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Новости помощь Украине от США
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США отправляют специальные детонаторы для ракет, которые Украина использует для сбивания российских беспилотников, на Ближний Восток, - WSJ

США отправили подрывники ракет, которые должна была получить Украина для борьбы с российскими дронами.

Министр обороны США Пит Хегсет приказал перенаправить американским военным на Ближнем Востоке подрывники ракет, которые должна была получить Украина для борьбы с дронами РФ.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Wall Street Journal.

Отмечается, что Конгресс США был уведомлен на прошлой неделе.

Журналисты WSJ отмечают, что детонаторы украинские военнослужащие использовали для отражения атак российских беспилотников. Решение об их подправке Украине было принято еще при администрации бывшего президента США Джо Байдена

Подрывники ближнего действия были разработаны для ракет с лазерным наведением класса земля-воздух. Вооруженные силы США адаптировали эти ракеты для запуска с истребителей F-15E.

WSJ припиускает, что США пошли на такой шаг из-за подготовки к возможному конфликту с Ираном или возобновлению боевых действий с йеменскими хуситами.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": США пока не одобрили решений по новой военной помощи Украине, потому что Трамп хочет завершить войну, - Уитакер

Министр обороны США также предупредил, что европейские союзники Украины будут предоставлять Киеву подавляющую долю военной помощи в будущем, поскольку западная часть Тихого океана будет "приоритетным театром военных действий" для Пентагона.

Автор: 

США (27118) Украина (45011) Ближний Восток (53)


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Топ комментарии
+21
оскільки західна частина Тихого океану буде "пріоритетним театром військових дій" для Пентагону.

Ага, якраз... З ким ви там воювати будете, клоуни? Коли вам протистоїть країна з ядерним озброєнням, ви одразу ж тікаєте в кущі. Ви навіть тарифи не наважилися проти косооких запровадити.
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05.06.2025 08:05 Ответить
+15
Як добре, що в США був наш поиужний десант з самим Єрмаком на чолі та Свириденко в якості меблів.
Потужні результати для України пруть після цього як з року ізобілія.
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05.06.2025 08:16 Ответить
+12
Який старший? Це політика США. Насрати - і в кущі. В"єтнам, Лівія, Сірія, Ірак, Афганістан. Чому Україна мала стати виключенням з правил?
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05.06.2025 08:12 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
оскільки західна частина Тихого океану буде "пріоритетним театром військових дій" для Пентагону.

Ага, якраз... З ким ви там воювати будете, клоуни? Коли вам протистоїть країна з ядерним озброєнням, ви одразу ж тікаєте в кущі. Ви навіть тарифи не наважилися проти косооких запровадити.
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05.06.2025 08:05 Ответить
Там бойові папуаси з Нової Гвінеї дуже небезпечні.
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05.06.2025 08:44 Ответить
Старший приказав
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05.06.2025 08:07 Ответить
Який старший? Це політика США. Насрати - і в кущі. В"єтнам, Лівія, Сірія, Ірак, Афганістан. Чому Україна мала стати виключенням з правил?
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05.06.2025 08:12 Ответить
Сербів ж втихомирили і з СРСР бодалися
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05.06.2025 08:21 Ответить
В Сербів до цих пір теж порядку нема. І Вучич проросійський. З срср теж таке собі бодання. В"єтнам і Корею США програли. Далі, фактично, лише піпіськами мірялись.
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05.06.2025 08:30 Ответить
У В"єтнамі не тільки США товклися як і в Афгані - Пн Корею не вдалося навернути до людей бо СРСР вліз
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05.06.2025 08:52 Ответить
І підсумку США всіх покинули.
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05.06.2025 08:59 Ответить
Ну чого ж всіх - у ПД Кореї Сирії Іраку є військові бази США
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05.06.2025 09:03 Ответить
І що? В країнах повний безлад і беззаконня. США, які, типу, прийшли "принести демократію", на це похрін. Все, що їм було потрібно - поставити свої бази на території. А як далі житимуть аборигени? Та похрін...
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05.06.2025 09:06 Ответить
Велика політика - в Німеччині теж американська база на 82 тис солдат
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05.06.2025 09:12 Ответить
Демократія (якщо вона справді десь є в чистому вигляді) ніколи гарно не починалася: на початкових стадіях треба долати корупцію, безлад і конфлікти. Головне при цьому не звалитись назад в диктатуру.
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05.06.2025 09:19 Ответить
На жаргоні - ... всіх кинули.
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05.06.2025 09:11 Ответить
Так і є.
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05.06.2025 09:13 Ответить
Шось ти не те того..., ти часом не прихований кацап?
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05.06.2025 09:53 Ответить
Як добре, що в США був наш поиужний десант з самим Єрмаком на чолі та Свириденко в якості меблів.
Потужні результати для України пруть після цього як з року ізобілія.
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05.06.2025 08:16 Ответить
Там ще незламна послиця Маркарова нає немалу вагу.
Дипломатичну... а ви про що подумали? 😂
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05.06.2025 08:37 Ответить
А я згадала китайську мудрість і трохи адоптувала до нашої української реальності: Той, хто мріє стати чиновником схожий на мишу; той, хто вже ним став схожий на ненажерливу свиню.
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05.06.2025 08:41 Ответить
Так там десанти і з Англії, Франції, Німеччини були... Якщо ти йо.нутий і продажний, то з цим важко щось зробити.
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05.06.2025 08:46 Ответить
Нагадати вам тему анонсованого нами десанту?
Чі самі прочитаєте?
А потім результат прочитайте.
До чого тут Європа? Вона випігує суто свої питання, як то не застосування 500% мит до них за покупку в рашці енергоносіїв, в разі схвалення проекту закону Ліндсі Грема. І тут прочитайте результат. Він вже озвучено автором цього закону.

