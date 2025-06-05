Міністр оборони Швеції Йонсон: ЄС і США зараз тісніше співпрацюють щодо України

Країни Євросоюзу та Сполучені Штати наразі мають глибшу координацію у питанні підтримки України, ніж кілька місяців тому.

Про це заявив міністр оборони Швеції Пол Йонсон у коментарі Суспільному, інформує Цензор.НЕТ.

"Європейці та американці зараз тісніше співпрацюють, ніж один чи два місяці тому, коли йдеться про переговори щодо України. І зараз ми зосереджені на тому, щоб максимально підтримувати Україну, щоб вони могли вести переговори з позиції сили", - наголосив він.

На запитання, чи обговорював президент США Дональд Трамп із союзниками по НАТО нещодавню розмову з президентом РФ Володимиром Путіним, шведський міністр відповів: "Ну, я не знаю деталей цього дзвінка. Я щойно бачив це в медіа".

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп повідомив про телефонну розмову з Путіним, яка тривала понад годину. Вони обговорили, зокрема, удари України по стратегічних літаках РФ на авіабазах.

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