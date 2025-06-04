Папа Лев XIV призвал Путина сделать жест, который будет способствовать миру, и подчеркнул важность диалога, - Ватикан

Представитель Святого Престола подтвердил, что в среду, 4 июня, во второй половине дня состоялся телефонный разговор между Папой Львом XIV и диктатором РФ Владимиром Путиным.

Об этом сообщает Vatican News со ссылкой на пресс-службу Ватикана, информирует Цензор.НЕТ.

"Во время разговора, кроме вопросов, представляющих взаимный интерес, особое внимание было уделено ситуации в Украине и теме мира. Папа призвал Россию сделать жест, который будет способствовать миру. Он также подчеркнул важность диалога для налаживания позитивных контактов между сторонами и поиска путей решения конфликта", - говорится в сообщении.

Отмечается, что во время разговора Папы Льва XIV с Путиным "обсуждалась гуманитарная ситуация, необходимость содействия помощи там, где это необходимо, постоянные усилия по обмену пленными и ценность труда, который в этом смысле выполняет кардинал Маттео Дзуппи".

Ранее в Кремле заявили, что российский диктатор Владимир Путин впервые поговорил по телефону с Папой Римским Львом XIV.

Напомним, что президент США Дональд Трамп сообщил о телефонном разговоре 4 июня с российским диктатором Владимиром Путиным, который длился более часа. Они обсудили, в частности, удары Украины по стратегическим самолетам РФ на авиабазах.

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