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Новини допомога Україні від США
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США відправляють спеціальні детонатори для ракет, які Україна використовує для збивання російських безпілотників, на Близький Схід, - WSJ

США відправили підривники ракет, які повинна була отримати Україна для боротьби з російськими дронами.

Міністр оборони США Піт Гегсет наказав переспрямувати американським військовим на Близькому Сході підривники ракет, які мала отримати Україна для боротьби з дронами РФ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише  Wall Street Journal.

Зазначається, що Конгрес США був повідомлений минулого тижня.

Журналісти WSJ зазначають, що детонатори українські військовослужбовці використовували для відбиття атак російських безпілотників. Рішення про їх підправку Україні було ухвалено ще за адміністрації колишнього президента США Джо Байдена

Підривники ближньої дії були розроблені для ракет з лазерним наведенням класу земля-повітря. Збройні сили США адаптували ці ракети для запуску з винищувачів F-15E.

WSJ припиускає, що США пішли на такий крок через підготовку до можливого конфлікту з Іраном або відновлення бойових дій з єменськими хуситами.

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Міністр оборони США також попередив, що європейські союзники України надаватимуть Києву переважну частку військової допомоги в майбутньому, оскільки західна частина Тихого океану буде "пріоритетним театром військових дій" для Пентагону.

Автор: 

США (23375) Україна (5959) Близький Схід (48)


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Топ коментарі
+15
оскільки західна частина Тихого океану буде "пріоритетним театром військових дій" для Пентагону.

Ага, якраз... З ким ви там воювати будете, клоуни? Коли вам протистоїть країна з ядерним озброєнням, ви одразу ж тікаєте в кущі. Ви навіть тарифи не наважилися проти косооких запровадити.
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05.06.2025 08:05 Відповісти
+9
Як добре, що в США був наш поиужний десант з самим Єрмаком на чолі та Свириденко в якості меблів.
Потужні результати для України пруть після цього як з року ізобілія.
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05.06.2025 08:16 Відповісти
+6
Який старший? Це політика США. Насрати - і в кущі. В"єтнам, Лівія, Сірія, Ірак, Афганістан. Чому Україна мала стати виключенням з правил?
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05.06.2025 08:12 Відповісти
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оскільки західна частина Тихого океану буде "пріоритетним театром військових дій" для Пентагону.

Ага, якраз... З ким ви там воювати будете, клоуни? Коли вам протистоїть країна з ядерним озброєнням, ви одразу ж тікаєте в кущі. Ви навіть тарифи не наважилися проти косооких запровадити.
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05.06.2025 08:05 Відповісти
Там бойові папуаси з Нової Гвінеї дуже небезпечні.
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05.06.2025 08:44 Відповісти
Старший приказав
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05.06.2025 08:07 Відповісти
Який старший? Це політика США. Насрати - і в кущі. В"єтнам, Лівія, Сірія, Ірак, Афганістан. Чому Україна мала стати виключенням з правил?
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05.06.2025 08:12 Відповісти
Сербів ж втихомирили і з СРСР бодалися
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05.06.2025 08:21 Відповісти
В Сербів до цих пір теж порядку нема. І Вучич проросійський. З срср теж таке собі бодання. В"єтнам і Корею США програли. Далі, фактично, лише піпіськами мірялись.
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05.06.2025 08:30 Відповісти
У В"єтнамі не тільки США товклися як і в Афгані - Пн Корею не вдалося навернути до людей бо СРСР вліз
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05.06.2025 08:52 Відповісти
І підсумку США всіх покинули.
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05.06.2025 08:59 Відповісти
Ну чого ж всіх - у ПД Кореї Сирії Іраку є військові бази США
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05.06.2025 09:03 Відповісти
І що? В країнах повний безлад і беззаконня. США, які, типу, прийшли "принести демократію", на це похрін. Все, що їм було потрібно - поставити свої бази на території. А як далі житимуть аборигени? Та похрін...
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05.06.2025 09:06 Відповісти
Велика політика - в Німеччині теж американська база на 82 тис солдат
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05.06.2025 09:12 Відповісти
Демократія (якщо вона справді десь є в чистому вигляді) ніколи гарно не починалася: на початкових стадіях треба долати корупцію, безлад і конфлікти. Головне при цьому не звалитись назад в диктатуру.
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05.06.2025 09:19 Відповісти
На жаргоні - ... всіх кинули.
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05.06.2025 09:11 Відповісти
Так і є.
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05.06.2025 09:13 Відповісти
Як добре, що в США був наш поиужний десант з самим Єрмаком на чолі та Свириденко в якості меблів.
Потужні результати для України пруть після цього як з року ізобілія.
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05.06.2025 08:16 Відповісти
Там ще незламна послиця Маркарова нає немалу вагу.
Дипломатичну... а ви про що подумали? 😂
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05.06.2025 08:37 Відповісти
А я згадала китайську мудрість і трохи адоптувала до нашої української реальності: Той, хто мріє стати чиновником схожий на мишу; той, хто вже ним став схожий на ненажерливу свиню.
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05.06.2025 08:41 Відповісти
Так там десанти і з Англії, Франції, Німеччини були... Якщо ти йо.нутий і продажний, то з цим важко щось зробити.
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05.06.2025 08:46 Відповісти
Нагадати вам тему анонсованого нами десанту?
Чі самі прочитаєте?
А потім результат прочитайте.
До чого тут Європа? Вона випігує суто свої питання, як то не застосування 500% мит до них за покупку в рашці енергоносіїв, в разі схвалення проекту закону Ліндсі Грема. І тут прочитайте результат. Він вже озвучено автором цього закону.

