Папа Лев XIV призвал Путина сделать жест, который будет способствовать миру, и подчеркнул важность диалога, - Ватикан
Представитель Святого Престола подтвердил, что в среду, 4 июня, во второй половине дня состоялся телефонный разговор между Папой Львом XIV и диктатором РФ Владимиром Путиным.
Об этом сообщает Vatican News со ссылкой на пресс-службу Ватикана, информирует Цензор.НЕТ.
"Во время разговора, кроме вопросов, представляющих взаимный интерес, особое внимание было уделено ситуации в Украине и теме мира. Папа призвал Россию сделать жест, который будет способствовать миру. Он также подчеркнул важность диалога для налаживания позитивных контактов между сторонами и поиска путей решения конфликта", - говорится в сообщении.
Отмечается, что во время разговора Папы Льва XIV с Путиным "обсуждалась гуманитарная ситуация, необходимость содействия помощи там, где это необходимо, постоянные усилия по обмену пленными и ценность труда, который в этом смысле выполняет кардинал Маттео Дзуппи".
Ранее в Кремле заявили, что российский диктатор Владимир Путин впервые поговорил по телефону с Папой Римским Львом XIV.
Напомним, что президент США Дональд Трамп сообщил о телефонном разговоре 4 июня с российским диктатором Владимиром Путиным, который длился более часа. Они обсудили, в частности, удары Украины по стратегическим самолетам РФ на авиабазах.
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Було б добре.
Як не середній палець то долоню однієї руки кладе на іншу в районі ліктя.
Всі на це дивляться і висловлюють глибоку стурбованість.
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://uk.wikipedia.org/wiki/%25D0%25A0%25D0%25B5%25D0%25B9%25D1%2585%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25BD%25D0%25BA%25D0%25BE%25D1%2580%25D0%25B4%25D0%25B0%25D1%2582&ved=2ahUKEwijzJfpzNiNAxX5PxAIHV6uPAsQFnoECD8QAQ&usg=AOvVaw2g2O3vB1kPfV28nlX4emvr
Рейхсконкордат
договір, укладений 20 липня 1933 між https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%96%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%85 Німеччиною і https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B9_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB Святим Престолом, котрим визначався статус https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B0 Римо-католицької церкви у Німеччині. З деякими обмеженнями діє понині.
Все эти разговоры только на руку )(уйлу.
якщо він погодиться, а маю впевненість, що він погодиться.
ця зелено-сирська-будівельна корпорація по дорогам не тягне...
А от в банку вати кану заморозити чи конфіскувати кошти чекістів - слабо?