США відправляють спеціальні детонатори для ракет, які Україна використовує для збивання російських безпілотників, на Близький Схід, - WSJ

Міністр оборони США Піт Гегсет наказав переспрямувати американським військовим на Близькому Сході підривники ракет, які мала отримати Україна для боротьби з дронами РФ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Wall Street Journal.

Зазначається, що Конгрес США був повідомлений минулого тижня.

Журналісти WSJ зазначають, що детонатори українські військовослужбовці використовували для відбиття атак російських безпілотників. Рішення про їх підправку Україні було ухвалено ще за адміністрації колишнього президента США Джо Байдена

Підривники ближньої дії були розроблені для ракет з лазерним наведенням класу земля-повітря. Збройні сили США адаптували ці ракети для запуску з винищувачів F-15E.

WSJ припиускає, що США пішли на такий крок через підготовку до можливого конфлікту з Іраном або відновлення бойових дій з єменськими хуситами.

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Міністр оборони США також попередив, що європейські союзники України надаватимуть Києву переважну частку військової допомоги в майбутньому, оскільки західна частина Тихого океану буде "пріоритетним театром військових дій" для Пентагону.