Р.с. і ще, не навішуйте на всіх оцей совдепісько-енкевелиський сталісько-членінський ярлик про продажністьна всіх хто не закоханий у владу, а любить лише Україну!
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05.06.2025 08:55 Відповісти
В городі бузина... Ви реально вважаєте, що Трампа можна переконати хоч тисячам делегацій (навіть з Порохом і Ярошом) наїхати на дружбана путіна і почати реально допомогати Україні? Якщо так, то у вас проблеми.
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05.06.2025 09:18 Відповісти
Трамп так ненавидить Зеленського, що готовий на все, щоб зашкодити Україні, а страждають мільйони людей.
Мстивий дідуган.
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05.06.2025 08:16 Відповісти
Це ж награна ненависть. Він це робить показово. А ось ***** він любить всіма своїми гнилими нутрощами. Бо у ***** є бабло і зброя ядерна. А зеленський постійно щось просить як жебрак. Тому у голові трампона визрів геніальний за своєї тупістю план - бідний та слабкий має програти, а багатий та сильний виграти. Ось така у нього формула миру тепер...
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05.06.2025 08:28 Відповісти
Така формула була завжди. Право сильного.
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05.06.2025 08:33 Відповісти
Чому тоді Румунія досі не анексувала Молдову?
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05.06.2025 08:39 Відповісти
А повинна була?
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05.06.2025 08:47 Відповісти
Право сильного. У Молдови чи не найслабкіша у світі армія, маленьке населення, що у своїй масі так само прихильно відноситься до Румунії, як свого часу населення України - до росії, навіть у мовному питанні далі пішли: офіційна мова країни - румунська.
В регіональних масштабах - Румунія це росія, Молдова це Україна.
Але війни між ними чомусь немає.
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05.06.2025 08:51 Відповісти
Хлопчику, ти знов від нудьги намагаєшся розвести срач. Навіть, в країнах чи в окремих районах, де панує повне беззаконня, не всі стають злочинцями. Далеко не всі. Навпаки, переважна більшість ними не стає. І зовсім не тому, що вони слабкі. Але що з тобою можна обговорювати, якщо ти, навіть, в армії не служив і зовсім не знайомий ні з дідівщиною, ні з іншим беззаконням?
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05.06.2025 08:57 Відповісти
Ви сказали, що формула права сильного була завжди.
Ну так чому за всі роки після Другої світової жодна країна Європи не анексувала шматок іншої країни Європи, хоча до Другої світової це траплялось часто?
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05.06.2025 09:00 Відповісти
Я написав чому, але, чомусь, видалили. Повторю коротко: навіть, в країнах, де панує повне беззаконня, далеко не всі стали злочинцями. Навпаки, переважна більшість НЕ злочинці. І зовсім не тому, що вони слабкі.
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05.06.2025 09:03 Відповісти
Якось їм це допомагає захиститись від злочинців, коли ті приймають рішення пустити під ніж?
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05.06.2025 09:03 Відповісти
Не знаю. Я тобі дав відповідь на твій тупий висер, який ти накарякав заради розведення срачу: не кожен сильний нападає на слабшого, навіть, якщо є можливісь і впевнений в безкарності. Ти особисто підеш грабувати і бити свого слабшого сусіда, навіть, якщо будеш впевнений в тому, що тобі за це нічого не буде? Я - ні. І жодна НОРМАЛЬНА людина не піде. Ти - не знаю, Швидше за все - підеш.