Р.с. і ще, не навішуйте на всіх оцей совдепісько-енкевелиський сталісько-членінський ярлик про продажністьна всіх хто не закоханий у владу, а любить лише Україну!
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05.06.2025 08:55 Ответить
В городі бузина... Ви реально вважаєте, що Трампа можна переконати хоч тисячам делегацій (навіть з Порохом і Ярошом) наїхати на дружбана путіна і почати реально допомогати Україні? Якщо так, то у вас проблеми.
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05.06.2025 09:18 Ответить
Ні, я вважаю це неможливо зробити, але роздраконити цього його ще більше цілком можливо, що і вийшло.
А ще я вважаю, що час економити гроші на таких вояжах в нікуди.
І ще ваше питання дивне і не логічно, якщо знаючі результат цих вояжів наперед ви їх виправдовуєте і підтримуєте. То цілком очевидно, проблеми у вас, а не у мене.
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05.06.2025 09:28 Ответить
Трамп так ненавидить Зеленського, що готовий на все, щоб зашкодити Україні, а страждають мільйони людей.
Мстивий дідуган.
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05.06.2025 08:16 Ответить
Це ж награна ненависть. Він це робить показово. А ось ***** він любить всіма своїми гнилими нутрощами. Бо у ***** є бабло і зброя ядерна. А зеленський постійно щось просить як жебрак. Тому у голові трампона визрів геніальний за своєї тупістю план - бідний та слабкий має програти, а багатий та сильний виграти. Ось така у нього формула миру тепер...
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05.06.2025 08:28 Ответить
Така формула була завжди. Право сильного.
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05.06.2025 08:33 Ответить
Чому тоді Румунія досі не анексувала Молдову?
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05.06.2025 08:39 Ответить
А повинна була?
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05.06.2025 08:47 Ответить
Право сильного. У Молдови чи не найслабкіша у світі армія, маленьке населення, що у своїй масі так само прихильно відноситься до Румунії, як свого часу населення України - до росії, навіть у мовному питанні далі пішли: офіційна мова країни - румунська.
В регіональних масштабах - Румунія це росія, Молдова це Україна.
Але війни між ними чомусь немає.
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05.06.2025 08:51 Ответить
Хлопчику, ти знов від нудьги намагаєшся розвести срач. Навіть, в країнах чи в окремих районах, де панує повне беззаконня, не всі стають злочинцями. Далеко не всі. Навпаки, переважна більшість ними не стає. І зовсім не тому, що вони слабкі. Але що з тобою можна обговорювати, якщо ти, навіть, в армії не служив і зовсім не знайомий ні з дідівщиною, ні з іншим беззаконням?
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05.06.2025 08:57 Ответить
Ви сказали, що формула права сильного була завжди.
Ну так чому за всі роки після Другої світової жодна країна Європи не анексувала шматок іншої країни Європи, хоча до Другої світової це траплялось часто?
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05.06.2025 09:00 Ответить
Я написав чому, але, чомусь, видалили. Повторю коротко: навіть, в країнах, де панує повне беззаконня, далеко не всі стали злочинцями. Навпаки, переважна більшість НЕ злочинці. І зовсім не тому, що вони слабкі.
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05.06.2025 09:03 Ответить
Якось їм це допомагає захиститись від злочинців, коли ті приймають рішення пустити під ніж?
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05.06.2025 09:03 Ответить
Не знаю. Я тобі дав відповідь на твій тупий висер, який ти накарякав заради розведення срачу: не кожен сильний нападає на слабшого, навіть, якщо є можливісь і впевнений в безкарності. Ти особисто підеш грабувати і бити свого слабшого сусіда, навіть, якщо будеш впевнений в тому, що тобі за це нічого не буде? Я - ні. І жодна НОРМАЛЬНА людина не піде. Ти - не знаю, Швидше за все - підеш.
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05.06.2025 09:12 Ответить
А ненормальна - піде. Завжди знайдеться ненормальна.
І одна ця ненормальна зруйнує увесь устрій життя нормальних людей.
Бо ніхто не буде впевнений, що наступною жертвою не стане саме він.
Нічого не нагадує?
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05.06.2025 09:16 Ответить
І нічого тому ненормальному не зробиш, поки нормальні не об"єднаються і гуртом не здолають ненормального. Тобто, те ж саме ПРАВО СИЛИ. Ти цього так і не зрозумів? Тоді нема сенсу з тобою далі дискутувати. Як завжди, розводиш срач заради срачу.
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05.06.2025 09:22 Ответить
А, ну якщо ви бачите це так. Скоріше не право сили, а баланс сил.
Поки ненормальний бачив, що за агресію буде болюча відповідь, він сидів тихо і не реалізовував своє право сили навіть якщо було стосовно кого і було велике бажання.
Ну а зараз все змінилось: ненормальний бачить, що баланс сил - на його користь, і можна почати реалізовувати право сили.
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05.06.2025 09:26 Ответить
Так баланс це і є ПРАВО СИЛИ. "Поки ненормальний бачив, що за агресію буде болюча відповідь". Звідкіля він це бачив? І чому раптом перестав бачити? Ти вже верзеш реально маячню. Я взагалі не можу зрозуміти твій срач. Ти хотів взнати, чому Румунія не реалізувала своє право сили? Я тобі відповів: бо нормальна. І все.
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05.06.2025 09:34 Ответить
А чому росія реалізувала? Бо ненормальна. І все.
Європа має погодитись з поведінкою росії, бо це ж реалізація законного права сили?
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05.06.2025 09:42 Ответить
Так вона, фактчно, і погодилась. Смішні санкції, піпеточна допомога Україні. Торгові преференції ЄС для України відмінені. Що насправді буде з Україною та українцями, скільки їх ще загине? Та похрін Європі, лиш би до них війна не прийшла.
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05.06.2025 09:48 Ответить
Ні-ні, коли є реалізація права, будь-якого права, перешкоджати - незаконно. Навіть крихітні санкції - це порушення права. Вони мають бути негайно скасовані міжнародними судами, а росії виплачена компенсація за збитки від санкцій, плюс моральна шкода.
Право - це коли за вами визнають можливість безперешкодно виконувати чи не виконувати якісь дії, і коли перешкоджання вам виконувати чи не виконувати ці дії тягне за собою відповідальність за порушення прав. Скільки країн/організацій притягнули до юридичної відповідальності за санкції проти росії, змусили санкції скасувати і відшкодувати втрати через них?
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05.06.2025 09:57 Ответить
Та не існує ніякого "права". Ще раз: сильний завжди диктує слабшому і встановлює свої типу "закони". Так було завжди і завжди буде.

