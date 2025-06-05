США відправляють спеціальні детонатори для ракет, які Україна використовує для збивання російських безпілотників, на Близький Схід, - WSJ
Міністр оборони США Піт Гегсет наказав переспрямувати американським військовим на Близькому Сході підривники ракет, які мала отримати Україна для боротьби з дронами РФ.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Wall Street Journal.
Зазначається, що Конгрес США був повідомлений минулого тижня.
Журналісти WSJ зазначають, що детонатори українські військовослужбовці використовували для відбиття атак російських безпілотників. Рішення про їх підправку Україні було ухвалено ще за адміністрації колишнього президента США Джо Байдена
Підривники ближньої дії були розроблені для ракет з лазерним наведенням класу земля-повітря. Збройні сили США адаптували ці ракети для запуску з винищувачів F-15E.
WSJ припиускає, що США пішли на такий крок через підготовку до можливого конфлікту з Іраном або відновлення бойових дій з єменськими хуситами.
Міністр оборони США також попередив, що європейські союзники України надаватимуть Києву переважну частку військової допомоги в майбутньому, оскільки західна частина Тихого океану буде "пріоритетним театром військових дій" для Пентагону.
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Ага, якраз... З ким ви там воювати будете, клоуни? Коли вам протистоїть країна з ядерним озброєнням, ви одразу ж тікаєте в кущі. Ви навіть тарифи не наважилися проти косооких запровадити.
Потужні результати для України пруть після цього як з року ізобілія.
Дипломатичну... а ви про що подумали? 😂
Чі самі прочитаєте?
А потім результат прочитайте.
До чого тут Європа? Вона випігує суто свої питання, як то не застосування 500% мит до них за покупку в рашці енергоносіїв, в разі схвалення проекту закону Ліндсі Грема. І тут прочитайте результат. Він вже озвучено автором цього закону.
Р.с. і ще, не навішуйте на всіх оцей совдепісько-енкевелиський сталісько-членінський ярлик про продажністьна всіх хто не закоханий у владу, а любить лише Україну!
Мстивий дідуган.
В регіональних масштабах - Румунія це росія, Молдова це Україна.
Але війни між ними чомусь немає.
Ну так чому за всі роки після Другої світової жодна країна Європи не анексувала шматок іншої країни Європи, хоча до Другої світової це траплялось часто?
І одна ця ненормальна зруйнує увесь устрій життя нормальних людей.
Бо ніхто не буде впевнений, що наступною жертвою не стане саме він.
Нічого не нагадує?
Поки ненормальний бачив, що за агресію буде болюча відповідь, він сидів тихо і не реалізовував своє право сили навіть якщо було стосовно кого і було велике бажання.
Ну а зараз все змінилось: ненормальний бачить, що баланс сил - на його користь, і можна почати реалізовувати право сили.
достойна допомога Україні тут і зараз - це значно дешевше чим ото ганятися за посланцями смерті від рузZZrого мірА по усьому Світі, як дурне кошеня за "сонячним зайчиком"