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05.06.2025 09:12 Відповісти
А ненормальна - піде. Завжди знайдеться ненормальна.
І одна ця ненормальна зруйнує увесь устрій життя нормальних людей.
Бо ніхто не буде впевнений, що наступною жертвою не стане саме він.
Нічого не нагадує?
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05.06.2025 09:16 Відповісти
І нічого тому ненормальному не зробиш, поки нормальні не об"єднаються і гуртом не здолають ненормального. Тобто, те ж саме ПРАВО СИЛИ. Ти цього так і не зрозумів? Тоді нема сенсу з тобою далі дискутувати. Як завжди, розводиш срач заради срачу.
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05.06.2025 09:22 Відповісти
А, ну якщо ви бачите це так. Скоріше не право сили, а баланс сил.
Поки ненормальний бачив, що за агресію буде болюча відповідь, він сидів тихо і не реалізовував своє право сили навіть якщо було стосовно кого і було велике бажання.
Ну а зараз все змінилось: ненормальний бачить, що баланс сил - на його користь, і можна почати реалізовувати право сили.
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05.06.2025 09:26 Відповісти
Бо кацапи ще при Єльцин і не дали цього зробити! Бо він випадково розвалив СРСР щоб скинути з трону Горбачова, а потім хотів швиденько до купи назад зібрати та й не вийшло: грошей не було і Чесні підіср...ла!
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05.06.2025 09:25 Відповісти
право сильного - це сильно відсмоктати у ботоксного педофіла на очах у всього світу. патужно!)))
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05.06.2025 09:07 Відповісти
Саме так. Ботоксний виявився сильнішим.
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05.06.2025 09:23 Відповісти
У КГБіста путіна явно є компромат на рудого дідугана...
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05.06.2025 08:47 Відповісти
не зійшлися у розмові дві пихаті тварі - руда і зелена...
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05.06.2025 08:26 Відповісти
ОДНИМ СЛОВОМ.- АМЕРИКАНСЬКІ БРЕХЛИВІ АФЕРИСТИ
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05.06.2025 08:27 Відповісти
Одне слово - Трамп.
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05.06.2025 08:34 Відповісти
що це за дурня, які в біса підривники для ракет?
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05.06.2025 08:31 Відповісти
Детонатор. А як підривається бойовий заряд? Просто від удару? Ні, детонатором-підривником.
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05.06.2025 08:36 Відповісти
Піндоси!
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05.06.2025 08:58 Відповісти
Не панікуємо! Бо, як було вже не раз, вийде спростування чи роз*яснення, що воно не зовсім так ....
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05.06.2025 09:19 Відповісти
омериканці-МАГ-овці, коли через поразку у війні з Україною, обвалиться дика, людожерська недоімперія-бензоколонка Московія - обвалиться і світовий тероризм..
достойна допомога Україні тут і зараз - це значно дешевше чим ото ганятися за посланцями смерті від рузZZrого мірА по усьому Світі, як дурне кошеня за "сонячним зайчиком"
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05.06.2025 09:21 Відповісти
 
 