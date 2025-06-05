США отправляют специальные детонаторы для ракет, которые Украина использует для сбивания российских беспилотников, на Ближний Восток, - WSJ
Министр обороны США Пит Хегсет приказал перенаправить американским военным на Ближнем Востоке подрывники ракет, которые должна была получить Украина для борьбы с дронами РФ.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Wall Street Journal.
Отмечается, что Конгресс США был уведомлен на прошлой неделе.
Журналисты WSJ отмечают, что детонаторы украинские военнослужащие использовали для отражения атак российских беспилотников. Решение об их подправке Украине было принято еще при администрации бывшего президента США Джо Байдена
Подрывники ближнего действия были разработаны для ракет с лазерным наведением класса земля-воздух. Вооруженные силы США адаптировали эти ракеты для запуска с истребителей F-15E.
WSJ припиускает, что США пошли на такой шаг из-за подготовки к возможному конфликту с Ираном или возобновлению боевых действий с йеменскими хуситами.
Министр обороны США также предупредил, что европейские союзники Украины будут предоставлять Киеву подавляющую долю военной помощи в будущем, поскольку западная часть Тихого океана будет "приоритетным театром военных действий" для Пентагона.
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Ага, якраз... З ким ви там воювати будете, клоуни? Коли вам протистоїть країна з ядерним озброєнням, ви одразу ж тікаєте в кущі. Ви навіть тарифи не наважилися проти косооких запровадити.
Потужні результати для України пруть після цього як з року ізобілія.
Дипломатичну... а ви про що подумали? 😂
Чі самі прочитаєте?
А потім результат прочитайте.
До чого тут Європа? Вона випігує суто свої питання, як то не застосування 500% мит до них за покупку в рашці енергоносіїв, в разі схвалення проекту закону Ліндсі Грема. І тут прочитайте результат. Він вже озвучено автором цього закону.
Р.с. і ще, не навішуйте на всіх оцей совдепісько-енкевелиський сталісько-членінський ярлик про продажністьна всіх хто не закоханий у владу, а любить лише Україну!
А ще я вважаю, що час економити гроші на таких вояжах в нікуди.
І ще ваше питання дивне і не логічно, якщо знаючі результат цих вояжів наперед ви їх виправдовуєте і підтримуєте. То цілком очевидно, проблеми у вас, а не у мене.
Мстивий дідуган.
В регіональних масштабах - Румунія це росія, Молдова це Україна.
Але війни між ними чомусь немає.
Ну так чому за всі роки після Другої світової жодна країна Європи не анексувала шматок іншої країни Європи, хоча до Другої світової це траплялось часто?
І одна ця ненормальна зруйнує увесь устрій життя нормальних людей.
Бо ніхто не буде впевнений, що наступною жертвою не стане саме він.
Нічого не нагадує?
Поки ненормальний бачив, що за агресію буде болюча відповідь, він сидів тихо і не реалізовував своє право сили навіть якщо було стосовно кого і було велике бажання.
Ну а зараз все змінилось: ненормальний бачить, що баланс сил - на його користь, і можна почати реалізовувати право сили.
Європа має погодитись з поведінкою росії, бо це ж реалізація законного права сили?
Право - це коли за вами визнають можливість безперешкодно виконувати чи не виконувати якісь дії, і коли перешкоджання вам виконувати чи не виконувати ці дії тягне за собою відповідальність за порушення прав. Скільки країн/організацій притягнули до юридичної відповідальності за санкції проти росії, змусили санкції скасувати і відшкодувати втрати через них?
"Право - це коли за вами визнають можливість безперешкодно виконувати чи не виконувати якісь дії"
ХТО саме визнає? І за яким право саме той ХТОСЬ визнає, а не його опонент? Саме так, за правом СИЛЬНОГО. Переможе у війні інша сторона - встановить свої права. І вже опонент буде їх виконувати. Чому? Бо виявився слабшим і програв.
Якби право сили дійсно діяло, ніяких санкцій би Європа на росію не наклала.
Бо її напад на Україну вважався б реалізацією діючого у світі права сили.
Потужніша армія та економіка - значить, має право сили, а ми не маємо права перешкоджати.
Але ж Європа чудово знає, що буває у разі, коли дозволяєш комусь реалізувати своє право сили.
Європі це не подобається, і правильно. Бо так все і починається: спочатку - б'єш своїх, потім, коли натренувався і сподобалось, починаєш бити чужих.
Тому право сильного тут у рашки , а не у Румунії.
Так оце ж і є право сильного.
Ви все зводите до примітивної формули "might is right" безвідносно кінцевої мети. Сила ж може бути як зі знаком "плюс", так і зі знаком "мінус". трампон, маючи сильну армію, міг би припинити подальше кровопролиття в Україні. Але його очевидно приваблює темний бік сили. Йому подобаються багаті та сильні злочинці. Тому він всіляко підіграє ***** і ********** Україну до капітуляції.
достойна допомога Україні тут і зараз - це значно дешевше чим ото ганятися за посланцями смерті від рузZZrого мірА по усьому Світі, як дурне кошеня за "сонячним зайчиком"