"Право - це коли за вами визнають можливість безперешкодно виконувати чи не виконувати якісь дії"

ХТО саме визнає? І за яким право саме той ХТОСЬ визнає, а не його опонент? Саме так, за правом СИЛЬНОГО. Переможе у війні інша сторона - встановить свої права. І вже опонент буде їх виконувати. Чому? Бо виявився слабшим і програв.
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05.06.2025 10:05 Ответить
І так, ще уточнення.
Якби право сили дійсно діяло, ніяких санкцій би Європа на росію не наклала.
Бо її напад на Україну вважався б реалізацією діючого у світі права сили.
Потужніша армія та економіка - значить, має право сили, а ми не маємо права перешкоджати.
Але ж Європа чудово знає, що буває у разі, коли дозволяєш комусь реалізувати своє право сили.
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05.06.2025 09:30 Ответить
А за що санкції накладені на Білорусь? Вже років зо 30. Вона на кого нападала? Чи, хоча б, погрожувала?
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05.06.2025 09:37 Ответить
Вона реалізує право сили всередині себе проти своїх власних громадян.
Європі це не подобається, і правильно. Бо так все і починається: спочатку - б'єш своїх, потім, коли натренувався і сподобалось, починаєш бити чужих.
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05.06.2025 09:44 Ответить
Яке саме право сили проти власних громадян? І яка країна його НЕ реалізує?
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05.06.2025 09:49 Ответить
Ну, наприклад, придушення протестів проти фальсифікації президентських виборів у 2020 році. Це вже, так би мовити, верхівка, коли бацька офіційно став диктатором, розгромивши протести. До цього були не такі радикальні дії, але були.
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05.06.2025 09:52 Ответить
Кацапи ще при Єльцині не дали Румунії забрати Молдову! Бо він випадково розвалив СРСР, щоб скинути з трону Горбачова, а потім хотів швиденько до купи назад зібрати та й не вийшло: грошей не було і Чечня підіср...ла!
Тому право сильного тут у рашки , а не у Румунії.
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05.06.2025 09:28 Ответить
Теж правильно. Спроба, все-таки, була.
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05.06.2025 09:38 Ответить
право сильного - це сильно відсмоктати у ботоксного педофіла на очах у всього світу. патужно!)))
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05.06.2025 09:07 Ответить
Саме так. Ботоксний виявився сильнішим.
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05.06.2025 09:23 Ответить
він не сильніший, просто трамп слабіший за міль. і це справді горе для америки. наші бовдури доголосувалися по приколу, але американці теж. до речі, ніхто не задавав питання, за які гроші трамп почав будувати намацкві? кажуть, брав гроші у кацапів. тепер віддає борги
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05.06.2025 10:00 Ответить
Коли сильний ображає слабкого, то інший сильний може захистити слабкого. Так і робили раніше штати у В'єтнамі та Кореї. У Кувейті було щось подібне. Право сильного тут не працювало, бо знаходився ще сильніший, який не давав ним скористатися (тобто захопити територію, поработити населення, привласнити ресурси і т.д.). І тоді сильного (штати) не хвилювало, кого вони захищають - жебрака чи багатія. Просто захищали і все. А зараз жертв поділяють на категорії "прибуткова" та "неприбуткова". Ну бо трампон примітивний барига, який по-іншому мислити не може.
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05.06.2025 09:57 Ответить
Право сильного тут не працювало, бо знаходився ще сильніший,

