця,
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04.06.2025 23:13 Ответить
Там помилка. Мало бути: "закликав жестом..." і далі за текстом. Власне тим жестом, про який Ви пишете і закликав. 😊
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04.06.2025 23:35 Ответить
А що бог папі вже не відповідає? Пообіцяв би путлєру божу кару, а жести то щось з театру...
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04.06.2025 23:43 Ответить
Застрелитися.

Було б добре.
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04.06.2025 23:13 Ответить
Послав бы його до кабздона....а яким чином він туди потрапить то вже десяте діло
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04.06.2025 23:16 Ответить
Ще гріхи прости людожеру.
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04.06.2025 23:15 Ответить
Людожеру б простив, бо людожер не пізнав Господа, оскільки нічого не чув про Нього, а пуцину - ні, бо той власне проти Господа і пішов, відкинувши Заповіді. Зрештою прощає не Папа, а сам Господь, у Папи немає такої влади.
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04.06.2025 23:38 Ответить
Ага, ударит орешником по какому-то католическому храму... Очень понятный жест будет?
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04.06.2025 23:15 Ответить
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04.06.2025 23:16 Ответить
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04.06.2025 23:17 Ответить
Він вже роками показує жести!
Як не середній палець то долоню однієї руки кладе на іншу в районі ліктя.
Всі на це дивляться і висловлюють глибоку стурбованість.
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04.06.2025 23:18 Ответить
А як же гроші ***** в Банку Ватикана? Ета другоє ?
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04.06.2025 23:21 Ответить
Папа, в твоїй країні є капличка , там іконостас 16-того століття , фреска має назву - похорон сатани,,,от там істина
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04.06.2025 23:21 Ответить
Гітлера Папа теж умиротворяв - слабенько я знаю історію - мабуть ні - бо Рим був з Берліном - але ж Ватикан сам по собі - не знаю
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04.06.2025 23:23 Ответить
Погано люди знають історію - в тому то й біда ...
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://uk.wikipedia.org/wiki/%25D0%25A0%25D0%25B5%25D0%25B9%25D1%2585%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25BD%25D0%25BA%25D0%25BE%25D1%2580%25D0%25B4%25D0%25B0%25D1%2582&ved=2ahUKEwijzJfpzNiNAxX5PxAIHV6uPAsQFnoECD8QAQ&usg=AOvVaw2g2O3vB1kPfV28nlX4emvr

Рейхсконкордат



договір, укладений 20 липня 1933 між https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%96%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%85 Німеччиною і https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B9_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB Святим Престолом, котрим визначався статус https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B0 Римо-католицької церкви у Німеччині. З деякими обмеженнями діє понині.
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04.06.2025 23:28 Ответить
Все равно что людоеда попросить перестать есть людей.

Все эти разговоры только на руку )(уйлу.
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04.06.2025 23:27 Ответить
×уйло і без того трампону простату розминає, а до того був Франциск.
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04.06.2025 23:29 Ответить
так він і робив жест, треба було просто у відеорежимі спілкуватись, тоді би папа і побачив.
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04.06.2025 23:30 Ответить
А чого це всі раптом накинулися на Папу? На відміну від попередника, Лев цілком адекватний і звертається до х@йла, який є джерелом зла. Відлучити х@йла від церкви Папа не має можливості, бо ї@йло не католик, а гундяєвський сатаніст. Можливо трохи згодом Папа сором'язливо пожертвує на десяток ракет для України. Бо знищення чортів справа богоугодна.
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04.06.2025 23:34 Ответить
У банку Ватикану бабла пуйла дофіга, при папєпєдніках сховав..цей папа, сором'язливо, може на всі ті гроші ракети закупити..або ракетний заводик нам збудувати
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04.06.2025 23:59 Ответить
Лицеміри! Кати! Ви перемовляєтесь з терористом про спільні інтереси? Ви легалізували вбивцю і схиляєте свої тупі голови перед ним? Ви знову обкакуєтесь як тільки ***** піднімає свій немічний ядерний член! Н6ма вам виправдання!
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04.06.2025 23:35 Ответить
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04.06.2025 23:35 Ответить
Ці всі дзвінки- черговий спектакль, чергова змова трампа , папи римського і самого Чорта щоб ні в якому разі не дати хід санкціям. Читайте між рядків.
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04.06.2025 23:38 Ответить
Сколько миллиардов долларов путина ты прячешь в банках Ватикана Лёвушка?? Святой *****!
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04.06.2025 23:38 Ответить
а не пора Залужного повертати?
якщо він погодиться, а маю впевненість, що він погодиться.
ця зелено-сирська-будівельна корпорація по дорогам не тягне...
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04.06.2025 23:43 Ответить
Лицемірство та легітимізація
А от в банку вати кану заморозити чи конфіскувати кошти чекістів - слабо?
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05.06.2025 00:11 Ответить
за такий папський заклик до куйла ,український нарід може сміливо йому показати рашистський відомий жест .який без слів дає розуміння " ось куй тобі" і ти не слуга Бога.а слуга куйла...
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05.06.2025 00:37 Ответить
 
 