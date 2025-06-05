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Новини Відносини США та ЄС
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Міністр оборони Швеції Йонсон: ЄС і США зараз тісніше співпрацюють щодо України

пол,йонсон

Країни Євросоюзу та Сполучені Штати наразі мають глибшу координацію у питанні підтримки України, ніж кілька місяців тому.

Про це заявив міністр оборони Швеції Пол Йонсон у коментарі Суспільному, інформує Цензор.НЕТ.

"Європейці та американці зараз тісніше співпрацюють, ніж один чи два місяці тому, коли йдеться про переговори щодо України. І зараз ми зосереджені на тому, щоб максимально підтримувати Україну, щоб вони могли вести переговори з позиції сили", - наголосив він.

На запитання, чи обговорював президент США Дональд Трамп із союзниками по НАТО нещодавню розмову з президентом РФ Володимиром Путіним, шведський міністр відповів: "Ну, я не знаю деталей цього дзвінка. Я щойно бачив це в медіа".

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп повідомив про телефонну розмову з Путіним, яка тривала понад годину. Вони обговорили, зокрема, удари України по стратегічних літаках РФ на авіабазах.

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Автор: 

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My name is Yon Yonson,
I come from Wisconsin.
I work in a lumber yard there.
Everyone that I meet
When I walk down the street,
Says «Hello! What's your name?»
And I say: My name is Yon Yonson… (с)
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05.06.2025 11:13 Відповісти
А-ха-х.
Воно й видно. Трамп вже прямо говорить про підтримку друга Володьї якому терористи розпі'дорасили "ядєрную тріаду", протиракети, виділені ще Байденом для України, йдуть в Ізраїль - там вони потрібніші виявляється.
Єдина 'поміч" це пограбували мінерали...
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05.06.2025 11:15 Відповісти
Ну можливо в цьому і є їх сенс співпраці.
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05.06.2025 12:20 Відповісти
 
 