Так оце ж і є право сильного.
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05.06.2025 10:12 Ответить
Тут же ж не про дефініції. Йдеться про запобігання злочину. Для цього і вигадали закони. Щоб не дати знахабнілому сильному безкарно ображати слабких. А зараз ми бачимо, як міжнародне законодавство викинули до смітника...
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05.06.2025 10:20 Ответить
Так і закони ж вигадує сильніший. І далеко не завжди вони захищають слабких. Работоргівля та кріпосне право теж були цілком законними.
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05.06.2025 10:22 Ответить
Раніше так і було. Але у 20 столітті все змінилося. Інакше срср і досі б існував, а Україна була б однією з його республік. Просто зараз настав час реваншистів, які прикриваються словосполученням "право сили" для виправдання своїх злочинів.
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05.06.2025 10:26 Ответить
Не було. Рабовласництво було законним ще до срср. І захищав той рабовласницький закон зовсім не слабших. Аж поки Північ не перемогла Південь і не встановила свої закони. Знову, таки ж, по праву переможця, тобто сильного.
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05.06.2025 10:35 Ответить
Про "не було" я вже відповів у попередньому коментарі. Читайте уважніше.

Ви все зводите до примітивної формули "might is right" безвідносно кінцевої мети. Сила ж може бути як зі знаком "плюс", так і зі знаком "мінус". трампон, маючи сильну армію, міг би припинити подальше кровопролиття в Україні. Але його очевидно приваблює темний бік сили. Йому подобаються багаті та сильні злочинці. Тому він всіляко підіграє ***** і ********** Україну до капітуляції.
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05.06.2025 10:48 Ответить
У КГБіста путіна явно є компромат на рудого дідугана...
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05.06.2025 08:47 Ответить
не зійшлися у розмові дві пихаті тварі - руда і зелена...
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05.06.2025 08:26 Ответить
ОДНИМ СЛОВОМ.- АМЕРИКАНСЬКІ БРЕХЛИВІ АФЕРИСТИ
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05.06.2025 08:27 Ответить
Одне слово - Трамп.
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05.06.2025 08:34 Ответить
що це за дурня, які в біса підривники для ракет?
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05.06.2025 08:31 Ответить
Детонатор. А як підривається бойовий заряд? Просто від удару? Ні, детонатором-підривником.
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05.06.2025 08:36 Ответить
Піндоси!
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05.06.2025 08:58 Ответить
Не панікуємо! Бо, як було вже не раз, вийде спростування чи роз*яснення, що воно не зовсім так ....
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05.06.2025 09:19 Ответить
омериканці-МАГ-овці, коли через поразку у війні з Україною, обвалиться дика, людожерська недоімперія-бензоколонка Московія - обвалиться і світовий тероризм..
достойна допомога Україні тут і зараз - це значно дешевше чим ото ганятися за посланцями смерті від рузZZrого мірА по усьому Світі, як дурне кошеня за "сонячним зайчиком"
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05.06.2025 09:21 Ответить
Виродки.
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05.06.2025 09:33 Ответить
Ток,кто не может наладить продуктивный контакт с Вашингтоном должен написать заяву и валить обратно в свой шоубизнес.
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05.06.2025 10:10 Ответить
Щоб ти здох, п'яничка трампонська гнида
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05.06.2025 10:32 Ответить
 
 